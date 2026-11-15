Сборные Испании и Англии играют на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде в заключительном туре группового этапа Лиги наций. Обе команды уже гарантировали себе выход в четвертьфинал, но победителя группы A3 определит именно эта встреча. Испанцы набрали максимальные 15 очков, англичане отстают на три балла, зато имеют лучшую разницу мячей. Поэтому команде Томаса Тухеля для первого места достаточно победы с любым счетом, тогда как хозяев устроит и ничья.

До матча 20 сек. 20 секунд

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22:30 Особенно интересно, как англичане собираются сдерживать испанские фланги. Возвращение Ямаля добавляет хозяевам игрока, который способен самостоятельно продвигать мяч и создавать численное преимущество справа, тогда как Баэна набрал хорошую форму и регулярно участвует в голевых атаках. При этом сам Гордон, выступающий за «Барселону», отлично знаком с особенностями каталонского вингера. В нынешнем чемпионате Испании англичанин записал на свой счет три гола и четыре передачи, а в Лиге наций уже поучаствовал в четырех мячах сборной и совершил 11 успешных обводок, больше любого другого игрока команды.

22:25 При этом нынешняя английская сборная сама располагает внушительной выездной статистикой. Команда выиграла девять последних гостевых матчей, повторив собственный рекорд, установленный в 1960-х годах, а в семи предыдущих встречах на чужом поле не пропустила ни одного мяча. Поражение от Испании в сентябре остается единственной неудачей команды Тухеля после чемпионата мира. Поэтому поездка в Мадрид станет проверкой сразу двух продолжительных серий: хозяева не проигрывают почти три года, гости практически безупречно выступают на выезде.

22:20 Испанцы выиграли семь из десяти последних матчей против Англии, включая финал Евро-2024 и сентябрьскую встречу Лиги наций. Последняя победа англичан состоялась в октябре 2018 года, когда команда Гарета Саутгейта выиграла в Севилье 3:2 благодаря дублю Рахима Стерлинга и голу Маркуса Рашфорда. С тех пор Испания потерпела только одно поражение в 40 домашних встречах, уступив Швейцарии 1:2 в сентябре 2022 года. В Мадриде хозяева не проигрывают уже 22 матча подряд, а последний успех Англии в испанской столице датируется 1987 годом, когда Гари Линекер забил четыре мяча на «Сантьяго Бернабеу».

22:10 А это стартовый состав сборной Англии: Траффорд, Холл, Куонса, Конса, Уайт, Райс, Беллингем, Андерсон, Гордон, Кейн, Роджерс.

22:05 Сборная Испании начнёт матч в таком составе: Симон, Пубиль, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Субименди, Фабиан, Мерино, Ямаль, Баэна, Оярсабаль.

22:00 Перед последним туром тренерский штаб Испании получил сразу несколько хороших новостей. Ямаль пропустил встречу с Чехией из-за воспаления колена, Оярсабаль и Нико Уильямс восстанавливались после болезни, но все трое вернулись в распоряжение де ла Фуэнте. Эмерик Лапорт также готов играть, тогда как участие Алехандро Гримальдо остается под вопросом. Главная потеря — Родри, который выбыл из-за повреждения задней поверхности бедра.

21:55 За пять туров Испания забила 14 мячей и пропустила пять, причем самым сложным оказался сентябрьский выезд на «Уэмбли». Англичане тогда вели по ходу встречи, но команда де ла Фуэнте сумела перевернуть игру и победила 3:2. Ламин Ямаль остается лучшим бомбардиром испанцев с четырьмя голами, Микель Мерино отличился трижды, а Алекс Баэна набрал два гола и две передачи. В общей сложности на счету Баэны шесть результативных действий за сборную в 2026 году, больше только у Микеля Оярсабаля, который участвовал в десяти голах.

21:50 Команда Луиса де ла Фуэнте продолжает победную серию, которая началась еще на чемпионате мира. После ничьей с Кабо-Верде в первом туре мундиаля испанцы выиграли 12 матчей подряд, включая все пять встреч нынешней Лиги наций. В четверг они обыграли Чехию 2:0 благодаря голам Алекса Баэны и Марка Пубиля, хотя второй мяч забили только в компенсированное время, уже после удаления у соперника. Общая беспроигрышная серия чемпионов мира достигла 43 матчей, а последнее поражение в основное время датируется мартом 2024 года, когда испанцы уступили Колумбии.

21:45 К поездке в Мадрид у Тухеля остаются проблемы с обороной. Марк Гехи не восстановился после травмы, зато Эзри Конса и Джед Спенс вернулись к полноценным тренировкам и готовы играть. Майлз Льюис-Скелли отбыл дисквалификацию, а место в воротах, как подтвердил тренер, получит Джеймс Траффорд вместо Джордана Пикфорда. Впереди ожидается появление Кейна, Джуда Беллингема, Энтони Гордона и Роджерса, хотя последний конкурирует за место справа с молодым Рио Нгумоа. Отдельного внимания заслуживает Эллиот Андерсон, который вместе с Декланом Райсом должен обеспечить баланс в центре поля.

21:40 За пять туров англичане забили 16 мячей, больше всех в нынешнем розыгрыше, а по суммарному показателю ожидаемых голов команда также лидирует с 14,6 xG. Впереди главной фигурой остается Кейн, на счету которого семь голов в турнире. Встреча с Хорватией стала для нападающего 126-й за национальную команду, что позволило ему установить рекорд по количеству матчей за мужскую сборную Англии. При этом Кейн забивал в шести последних выездных встречах национальной команды, отличившись девять раз. Более длинную серию в истории англичан выдавал только Том Финни, который поражал ворота соперников в семи гостевых матчах подряд.

21:35 После поражения от Испании в первом туре англичане выиграли четыре матча подряд и досрочно обеспечили себе участие в четвертьфинале. Особенно впечатляющей получилась октябрьская победа над Хорватией со счетом 7:0, однако в четверг на «Уэмбли» тот же соперник оказал гораздо более серьезное сопротивление. Команда Тухеля выиграла 2:1 благодаря голам Моргана Роджерса и Гарри Кейна с пенальти, а хорваты ответили точным ударом Петара Сучича. Эта победа позволила Англии впервые за восемь лет выйти в плей-офф Лиги наций.