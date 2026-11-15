15 ноября в 6-м туре дивизиона A Лиги наций по футболу сыграют Бельгия и Италия. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.25.
Бельгия
Турнирное положение: Бельгия борется за попадание в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 3-й строчке турнирной таблицы.
При этом Бельгия в пяти матчах турнира добыла 9 очков. Команда отличилась восемью забитыми мячами при шести пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв турок — 2:1.
До того Бельгия с треском уступила французам — 1:4, зато еще один поединок с Турцией завершился викторией — 3:0. Команда лишь на одно очко отстает от второй позиции.
Календарь и таблица Лиги наций
Состояние команды: Бельгия нынче несколько прибавила, к тому же довольно прилично выступает в родных стенах.
При этом Бельгия в кадровом плане выглядит весьма выгодно. На месте и Кевин Де Брёйне, успевший отличиться тремя забитыми мячами в Лиге наций. Именно на его известных качествах строится игра бельгийцев. К тому же полтора месяца назад команда переиграла итальянцев.
Команда уж точно будет рисковать. Бельгийцам срочно нужно побеждать, невзирая на исход параллельного поединка.
Италия
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы дивизиона A Лиги наций.
При этом Италия в пяти турах разжилась 10 очками. А вот забить удалось 11 мячей при шести пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно переиграла Францию — 3:1.
До того Италия одолела турок — 3:1, а вот несколько ранее подписала мировую с французами — 1:1. Итальянцы не проигрывали в четырех последних матчах.
Состояние команды: Италия победила в двух последних поединках, да и забивает в среднем два мяча за матч.
При этом Италия явно не собирается терять лидерство в своем квартете. Команда осенью явно прибавила, да и последняя победа над Францией сильно окрылила! Ну и подбор игроков у итальянцев весьма качественный. Тем паче, для выхода в плей-офф им хватит и ничьей.
И уж точно команда будет действовать с позиции силы. Итальянцы в плане реализации превосходят оппонентов по своему квартету.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Бельгия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.20. Ничья — в 3.70, выигрыш Италии — в 3.10.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.67, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.15.
Прогноз: Итальянцы в последних матчах выглядели шикарно, и уж точно постараются финишировать на первом месте в группе.
Ставка: Фора Италии -1.5 за 6.25.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 5.00.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Италия победила в двух последних матчах
- Бельгия исторически неудачно противостоит итальянцам
- Италия в среднем забивает два мяча за матч
- Обе команды в среднем пропускают фактически гол за матч
- Италия не уступила в четырех последних поединках
Ещё прогноз
Не пропустите базовый прогноз на матч с коэффициентом для ставки за 1.90.