Португалия попробует исправиться за разгром от датчан, Польша сохранит прописку в дивизионе В

В этом экспрессе разберём две встречи Лиги наций и игру Кубка африканских наций. Спортивный комментатор LiveSport.Ru Влад Писоцкий подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.72.

Уэльс — Португалия

Футбол. Лига наций А. Групповой этап

Сборная Португалии провалилась в первом матче после ухода Криштиану Роналду, уступив дома Дании со счётом 1:4. Команда Жорже Жезуша раз за разом выглядела беспомощно в обороне и не продемонстрировала практически никаких внятных идей в атаке, забив единственный мяч лишь на последней минуте.

Участие в плей-офф португальцы себе, впрочем, обеспечили ещё до разгрома: в 4 стартовых турах они одержали 4 победы. Но для того, чтобы гарантированно выиграть группу и получить потенциально более слабого соперника в четвертьфинале, им нужно брать очки в Кардиффе.

А вот у сборной Уэльса к последнему туру никаких турнирных задач уже не осталось: команда Крэйга Беллами за 5 туров набрала всего 3 очка и уже точно останется последней — её ждёт плей-офф за выживание против кого-то из дивизиона В.

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Сентябрьская встреча между этими командами в Лиссабоне закончилась минимальной победой хозяев (1:0). Но в этот раз португальцы определённо постараются забить побольше в ворота соперника, которому уже ничего не нужно, чтобы хотя бы частично реабилитироваться за позорный разгром от Дании.

Наш прогноз: индивидуальный тотал Португалии больше 2 голов за 1.77.

Польша — Швеция

Футбол. Лига наций В. Групповой этап

К последнему туру в группе В4 Польша подходит на третьем месте с 4 очками. До Боснии и Герцеговины, идущей второй, уже никак не дотянуться — у неё 8, а вот опуститься на последнее место и попасть в стыки за право остаться в дивизионе В вполне реально: сейчас квартет замыкает Румыния, у которой 3 балла.

Победа в заключительном матче гарантирует полякам третье место и сохранение прописки в лиге В, а вот при потере очков придётся смотреть на результат параллельной встречи между Боснией и Румынией.

Жирный плюс для команды Яна Урбана состоит в том, что в шестом туре ей предстоит принимать абсолютно немотивированную сборную Швеции, которая с 13 очками уже застолбила за собой первую строчку в группе и повышение в Лигу А. Решающей стала домашняя победа над боснийцами в субботу (3:2) с дублем Виктора Дьёкереша.

Поляки проиграли все три выездных матча в этой Лиге наций, но дома не пропустили ни одного мяча — 0:0 с боснийцами и 6:0 с румынами. А шведы на ничего не значащий матч вполне могут выйти не основным составом, чтобы не рисковать здоровьем футболистов перед отъездом в клубы. При таких вводных победа хозяев, которая позволит им не оглядываться на параллельный матч, выглядит самым реалистичным сценарием.

Наш прогноз: победа Польши за 2.30.

Малави — Египет

Футбол. Кубок африканских наций. Квалификация

Сборная Малави занимает 131-е место в рейтинге ФИФА и не входит даже в тридцатку сильнейших команд своего континента. Практически все футболисты этой сборной играют в африканских клубах, преимущественно в национальном чемпионате.

Малави пропустила два последних Кубка африканских наций и почти наверняка не пройдёт квалификацию и сейчас: после 3 туров у команды 3 очка при разнице голов 3:9, в то время как у Египта и Анголы — уже по 7. На турнир проходят по две лучшие команды из каждой группы, и малавийцы могут потерять шансы попасть в топ-2 уже по итогам четвёртого тура — если проиграют дома Египту, а Ангола победит Южный Судан.

А Египет с Мохаммедом Салахом в этом отборе выглядит устрашающе: после 0:0 с Анголой «фараоны» одержали две победы со счётом 5:0 — в октябре над Южным Суданом и 13 ноября как раз над Малави дома. В последней встрече Салах оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Египта.

В случае победы сборная Египта гарантирует себе выход на КАН-2027: при таком раскладе два последних матча в марте станут чистой формальностью. Естественно, египтяне попытаются воспользоваться этой возможностью и не откладывать решение вопроса на полгода вперёд.

Наш прогноз: победа Египта с форой –1,5 за 1.65.

6.72 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 6.72.