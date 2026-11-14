Испания и Англия порадуют голами, а игра между Италией и Бельгией получится напряженной

В этом экспрессе разберём две встречи Лиги наций и игру Первой лиги. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.84.

Бельгия — Италия

Футбол. Лига наций А. Групповой этап

После пяти матчей команда Марко ван Боммеля имеет 9 очков и занимает третью строчку в группе 1. В пятом туре Бельгия в гостях переиграла Турцию со счётом 2:1.

Игра началась с пропущенного гола уже на 20‑й минуте, но ещё до перерыва бельгийцы забили два мяча. Сначала отличился Де Брейне, а через три минуты — Де Кетеларе. До этого Бельгия потерпела разгромное поражение в гостях от Франции (1:4). В первом круге этих соперников Италия уступила на своём поле со счётом 0:2.

Скуадра Адзурра после слабого старта постепенно набрала ход и возглавила свою группу с 10 очками. В последней игре дома Италия по делу переиграла Францию (3:1).

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Главным героем встречи стал Франческо Пио Эспозито, оформивший дубль, также отличился Фраттези. Также отметим, что старший из братьев Эспозито, Франческо, не реализовал пенальти при счёте 1:1. Вообще, Италия не проигрывает в Лиге наций уже четыре матча и выглядит очень мощно. Матч очень важен в плане турнирной борьбы, и вряд ли тут стоит ждать голевой феерии.

Наш прогноз: тотал меньше 3 за 1,80.

Испания — Англия

Футбол. Лига наций А. Групповой этап

Сборная Испании галопом несётся в Лиге наций и выиграла все пять матчей, не дав соперникам ни единого шанса. В последней игре команда Луиса де ла Фуэнте в гостях выиграла у Чехии со счётом 2:0, затратив столько сил, сколько для этого требовалось.

Голы в этой встрече забивали Алекс Баэна с пенальти в первом тайме и Марк Пубил уже в компенсированное время. Чуть ранее Испания не оставила шансов Хорватии, выиграв у неё в гостях 2:1.

Англия тоже уже обеспечила себе выход в следующий круг Лиги наций после победы на своём поле над сборной Хорватии со счётом 2:1. Подопечным Томаса Тухеля пришлось немного повозиться с соперником, но в целом они ситуацию контролировали.

На 24‑й минуте счёт открыл Роджерс, а на 64‑й минуте с пенальти окончательный счёт установил Гарри Кейн. До этого Англия дома разгромила Чехию (3:0). Испания и Англия уже решили свои задачи, поэтому могут играть в своё удовольствие в заключительной игре группового этапа.

Наш прогноз: тотал больше 2,5 за 1,63.

«Сочи» — «Шинник»

Футбол. Чемпионат России. Первая лига

Сейчас «Сочи» с 32 очками идёт третьим в таблице Первой лиги и ведёт ожесточённую борьбу за возвращение в РПЛ. В последней игре дружина Игоря Осинькина неожиданно крупно уступила «Енисею» со счётом 0:3.

До этого также была неудача на своём поле с прямым конкурентом «Уралом» (0:2) и победа в гостях над «Текстильщиком». Несмотря на последние неудачи и непростую ситуацию внутри клуба, «Сочи» остаётся боеспособным коллективом и должен брать три очка дома.

Сейчас «Шинник» с 26 очками занимает 7‑е место в турнирной таблице, и можно смело утверждать, что главный тренер Денис Бояринцев выполнил задачу‑минимум на этот сезон.

В прошлом туре «Шинник» переиграл на своём поле «Уфу» (2:1), до этого проиграл «Челябинску» (0:2) и переиграл дома «Спартак» из Костромы со счётом 2:1. Ярославский клуб традиционно хуже выглядит в гостях, и в Сочи ему придётся непросто.

Наш прогноз: победа «Сочи» за 1,65.

4.84 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4,84.