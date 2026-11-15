прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.91

16 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Кыргызстан (U23) и Россия (U21). Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.91.

Кыргызстан (U23)

Турнирное положение: Кыргызстан (U23) нынешней осенью провел четыре поединка. В них команда разжилась всего одной викторией.

При этом Кыргызстан (U23) дважды противостоял российской молодежке. Команда в этих поединках уступила дважды, пропустив в свои ворота 15 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, разгромно уступив российской молодежке — 0:7.

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До того Кыргызстан (U23) учинил разгром одногодкам из Гонконга — 4:0, а вот поединок с японскими сверстниками завершился поражением — 0:7. Команда в четырех осенних матчах пропустила 17 мячей.

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Состояние команды: Кыргызстан (U23) ныне выглядит крайне блекло, к тому же не преуспевает в плане реализации.

При этом Кыргызстан (U23) способен выдать отдельный яркий поединок. Подбор игроков у сборной по именам посредственный, да и в матчах даже со средненькими оппонентами она частенько проваливается. Да и вряд ли киргизы успеют отойти от последней зычной оплеухи.

Команда явно постарается дать бой молодым россиянам. Киргизы наверняка будут пытаться найти свои шансы в игре вторым номером.

Россия (U21)

Турнирное положение: Команда Ивана Шабарова вполне реабилитировалась за октябрьское поражение от сербских сверстников.

При этом Россия (U21) нынешней осенью успела провести четыре контрольных поединка. В них удалось победить три раза при одном поражении.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла сокрушительное поражение киргизам — 7:0.

До того Россия (U21) уступила сербам — 1:2, а вот несколько ранее переиграла ту же Сербию (U21) — 3:1. Молодые россияне крепки, однако пока не столь стабильны.

Состояние команды: Россия (U21) в кадровом аспекте выглядит симпатично, к тому же семимильными шагами прогрессирует Виктор Окишор.

При этом Россия (U21) выглядит монолитнее оппонента. Подопечные Шабарова постараются еще раз оглушить оппонента градом своих атак. Даже при некоторой кадровой ротации россияне не должны иметь проблем со вскрытием тылов оппонентам. Ну и Окишор должен снова отличиться!

Нет никаких сомнений, что команда активно понесется к владениям соперника. Россияне выглядят в разы мощнее соперника.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Россию (U21) фаворитом с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 7.20, а победа Кыргызстана (U23) — в 26.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.37 и 2.98.

Прогноз: Россияне выглядят в разы сильнее соперника, тогда как оборона киргизов частенько напоминает проходной двор.

2.91 Фора России (U21) -3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.91 на матч Кыргызстан (U23) — Россия (U21) позволит вывести на карту выигрыш 1910₽, общая выплата — 2910₽

Ставка: Фора России (U21) -3.5 за 2.91.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

2.94 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.94 на матч Кыргызстан (U23) — Россия (U21) принесёт чистый выигрыш 1940₽, общая выплата — 2940₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 2.94.

Пять причин, почему ставка зайдёт