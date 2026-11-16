прогноз на матч 6-го тура дивизиона С Лиги наций, ставка за 1.80

16 ноября в 6-м туре дивизиона С Лиги наций по футболу сыграют Казахстан и Словакия. Начало встречи — в 18:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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Казахстан

Турнирное положение: сборная Казахстана занимает четвёртое место в Лиге наций, команда в пяти матчах набрала 2 очка.

Последние матчи: казахи не одержали ни одной победы на групповом этапе Лиги наций, проиграв две встречи сборной Молдове (1:2, 1:2), уступив Словакии (1:2) и сыграв вничью матчи против Фарерских островов (2:2, 1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Казахстанцам не хватает стабильности в обороне и эффективности в атаке. Команда регулярно позволяет соперникам создавать опасные моменты, а собственные шансы реализует не лучшим образом. Впереди у сборной заключительная встреча группового этапа со Словакией, в которой ей предстоит постараться завершить турнир на положительной ноте.

Словакия

Турнирное положение: сборная Словакии занимает первое место в Лиге наций, команда в пяти матчах набрала 11 очков.

Последние матчи: в матчах группового этапа Словакия одержала победы в матчах против Молдовы (2:0, 4:0), Казахстана (2:1) и сыграла вничью с Фарерскими островами (1:1, 2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: Словакия располагает достаточно опытным составом с футболистами, выступающими в сильных европейских чемпионатах. В центре внимания полузащитник Станислав Лоботка, а также защитник Давид Ганцко и нападающий Лукаш Гараслин. Команда старается контролировать ход игры, активно использует фланги и создает немало моментов у ворот соперников. В заключительном туре словакам предстоит встретиться с Казахстаном, и они постараются завершить групповой этап очередной победой.

На что ставят в матче Казахстан — Словакия Букмекерские коэффициенты на матч Казахстан — Словакия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Казахстан в Лиге наций не одержал ни одной победы

Словакия в Лиге наций не потерпела ни одного поражения

В групповом этапе Лиги наций Словакия обыграла Казахстан (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу Словакии ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья оценивается в 3.75. На победу Казахстана — 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.88 и 1.92.

Прогноз: Гости выглядят предпочтительнее по подбору исполнителей и качеству игры. Словакия стабильно набирает очки в Лиге наций, тогда как Казахстан испытывает серьезные трудности в обороне и редко добивается положительных результатов. Даже на выезде словаки способны контролировать ход встречи и создать достаточно моментов для победы. Поэтому остановимся на успехе сборной Словакии.

1.80 Победа Словакии Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч Казахстан — Словакия принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Победа Словакии с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Казахстанцы не отличаются надежностью в защите и регулярно позволяют соперникам создавать опасные моменты. Словакия, напротив, обладает хорошим атакующим потенциалом и способна воспользоваться ошибками хозяев. При этом казахстанцы будут стараться порадовать болельщиков результативной игрой на своем поле. Есть основания рассчитывать как минимум на три забитых мяча.

1.88 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч Казахстан — Словакия принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.88.