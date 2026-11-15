прогноз на матч 6-го тура дивизиона С Лиги наций, ставка за 3.55

16 ноября в 6-м туре дивизиона С Лиги наций по футболу сыграют Фарерские острова и Молдова. Начало встречи — в 18:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.55.

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Фарерские острова

Турнирное положение: сборная Фарерских островов занимает третье место в Лиге наций, команда в пяти матчах

набрали 5 очков.

Последние матчи: по ходу групповой стадии островитяне еще не одержали ни одной победы и не потерпела ни одного поражения. Фареры сыграли вничью с Казахстаном (2:2, 1:1), Словакией (2:2, 1:1) и Молдовой (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Сборная Фарерских островов не сумела навязать борьбу за лидерство в группе C3 Лиги наций. Команда регулярно набирала очки, но большое количество ничейных результатов не позволило ей подняться выше третьего места. Фарерцы поделили очки со всеми соперниками по группе, включая Словакию и Молдову, а также дважды сыграли вничью с Казахстаном.

Молдова

Турнирное положение: сборная Молдовы занимает второе место в Лиге наций, команда в пяти матчах набрали 7 очков.

Последние матчи: в матчах группового этапа Молдова одержала победы в матчах против Казахстана (2:1, 2:1), сыграла вничью с Фарерскими островами (1:1), а также проиграла Словакии (0:4, 0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: Сборная Молдовы достаточно уверенно проводит групповой этап Лиги наций и сохраняет хорошие шансы на повышение в классе. Команда чередовала удачные матчи с неудачными, однако сумела прибавить на заключительном отрезке турнира. Победа над Казахстаном в предпоследнем туре укрепила позиции молдаван и добавила уверенности перед решающей встречей. Впереди у команды выездной матч с Фарерскими островами, в котором предстоит подтвердить свои амбиции и завершить групповой этап на мажорной ноте.

Статистика для ставок

Фарерские острова сыграли вничью в пяти матчах Лиги наций

Молдова занимает второе место в группе 3С Лиги наций

В этом сезоне сборные Фарерских островов и Молдовы сыграли вничью (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу Фарерских островов ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.77. Ничья оценивается в 3.55. На победу Молдовы — 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.25 и 1.65.

Прогноз: Фарерские острова подходят к заключительному туру без поражений в пяти матчах группового этапа, но при этом ни разу не победили. На своём поле команда постарается воспользоваться поддержкой болельщиков, однако Молдова мотивирована не меньше: гостям достаточно набрать одно очко, чтобы сохранить второе место. Учитывая турнирную ситуацию и результаты первой встречи, можно предположить, что соперники вновь не выявят победителя.

3.55 Будет ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.55 на матч Фарерские острова — Молдова принесёт прибыль 2550₽, общая выплата — 3550₽

Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.55.

Прогноз: В предыдущей очной встрече команды обменялись голами, но не смогли добиться преимущества. Фарерские острова регулярно играют вничью, а Молдова вряд ли станет рисковать и раскрываться, поскольку её вполне устроит ничейный результат. Ожидаем осторожный футбол с небольшим количеством опасных моментов.

2.10 ТМ 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Фарерские острова — Молдова позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.10.