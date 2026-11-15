прогноз на матч 6-го тура дивизиона С Лиги наций, ставка за 1.85

16 ноября в 6-м туре дивизиона С Лиги наций по футболу сыграют Исландия и Люксембург. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

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Исландия

Турнирное положение: сборная Исландии занимает первое место в группе 4С Лиги наций, команда в пяти матчах набрала 11 пунктов.

Последние матчи: в матчах Лиги наций исландцы одержали две победы над сборной Болгарии (5:0, 3:0), переиграли Люксембург (3:0) и дважды сыграли вничью с Эстонией (0:0, 1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Исландия отличается организованным футболом, высокой самоотдачей и умением использовать стандартные положения. Команда постепенно возвращает позиции на международной арене и рассчитывает на повышение в дивизион B.

Люксембург

Турнирное положение: сборная Люксембурга занимает четвертое место в группе 4С Лиги наций, команда в пяти матчах набрала три балла.

Последние матчи: в групповом этапе Лиги наций Люксембург обменялся победами с Болгарией (2:1, 0:2), а также проиграл в матчах против Эстонии (0:1, 0:1) и Исландии (0:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: Люксембургу не хватает стабильности и остроты в атаке. Команда старается действовать компактно, но под давлением соперников часто допускает ошибки и позволяет создавать опасные моменты у своих ворот. В заключительном туре сборную ждет непростая встреча с Исландией на выезде.

На что ставят в матче Исландия — Люксембург Букмекерские коэффициенты на матч Исландия — Люксембург: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Исландия занимает первое место в группе 4С

Люксембург занимает четвёртое место в группе 4С

В этом сезоне сборная Исландии переиграла Люксембург (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу Исландии ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.30. Ничья оценивается в 5.50. На победу Люксембурга — 10.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.12.

Прогноз: Исландцы выглядят заметно сильнее своего соперника и имеют хорошие шансы завершить групповой этап очередной победой. Команда набрала неплохую форму, что подтвердила убедительным выступлением в предыдущих турах. Люксембург, напротив, проиграл несколько матчей подряд и практически не представляет угрозы в атаке. С учетом разницы в классе и преимущества своего поля отдадим предпочтение хозяевам.

1.85 Фора Исландии (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч Исландия — Люксембург позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Фора Исландии (-1.5) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Встреча вряд ли получится сверхрезультативной. Исландия умеет пользоваться ошибками соперников, но вряд ли станет форсировать события, если быстро добьется преимущества. Люксембург испытывает проблемы с созиданием и редко создает серьезную опасность у чужих ворот. Поэтому наиболее вероятным вариантом выглядит матч с тремя или менее забитыми мячами.

2.12 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч Исландия — Люксембург принесёт чистый выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.12.