18 ноября в 5-м туре группового этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Челси» (жен) и ПСЖ (жен). Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.10.

«Челси» (жен)

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 5-м месте турнирной таблицы основного раунда Женской Лиги чемпионов.

При этом «Челси» (жен) в четырех турах набрал восемь очков. Команда забила всего три мяча без пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, сумев переиграть «Манчестер Сити» — 1:0.

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До того «Челси» (жен) расписал мировую с «Хеккеном» — 0:0, а вот несколько ранее сыграл вничью с «Эвертоном» — 1:1. «Аристократки» не проигрывают уже полгода.

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Состояние команды: «Челси» (жен) имеет приличный подбор атакующих исполнителей, и уж точно постарается подтянуться к квартету лидеров.

При этом «Челси» (жен) пока добыл всего две победы в главном женском турнире Старого Света. Отставание от первой четверки измеряется лишь дополнительными показателями. Да и пора бы улучшать свою результативность форвардам лондонского клуба. Зато оборона «аристократов» неприступна как Форт-Нокс.

Англичанки уж точно будут активно атаковать. «Челси» (жен) имеет резервы улучшить собственную результативность, да и оппонент нынче нестабилен.

ПСЖ (жен)

Турнирное положение: ПСЖ (жен) в главном женском клубном турнире Европы выступает относительно продуктивно. Команда на текущий момент находится на 10-м месте турнирной таблицы.

При этом ПСЖ (жен) набрал всего пять зачетных баллов в четырех турах. Команда забила 8 мячей при четырех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть «Марсель» — 2:0.

До того ПСЖ (жен) уступил «Баварии» — 1:2, а вот чуть ранее уверенно одолел «Гавр» — 4:0. Команда на выезде не проигрывает уже полгода.

Состояние команды: ПСЖ (жен) ныне крайне нестабилен в плане результатов, да и в Женской Лиге чемпионов пока не блещет результатами.

При этом ПСЖ (жен) относительно успешно выступает на чужих полях. В двух выездных поединках турнира команда набрала два зачетных балла. Причем в них парижанки пропустили два мяча при двух же забитых в ворота соперниц. Вот только в четырех очных поединках с «Челси» (жен) команда победила лишь один раз при трех поражениях.

Нет сомнений, что команда будет действовать вторым номером. Парижанки постараются максимально преуспеть в контригре и на стандартах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» (жен) — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.29. Ничья — в 5.00, выигрыш ПСЖ (жен) — в 10.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.53, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.40.

Прогноз: «Челси» (жен) мотивирован запрыгнуть в топ-4, и уж точно активно понесется к воротам парижанок.

3.10 Фора «Челси» (жен) -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Челси» (жен) — ПСЖ (жен) принесёт прибыль 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: Фора «Челси» (жен) -2.5 за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.25 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Челси» (жен) — ПСЖ (жен) позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.25.

Пять причин, почему ставка зайдёт