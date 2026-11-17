18 ноября в 5-м туре группового этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Челси» (жен) и ПСЖ (жен). Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.10.
«Челси» (жен)
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 5-м месте турнирной таблицы основного раунда Женской Лиги чемпионов.
При этом «Челси» (жен) в четырех турах набрал восемь очков. Команда забила всего три мяча без пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, сумев переиграть «Манчестер Сити» — 1:0.
До того «Челси» (жен) расписал мировую с «Хеккеном» — 0:0, а вот несколько ранее сыграл вничью с «Эвертоном» — 1:1. «Аристократки» не проигрывают уже полгода.
Состояние команды: «Челси» (жен) имеет приличный подбор атакующих исполнителей, и уж точно постарается подтянуться к квартету лидеров.
При этом «Челси» (жен) пока добыл всего две победы в главном женском турнире Старого Света. Отставание от первой четверки измеряется лишь дополнительными показателями. Да и пора бы улучшать свою результативность форвардам лондонского клуба. Зато оборона «аристократов» неприступна как Форт-Нокс.
Англичанки уж точно будут активно атаковать. «Челси» (жен) имеет резервы улучшить собственную результативность, да и оппонент нынче нестабилен.
ПСЖ (жен)
Турнирное положение: ПСЖ (жен) в главном женском клубном турнире Европы выступает относительно продуктивно. Команда на текущий момент находится на 10-м месте турнирной таблицы.
При этом ПСЖ (жен) набрал всего пять зачетных баллов в четырех турах. Команда забила 8 мячей при четырех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть «Марсель» — 2:0.
До того ПСЖ (жен) уступил «Баварии» — 1:2, а вот чуть ранее уверенно одолел «Гавр» — 4:0. Команда на выезде не проигрывает уже полгода.
Состояние команды: ПСЖ (жен) ныне крайне нестабилен в плане результатов, да и в Женской Лиге чемпионов пока не блещет результатами.
При этом ПСЖ (жен) относительно успешно выступает на чужих полях. В двух выездных поединках турнира команда набрала два зачетных балла. Причем в них парижанки пропустили два мяча при двух же забитых в ворота соперниц. Вот только в четырех очных поединках с «Челси» (жен) команда победила лишь один раз при трех поражениях.
Нет сомнений, что команда будет действовать вторым номером. Парижанки постараются максимально преуспеть в контригре и на стандартах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» (жен) — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.29. Ничья — в 5.00, выигрыш ПСЖ (жен) — в 10.00.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.53, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.40.
Прогноз: «Челси» (жен) мотивирован запрыгнуть в топ-4, и уж точно активно понесется к воротам парижанок.
Ставка: Фора «Челси» (жен) -2.5 за 3.10.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.25.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Аристократки» еще не проигрывали в Женской Лиге чемпионов
- ПСЖ (жен) еще не выигрывал в выездных поединках в рамках турнира
- «Челси» (жен) не проигрывает уже полгода
- Англичанки в кадровом плане выглядят предпочтительнее соперниц
- Парижанки уступили «Челси» (жен) в двух последних очных поединках