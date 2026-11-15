15 ноября в 6-м туре дивизиона A Лиги наций по футболу сыграют Франция и Турция. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.67.

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Франция

Турнирное положение: Франция сражается за попадание в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 2-й строчке турнирной таблицы.

При этом Франция в пяти матчах турнира добыла десять очков. Команда отличилась восемью забитыми мячами при пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую уступив итальянцам — 1:3.

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До того Франция уверенно расправилась с Бельгией — 4:1, а вот еще один поединок с Италией завершился паритетом — 1:1. Команду Зинедина Зидана в последнем туре устроит даже ничья.

Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Франция не преуспевает в плане реализации, к тому же ощущается отсутствие Килиана Мбаппе.

При этом Франция в кадровом плане выглядит весьма выгодно. Даже без Мбаппе «трехцветные» должны выполнять задачу-минимум, а именно выходить в плей-офф Лиги наций. Тем более, Майкл Олисе настрелял пять мячей в текущем турнире. Ну и турок французы должны банально не замечать при любой диспозиции.

Команда Зидана уж точно будет активно нестись к воротам аутсайдера группы. Французы при определенном раскладе могут финишировать первыми. Чем не мотивация?

Турция

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 4-м месте турнирной таблицы дивизиона A Лиги наций.

При этом Турция в пяти турах не добыла ни одного очка. А вот забить удалось всего три мяча при 13 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от Бельгии — 1:2.

До того Турция была бита итальянцами — 1:3, а вот несколько ранее проиграла той же Бельгии — 0:3. Турки уступили в пяти последних матчах.

Состояние команды: Турция угодила в априори сложную группу, да и забивает в среднем реже одного мяча за матч.

При этом Турция явно попытается разжиться первыми баллами. Вот только французов команда не может обыграть уже семь лет. Состав у турок крепкий, вот только бодаться со столь сильными сборными «янычары» оказались не готовы. Хлопнут ли дверью напоследок?!

И уж точно команда будет действовать с оглядкой на тылы. Турки в среднем пропускают больше двух мячей за матч, да и сумеют ли что-то противопоставить разъяренным французам?

На что ставят в матче Франция — Турция Букмекерские коэффициенты на матч Франция — Турция: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Франция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.25. Ничья — в 7.00, выигрыш Турции — в 9.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.30, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 3.50.

Прогноз: Французам срочно нужно побеждать, тогда как Турция еще не набрала ни одного очка в группе.

6.67 Фора Франции -4.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 6.67 на матч Франция — Турция принесёт чистый выигрыш 5670₽, общая выплата — 6670₽

Ставка: Фора Франции -4.5 за 6.67.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

5.00 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 5.00 на матч Франция — Турция принесёт чистый выигрыш 4000₽, общая выплата — 5000₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 5.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт

Турция уступила в пяти последних матчах

Франция исторически успешно противостоит «янычарам»

Турция в среднем пропускает больше двух мячей за матч

Французы в кадровом плане выглядят предпочтительнее соперника

Франция в двух домашних поединках турнира забила пять мячей

Ещё прогноз

Помимо этого, эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил сбалансированный прогноз на матч Франция — Турция с коэффициентом для ставки за 1.94.