16 ноября в 6-м туре дивизиона С Лиги наций по футболу сыграют Казахстан и Словакия. Начало встречи — в 18:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
Казахстан
Турнирное положение: сборная Казахстана занимает четвёртое место в Лиге наций, команда в пяти матчах набрала 2 очка.
Последние матчи: казахи не одержали ни одной победы на групповом этапе Лиги наций, проиграв две встречи сборной Молдове (1:2, 1:2), уступив Словакии (1:2) и сыграв вничью матчи против Фарерских островов (2:2, 1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Календарь и таблица Лиги наций
Состояние команды: Казахстанцам не хватает стабильности в обороне и эффективности в атаке. Команда регулярно позволяет соперникам создавать опасные моменты, а собственные шансы реализует не лучшим образом. Впереди у сборной заключительная встреча группового этапа со Словакией, в которой ей предстоит постараться завершить турнир на положительной ноте.
Словакия
Турнирное положение: сборная Словакии занимает первое место в Лиге наций, команда в пяти матчах набрала 11 очков.
Последние матчи: в матчах группового этапа Словакия одержала победы в матчах против Молдовы (2:0, 4:0), Казахстана (2:1) и сыграла вничью с Фарерскими островами (1:1, 2:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: Словакия располагает достаточно опытным составом с футболистами, выступающими в сильных европейских чемпионатах. В центре внимания полузащитник Станислав Лоботка, а также защитник Давид Ганцко и нападающий Лукаш Гараслин. Команда старается контролировать ход игры, активно использует фланги и создает немало моментов у ворот соперников. В заключительном туре словакам предстоит встретиться с Казахстаном, и они постараются завершить групповой этап очередной победой.
Статистика для ставок
- Казахстан в Лиге наций не одержал ни одной победы
- Словакия в Лиге наций не потерпела ни одного поражения
- В групповом этапе Лиги наций Словакия обыграла Казахстан (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу Словакии ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья оценивается в 3.75. На победу Казахстана — 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.88 и 1.92.
Прогноз: Гости выглядят предпочтительнее по подбору исполнителей и качеству игры. Словакия стабильно набирает очки в Лиге наций, тогда как Казахстан испытывает серьезные трудности в обороне и редко добивается положительных результатов. Даже на выезде словаки способны контролировать ход встречи и создать достаточно моментов для победы. Поэтому остановимся на успехе сборной Словакии.
Ставка: Победа Словакии с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Казахстанцы не отличаются надежностью в защите и регулярно позволяют соперникам создавать опасные моменты. Словакия, напротив, обладает хорошим атакующим потенциалом и способна воспользоваться ошибками хозяев. При этом казахстанцы будут стараться порадовать болельщиков результативной игрой на своем поле. Есть основания рассчитывать как минимум на три забитых мяча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.88.