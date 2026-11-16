Позволит ли Швейцария выйти из группы Шотландии?

прогноз на матч за попадание в плей-офф Лиги наций, ставка за 1.95

16 ноября в рамках шестого тура группового раунда дивизиона B Лиги наций сыграют Швейцария и Шотландия. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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Швейцария

Турнирное положение: Швейцария перед заключительным туром занимает первую строчку в квартете 1 и уже вышла в элитный дивизион.

Команда на пять очков опережает ближайшего преследователя, Словению, и на шесть баллов — третью в таблице Шотландию, а также на 13 пунктов — аутсайдера квартета Северную Македонию.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на выезде сыграла вничью со Словенией (0:0).

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Ранее в предыдущем туре этого же турнира коллектив также набрал три очка, когда теперь в домашних стенах одержал разгромную победу над Северной Македонией (3:0).

Календарь и таблица Лиги наций

Не сыграют: травмированы — Аменда, Жаке, Манзамби и Джака, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Швейцария ни разу не проиграла при четырех победах.

Очевидно, что у хозяев хорошие шансы на победу и тем более на ничью, если учитывать их преимущество в классе, а также поддержку своих трибун.

Зеки Амдуни — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с тремя голами.

Шотландия

Турнирное положение: Шотландия после пяти туров текущего раунда занимает третью строчку в квартете 1 с семью очками активе.

Команда на шесть баллов уступает лидирующей Швейцарии и лишь на один от второй в группе Словении, а также на семь пунктов опережает аутсайдера — Северную Македонию.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на своем поле одержала победу над Северной Македонией (2:1).

Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив уже остался без очков, когда снова-таки дома потерпела крупное поражение от Словении (1:2).

Не сыграют: травмированы — Бинкс, Шенкленд и Уэлш, вне состава — Маккенна, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Шотландия выиграла лишь дважды при четырех поражениях и одной ничьей.

Данные результаты заставляют усомниться в шансах гостей на выигрыш, тем более на выезде и против более сильного их соперника.

Джон Макгинн — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с тремя голами.

На что ставят в матче Швейцария — Шотландия Букмекерские коэффициенты на матч Швейцария — Шотландия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей Швейцарии забивали больше двух голов

в четырех из пяти последних матчей Швейцария забила больше гола

в четырех последних выездных матчах Шотландия не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Швейцария — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.72. Ничья — в 3.70, успех Шотландии — в 5.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.10 и 1.73.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева забивали больше одного гола. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.

Между тем, гости пропустили больше одного мяча в трех из пяти последних матчей.

1.95 Тотал Швейцарии больше 1,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Швейцария — Шотландия принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: тотал Швейцарии больше 1,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух мячей, поскольку такой расклад сыграл в пяти из шести последних матчей Швейцарии.

2.10 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Швейцария — Шотландия принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10