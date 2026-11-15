16 ноября в 6-м туре дивизиона С Лиги наций по футболу сыграют Исландия и Люксембург. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.
Исландия
Турнирное положение: сборная Исландии занимает первое место в группе 4С Лиги наций, команда в пяти матчах набрала 11 пунктов.
Последние матчи: в матчах Лиги наций исландцы одержали две победы над сборной Болгарии (5:0, 3:0), переиграли Люксембург (3:0) и дважды сыграли вничью с Эстонией (0:0, 1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Календарь и таблица Лиги наций
Состояние команды: Исландия отличается организованным футболом, высокой самоотдачей и умением использовать стандартные положения. Команда постепенно возвращает позиции на международной арене и рассчитывает на повышение в дивизион B.
Люксембург
Турнирное положение: сборная Люксембурга занимает четвертое место в группе 4С Лиги наций, команда в пяти матчах набрала три балла.
Последние матчи: в групповом этапе Лиги наций Люксембург обменялся победами с Болгарией (2:1, 0:2), а также проиграл в матчах против Эстонии (0:1, 0:1) и Исландии (0:3).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: Люксембургу не хватает стабильности и остроты в атаке. Команда старается действовать компактно, но под давлением соперников часто допускает ошибки и позволяет создавать опасные моменты у своих ворот. В заключительном туре сборную ждет непростая встреча с Исландией на выезде.
Статистика для ставок
- Исландия занимает первое место в группе 4С
- Люксембург занимает четвёртое место в группе 4С
- В этом сезоне сборная Исландии переиграла Люксембург (3:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу Исландии ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.30. Ничья оценивается в 5.50. На победу Люксембурга — 10.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.12.
Прогноз: Исландцы выглядят заметно сильнее своего соперника и имеют хорошие шансы завершить групповой этап очередной победой. Команда набрала неплохую форму, что подтвердила убедительным выступлением в предыдущих турах. Люксембург, напротив, проиграл несколько матчей подряд и практически не представляет угрозы в атаке. С учетом разницы в классе и преимущества своего поля отдадим предпочтение хозяевам.
Ставка: Фора Исландии (-1.5) с коэффициентом 1.85.
Прогноз: Встреча вряд ли получится сверхрезультативной. Исландия умеет пользоваться ошибками соперников, но вряд ли станет форсировать события, если быстро добьется преимущества. Люксембург испытывает проблемы с созиданием и редко создает серьезную опасность у чужих ворот. Поэтому наиболее вероятным вариантом выглядит матч с тремя или менее забитыми мячами.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.12.