Бельгии необходима победа, чтобы гарантировать выход в четвертьфинал, тогда как Италию устроит ничья. Хозяева постараются использовать преимущество своего поля и сыграть активнее в атаке, а гости могут сделать ставку на быстрые контратаки. В первом круге бельгийцы уже обыграли итальянцев в Риме со счётом 2:0, поэтому сборная Манчини будет настроена взять реванш

До матча 20 сек. 20 секунд

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22:30 В Брюсселе небольшой дождь, +11 градусов.

22:20 Главный судья: Эспен Эскос (Осло, Норвегия); Ассистент: Ян-Эрик Энган (Берген, Норвегия); Ассистент: Альф Россланн (Норвегия); Резервный: Сигур Крингстад (Норвегия).

22:12 Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джорджио Скальвини, Алессандро Бастони, Риккардо Калафьори, Микаель Кайоде, Сандро Тонали, Николо Барелла, Лука Колеошо, Николо Фаджоли, Франческо Эспозито, Никколо Пизилли.

22:10 Бельгия: Сенне Ламменс, Тимоти Кастань, Натан Нгой, Брандон Мехеле, Максим Де Кёйпер, Кевин Де Брёйне, Ромео Лавиа, Юри Тилеманс, Диегу Морейра, Жереми Доку, Шарль Де Кетеларе.

22:07 Матч пройдёт на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» (Брюссель, Бельгия), вместимостью 50 093 зрителей.

22:00 Сборные провели между собой 27 матчей: Италия одержала 17 побед, Бельгия выиграла пять раз, ещё пять встреч завершились вничью. Разница забитых мячей — 50:30 в пользу итальянцев. Однако последняя очная встреча осталась за бельгийской командой: 25 сентября 2026 года она победила в Риме со счётом 2:0 благодаря голам Де Брёйне и Де Кетеларе. До этого соперники встречались в Лиге наций в ноябре 2024 года — тогда Италия выиграла в Брюсселе со счётом 1:0, а месяцем ранее команды сыграли вничью 2:2.

Роберто Манчини globallookpress.com

21:50 Итальянцы набрали отличный ход и в предыдущем туре одержали волевую победу над Францией — 3:1. После пропущенного мяча от Майкла Олисе команда Роберто Манчини восстановила равновесие благодаря Франческо Пио Эспозито, а после перерыва Давиде Фраттези вывел хозяев вперёд. Точку в матче поставил тот же Эспозито, реализовавший пенальти и оформивший дубль. На счету молодого форварда уже четыре гола в пяти турах. Всего Италия набрала 10 очков: трижды победила, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение при разнице мячей 11:6. Помимо Франции, итальянцы обыграли Турцию дважды — 4:1 и 3:1, а единственную ничью зафиксировали в гостевой встрече с французами (1:1). В Брюсселе гостей устроит ничья, однако Давиде Фраттези не поможет команде: полузащитник покинул расположение сборной из-за мышечной проблемы.

Сборная Бельгии globallookpress.com

21:40 Сборная Бельгии подходит к решающему матчу после победы над Турцией со счётом 2:1. В Измире хозяева открыли счёт на 20-й минуте усилиями Арды Гюлера, однако уже к получасу игры бельгийцы перевернули ход встречи: сначала отличился Кевин Де Брёйне, а затем преимущество гостей закрепил Шарль Де Кетеларе. Таким образом, в пяти турах команда Марка ван Боммела одержала три победы и потерпела два поражения, забив восемь мячей и пропустив шесть. Ранее бельгийцы обыграли Италию (2:0) и Турцию (3:0), но дважды уступили Франции — 0:1 и 1:4. Теперь хозяевам нужна победа, которая гарантирует им место в четвертьфинале. Важным усилением стало возвращение Жереми Доку, пропустившего первые четыре матча турнира.

21:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.81