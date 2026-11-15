16 ноября в рамках шестого тура группового раунда дивизиона A Лиги наций сыграют Греция и Сербия. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.89.
Греция
Турнирное положение: Греция перед заключительным туром занимает вторую строчку в квартете 2, набрав восемь очков.
Команда на три балла отстаёт от лидирующих Нидерландов, а также по дополнительным показателям опережает третью в таблице Германию и на восемь пунктов — аутсайдера квартета Сербию.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на выезде потерпела унизительное поражение от Нидерландов (0:7).
Ранее в предыдущем туре этого же турнира коллектив также не выиграл, когда теперь в домашних стенах сыграл вничью с Германией (0:0).
Календарь и таблица Лиги наций
Не сыграют: травмированы — Гутас, Константелиас, Михайлидис и Пелкас, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Греция выиграла лишь дважды при трех поражениях и пяти ничьих.
Хозяевам трудно рассчитывать на три очка с такой формой, но преимущество в классе над соперником и поддержка своих трибун все же говорят в их пользу.
Пять голов команды в Лиге наций текущего розыгрыша забивали разные игроки.
Сербия
Турнирное положение: Сербия после пяти туров текущего раунда занимает четвертую строчку в квартете 2 без очков активе.
Команда на 11 баллов уступает лидирующим Нидерландами, а также на восемь пунктов отстает от второй в таблице Греции и третьей в квартете Германии.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на своем поле потерпела крупное поражение от Германии (1:3).
Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив также остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах проиграл Нидерландам (1:2).
Не сыграют: травмированы — Авдич, Драгоевич, Илич, Павлович, Станкович и Живкович, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, пять из которых были официальными, Сербия не знала другого исхода кроме проигрыша.
С такой формой у гостей невысокие шансы даже на ничью, особенно против более классного соперника, а также на чужом поле.
Четыре гола команды в Лиге наций текущего розыгрыша забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в восьми из 10-ти последних матчей Греция не выиграла
- в пяти из шести последних матчей Сербии забивали обе команды
- в пяти из шести последних матчей Сербии забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Греция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.44. Ничья — в 4.80, успех Сербии — в 6.80.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.69 и 2.16.
Прогноз: в пяти из шести последних матчей забивали оба соперника. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.
Этот сценарий был реализован и в матче этих оппонентов в первом круге группового этапа Лиги наций.
Ставка: обе команды забьют за 1.89.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше двух мячей, поскольку такой расклад сыграл в пяти из шести последних матчей Сербии.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.32