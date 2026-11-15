15 ноября в 6-м туре дивизиона A Лиги наций по футболу сыграют Бельгия и Италия. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.25.

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Бельгия

Турнирное положение: Бельгия борется за попадание в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 3-й строчке турнирной таблицы.

При этом Бельгия в пяти матчах турнира добыла 9 очков. Команда отличилась восемью забитыми мячами при шести пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв турок — 2:1.

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До того Бельгия с треском уступила французам — 1:4, зато еще один поединок с Турцией завершился викторией — 3:0. Команда лишь на одно очко отстает от второй позиции.

Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Бельгия нынче несколько прибавила, к тому же довольно прилично выступает в родных стенах.

При этом Бельгия в кадровом плане выглядит весьма выгодно. На месте и Кевин Де Брёйне, успевший отличиться тремя забитыми мячами в Лиге наций. Именно на его известных качествах строится игра бельгийцев. К тому же полтора месяца назад команда переиграла итальянцев.

Команда уж точно будет рисковать. Бельгийцам срочно нужно побеждать, невзирая на исход параллельного поединка.

Италия

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы дивизиона A Лиги наций.

При этом Италия в пяти турах разжилась 10 очками. А вот забить удалось 11 мячей при шести пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно переиграла Францию — 3:1.

До того Италия одолела турок — 3:1, а вот несколько ранее подписала мировую с французами — 1:1. Итальянцы не проигрывали в четырех последних матчах.

Состояние команды: Италия победила в двух последних поединках, да и забивает в среднем два мяча за матч.

При этом Италия явно не собирается терять лидерство в своем квартете. Команда осенью явно прибавила, да и последняя победа над Францией сильно окрылила! Ну и подбор игроков у итальянцев весьма качественный. Тем паче, для выхода в плей-офф им хватит и ничьей.

И уж точно команда будет действовать с позиции силы. Итальянцы в плане реализации превосходят оппонентов по своему квартету.

На что ставят в матче Бельгия — Италия Букмекерские коэффициенты на матч Бельгия — Италия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бельгия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.20. Ничья — в 3.70, выигрыш Италии — в 3.10.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.67, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.15.

Прогноз: Итальянцы в последних матчах выглядели шикарно, и уж точно постараются финишировать на первом месте в группе.

6.25 Фора Италии -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 6.25 на матч Бельгия — Италия принесёт чистый выигрыш 5250₽, общая выплата — 6250₽

Ставка: Фора Италии -1.5 за 6.25.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

5.00 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.00 на матч Бельгия — Италия принесёт прибыль 4000₽, общая выплата — 5000₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 5.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт

Италия победила в двух последних матчах

Бельгия исторически неудачно противостоит итальянцам

Италия в среднем забивает два мяча за матч

Обе команды в среднем пропускают фактически гол за матч

Италия не уступила в четырех последних поединках

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