Новая метла. Как будет играть «Астон Вилла» при Унаи Эмери?

Баскский специалист провел около 15 месяцев на севере Лондона, возясь со своей командой до самого своего увольнения. С тех пор он возобновил свою карьеру в родной Испании — естественно, еще раз выиграв Лигу Европы.
Для болельщиков «Виллы» справедливо ожидать сюрпризов от тренера, который, как кажется, менял стили, схемы и идеи на протяжении всей своей карьеры. Трудно точно сказать, какую версию Эмери они получат.
Унаи Эмери научился перезапускать карьеры
Два самых дорогих игрока в истории футбола были подписаны при Эмери. Конечно, испанец не имел большого отношения к тому, что Неймар и Килиан Мбаппе решили присоединиться к «Пари Сен-Жермен», когда он был там тренером.
Однако за время, прошедшее после ухода из «Арсенала», Эмери изменил свой имидж. Он больше не умиротворитель капризных звезд, в «Вильярреал» он стал скорее аутсайдером: изгои прибыли на «Желтую подводную лодку» в поисках второго дыхания, и каким-то образом Эмери привел группу игроков, которую вы могли бы назвать неудачниками, к полуфиналу Лиги чемпионов.
Серж Орье, Этьен Капуэ, Хуан Фойт, Джио Ло Челсо и Фрэнсис Коклен были частью команды гигантов Северного Лондона, которых Эмери переосмыслил как гораздо более важных игроков.
Многие считали, что Арнаут Данжума недостаточно хорош для Премьер-лиги, но он стал откровением в Ла Лиге, Джеронимо Рулли так и не получил шанса в «Манчестер Сити», а Первис Эступинан за время работы с Эмери заработал свой большой переезд в Англию.
На «Вилла Парк» может пригодиться такая взлетная площадка для игроков. Такие футболисты, как Тайрон Мингс, Джон Макгинн, Филиппе Коутиньо и Эми Буэндиа, в этом сезоне находились под пристальным вниманием и огнем критики, и все они могли бы извлечь выгоду из подхода «с чистого листа», который практикует новый тренер.
Эмери предпочитал схему 4-4-2 в «Вильярреале», но не на «Вилла Парк»
Картинка-заголовок аккаунта Унаи Эмери в соцсетях, пожалуй, лучший показатель того, каким он видит себя в качестве тренера: профессор, стоящий перед доской формул и графиков, мастер, способный адаптироваться к любому сценарию.
Отчасти это правда. Эмери предпочитал схему 4-4-2 в «Вильярреале», с доведенной до автоматизма широкой атакой и компактно прессингуя соперника до боковых линий, когда они не владели мячом.
Но это не какое-то непреложное правило: то, что у «Астон Виллы» есть два ярко выраженных нападающих в лице Олли Уоткинса и Дэнни Ингса, не означает, что они будут начинать вместе.
Леон Бэйли вполне может быть вариантом в линии атаки, в то время как Коутиньо может играть под нападающим по схеме 4-4-1-1 для начала.
В «Арсенале» Эмери в конце концов закончил свой первый сезон со схемой 3-5-2, имея Месута Озила под Александром Ляказеттом и Пьером-Эмериком Обамеянгом — то, что определенно может сработать с игроками, имеющимися в его распоряжении в Мидлендсе — в то время как «Вильяреал» часто использовался хавбека «рабочуюя лошадку» на фланге в лице Коклена: то, что можно было бы поручить Дугласу Луису.
Лукас Торрейра также использовался в качестве своего рода «анти-десятки» при Эмери, которому было поручено отвоевывать мячи на чужой половине поля — тактика, которую Пеп Гвардиола использовал с Хави Мартинесом в мюнхенской «Баварии».
Ожидайте неожиданного — и не удивляйтесь, если Эмери откажется от громких имен в пользу молодежи. Он никогда не боялся делать это и в «Арсенале».
У нас больше шансов увидеть «настоящего» Эмери в «Вилле», чем в «Арсенале»
Иногда в отношениях одна сторона хочет, чтобы другая была чем-то, чем вы не являетесь. Когда Унаи Эмери впервые появился в Премьер-лиге, он печально известен заявлением о том, что предпочел бы выиграть со счетом 5:4, а не со счетом 1:0, но в итоге он перестроил «Арсенал» совсем по-другому.
«Канониры» в матчах часто вели в один гол, а потом отступали и отдавали мяч сопернику, к большому огорчению поколения, выросшего на ярком «Венгерболе».
После того, как тем летом его поддерживали, он начал свой второй сезон с расстановкой 4-3-3 и большая часть разговоров вращалась вокруг того, есть ли у него на самом деле игроки, способные играть в атакующий футбол, но, скорее всего, в «Вилле» все обстоит иначе.
Это команда, от которой не ждут что она будет доминировать в матчах с лидерами, а учитывая, что за пределами первой шестерки сейчас так много команд, играющих во владение мячом — вспомним «Брайтон», «Ньюкасл», «Фулхэм» и «Кристал Пэлас», — стратегия «перебегать и перехитрить соперника» может быть подходящим вариантом.
В качестве шаблон вполне может служить домашний матчем против «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне, где Джеррард выпустил Коутиньо, чтобы придать энергии своей команде.
«Вилла» не контролировала игру, но и не был пассивной, стремясь быстро и резко перевести мяч, лишая «Юнайтед» импульса и создавая напряженную атмосферу.
После «Арсенала» Эмери совершенствовался как тренер, больше полагаясь на свои собственные идеалы, чем переключаясь между стилями, чтобы успокоить болельщиков, и теперь, кажется, наслаждается такой ролью высокооктанового аутсайдера.
«Вилла» определенно нанимает более разностороннего тренера, чем тот, которого мы в последний раз видели в английском футболе, и, похоже, более уверенного в своих силах.
Если судить по энергичным выступлениям «Вильярреала» против «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» в последние годы, он еще не закончил наводить страх на гигантов Премьер-лиги.