Новая метла. Как будет играть «Астон Вилла» при Унаи Эмери?

Унаи Эмери — новый главный тренер «Астон Виллы», заменивший Стивена Джеррарда и покинувший «Вильярреал» в середине сезона, чтобы еще раз попробовать себя в Премьер-лиге.

И все же бывший тренер «Арсенала» до сих пор для многих остается загадкой, пишет автор

Баскский специалист провел около 15 месяцев на севере Лондона, возясь со своей командой до самого своего увольнения. С тех пор он возобновил свою карьеру в родной Испании — естественно, еще раз выиграв Лигу Европы.

Для болельщиков «Виллы» справедливо ожидать сюрпризов от тренера, который, как кажется, менял стили, схемы и идеи на протяжении всей своей карьеры. Трудно точно сказать, какую версию Эмери они получат.

Унаи Эмери научился перезапускать карьеры

Два самых дорогих игрока в истории футбола были подписаны при Эмери. Конечно, испанец не имел большого отношения к тому, что Неймар и Килиан Мбаппе решили присоединиться к «Пари Сен-Жермен», когда он был там тренером.

Однако за время, прошедшее после ухода из «Арсенала», Эмери изменил свой имидж. Он больше не умиротворитель капризных звезд, в «Вильярреал» он стал скорее аутсайдером: изгои прибыли на «Желтую подводную лодку» в поисках второго дыхания, и каким-то образом Эмери привел группу игроков, которую вы могли бы назвать неудачниками, к полуфиналу Лиги чемпионов.

Унаи Эмери globallookpress.com

Серж Орье, Этьен Капуэ, Хуан Фойт, Джио Ло Челсо и Фрэнсис Коклен были частью команды гигантов Северного Лондона, которых Эмери переосмыслил как гораздо более важных игроков.

Многие считали, что Арнаут Данжума недостаточно хорош для Премьер-лиги, но он стал откровением в Ла Лиге, Джеронимо Рулли так и не получил шанса в «Манчестер Сити», а Первис Эступинан за время работы с Эмери заработал свой большой переезд в Англию.

На «Вилла Парк» может пригодиться такая взлетная площадка для игроков. Такие футболисты, как Тайрон Мингс, Джон Макгинн, Филиппе Коутиньо и Эми Буэндиа, в этом сезоне находились под пристальным вниманием и огнем критики, и все они могли бы извлечь выгоду из подхода «с чистого листа», который практикует новый тренер.

Эмери предпочитал схему 4-4-2 в «Вильярреале», но не на «Вилла Парк»

Картинка-заголовок аккаунта Унаи Эмери в соцсетях, пожалуй, лучший показатель того, каким он видит себя в качестве тренера: профессор, стоящий перед доской формул и графиков, мастер, способный адаптироваться к любому сценарию.

Отчасти это правда. Эмери предпочитал схему 4-4-2 в «Вильярреале», с доведенной до автоматизма широкой атакой и компактно прессингуя соперника до боковых линий, когда они не владели мячом.

Но это не какое-то непреложное правило: то, что у «Астон Виллы» есть два ярко выраженных нападающих в лице Олли Уоткинса и Дэнни Ингса, не означает, что они будут начинать вместе.

Леон Бэйли вполне может быть вариантом в линии атаки, в то время как Коутиньо может играть под нападающим по схеме 4-4-1-1 для начала.

В «Арсенале» Эмери в конце концов закончил свой первый сезон со схемой 3-5-2, имея Месута Озила под Александром Ляказеттом и Пьером-Эмериком Обамеянгом — то, что определенно может сработать с игроками, имеющимися в его распоряжении в Мидлендсе — в то время как «Вильяреал» часто использовался хавбека «рабочуюя лошадку» на фланге в лице Коклена: то, что можно было бы поручить Дугласу Луису.

Унаи Эмери globallookpress.com

Лукас Торрейра также использовался в качестве своего рода «анти-десятки» при Эмери, которому было поручено отвоевывать мячи на чужой половине поля — тактика, которую Пеп Гвардиола использовал с Хави Мартинесом в мюнхенской «Баварии».

Ожидайте неожиданного — и не удивляйтесь, если Эмери откажется от громких имен в пользу молодежи. Он никогда не боялся делать это и в «Арсенале».

У нас больше шансов увидеть «настоящего» Эмери в «Вилле», чем в «Арсенале»

Иногда в отношениях одна сторона хочет, чтобы другая была чем-то, чем вы не являетесь. Когда Унаи Эмери впервые появился в Премьер-лиге, он печально известен заявлением о том, что предпочел бы выиграть со счетом 5:4, а не со счетом 1:0, но в итоге он перестроил «Арсенал» совсем по-другому.

«Канониры» в матчах часто вели в один гол, а потом отступали и отдавали мяч сопернику, к большому огорчению поколения, выросшего на ярком «Венгерболе».

После того, как тем летом его поддерживали, он начал свой второй сезон с расстановкой 4-3-3 и большая часть разговоров вращалась вокруг того, есть ли у него на самом деле игроки, способные играть в атакующий футбол, но, скорее всего, в «Вилле» все обстоит иначе.

Это команда, от которой не ждут что она будет доминировать в матчах с лидерами, а учитывая, что за пределами первой шестерки сейчас так много команд, играющих во владение мячом — вспомним «Брайтон», «Ньюкасл», «Фулхэм» и «Кристал Пэлас», — стратегия «перебегать и перехитрить соперника» может быть подходящим вариантом.

Унаи Эмери globallookpress.com

В качестве шаблон вполне может служить домашний матчем против «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне, где Джеррард выпустил Коутиньо, чтобы придать энергии своей команде.

«Вилла» не контролировала игру, но и не был пассивной, стремясь быстро и резко перевести мяч, лишая «Юнайтед» импульса и создавая напряженную атмосферу.

После «Арсенала» Эмери совершенствовался как тренер, больше полагаясь на свои собственные идеалы, чем переключаясь между стилями, чтобы успокоить болельщиков, и теперь, кажется, наслаждается такой ролью высокооктанового аутсайдера.

«Вилла» определенно нанимает более разностороннего тренера, чем тот, которого мы в последний раз видели в английском футболе, и, похоже, более уверенного в своих силах.

Если судить по энергичным выступлениям «Вильярреала» против «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» в последние годы, он еще не закончил наводить страх на гигантов Премьер-лиги.