ЦСКА превосходит соперника по результативности и рассчитывает укрепить свои позиции благодаря преимуществу домашней площадки. Однако «Амур» подходит к матчу на серии из трёх побед и в последних встречах демонстрирует надёжную игру в обороне. Армейцы постараются навязать высокий темп и реализовать атакующий потенциал, но хабаровчане способны оказать серьёзное сопротивление и осложнить фавориту задачу

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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18' Воронков мощно зарядил от синей линии, но Самонов снова в деле!

17' Петьков бросил с разворота в ближний угол, но Самонов на месте.

16' 10:5 по броскам в створ — впереди ЦСКА.

15' Савчук справа сделал поперечную передачу в левый круг на Замулу, который мощно бросил в створ, но Трушков парировал.

14' Полтапов после отскока от лицевого борта бросил с острого угла, но был к этому готов Трушков и намертво поймал шайбу.

13' Петьков слева сместился на пятак и попытался протолкнуть шайбу под щитками Самонова, но армейский вратарь не позволил этого сделать.

Статистика матча 10 Удары в створ 5

12' Демидов атаковал ворота армейцев, но Самонов справился.

11' В ответной атаке вывели на бросок Юртайкина, но из убойной позиции он умудрился не попасть в створ.

11' Карнаухов дважды бросал в сторону ворот гостей с пятака, но первую попытку заблокировал Воронков, а со второй справился Трушков.

09' Коттон опасно бросил от синей линии, но Трушков со второй попытки сумел зафиксировать шайбу.

08' С центра чужой зоны очень опасно бросил Филатьев, но немного не попал в створ.

07' По левому флангу Коваленко прорвался по правому флангу и с неудобной руки бросил в ближний угол, но Трушков уверенно поймал шайбу.

06' Опасно бросил от синей линии Патрихаев, но попал в Воронкова и шайба пролетела мимо створа.

05' 3:2 по броскам в створ — впереди ЦСКА.

04' В полном составе «Амур».

04' Петьков блокировал бросок Гурьянова.

03' Акмальдинов блокировал бросок Хайруллина.

02' Удаление у «Амура»: малым штрафом наказан Виталий Абрамов за блокировку.

01' Ответили своей атакой хабаровчане, но бросок Дроздова заблокировал Рыков.

01' Пилипенко со средней дистанции бросил в створ, Самонов парировал, а с отскока пытался добить Кручинин, но армейский вратарь снова на высоте.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли армейцы.

До матча

19:27 Команды появились на льду. Матч скоро начнётся!

19:20 Основные вратари: Александр Самонов и Александр Трушков.

19:10 Главный судья: Александр Комаров (Москва, Россия); Главный судья: Вячеслав Шувалов (Москва, Россия); Линейный: Никита Поляков (Беларусь); Линейный: Дмитрий Сивов (Москва, Россия).

18:57 «Амур»: Александр Трушков, Виктор Кобозев, Ярослав Дёминский, Егор Рыков, Рауль Акмальдинов, Василий Мачулин, Вячеслав Войнов, Егор Воронков, Алексей Василевский, Фёдор Храпов, Виталий Абрамов, Александр Филатьев, Кирилл Пилипенко, Иван Климович, Кирилл Ураков, Борис Борин, Данил Юртайкин, Семён Демидов, Алексей Кручинин, Максим Кровяков, Олег Ли, Кирилл Петьков.

18:55 ЦСКА: Александр Самонов, Дмитрий Гамзин, Дмитрий Саморуков, Егор Замула, Роб Хэмилтон, Иван Патрихаев, Алекс Коттон, Джереми Рой, Прохор Полтапов, Павел Карнаухов, Райли Савчук, Иван Дроздов, Дерек Барак, Максим Соркин, Денис Гурьянов, Николай Коваленко, Марат Хайруллин, Дмитрий Бучельников, Назар Привалов, Алексей Чуркин, Максим Мамин.

18:50 Матч пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» (Москва, Россия), вместимостью 12 680 зрителей.

18:45 В первом очном матче нынешнего сезона ЦСКА победил в Хабаровске со счётом 2:0. Армейцы выиграли четыре из пяти последних встреч с дальневосточниками. Помимо сентябрьской победы, москвичи обыграли «Амур» дома со счётом 2:1 в октябре 2025 года, а также дважды победили в 2024-м — 7:0 и 3:0. Единственный успех хабаровчан на этом отрезке — домашняя победа со счётом 2:0 в сентябре 2025 года.

18:35 Хабаровчане располагаются на четвёртой строчке Восточной конференции, имея в активе 29 очков после 25 игр. Команда одержала 14 побед при 11 поражениях, разница заброшенных и пропущенных шайб составляет 52:41. В пяти предыдущих матчах «Амур» четырежды выиграл, причём сейчас у дальневосточников серия из трёх побед подряд. Они обыграли «Адмирал» (5:2), «Барыс» (2:0), «Спартак» (4:3) и «Сочи» (2:0), уступив СКА (2:3). Лучший бомбардир хабаровчан — Олег Ли, набравший 13 очков (3+10) в 24 встречах. По 11 баллов имеют Кирилл Пилипенко (5+6) и Ярослав Лихачёв (5+6).

18:25 Московские армейцы возглавляют Западную конференцию: после 25 матчей у команды 39 очков, 19 побед и шесть поражений. ЦСКА забросил 83 шайбы и пропустил 46. В пяти последних встречах подопечные Игоря Никитина четырежды добились успеха, уступив только «Авангарду» в овертайме (1:2). В двух предыдущих домашних матчах москвичи обыграли «Сибирь» (4:1) и «Торпедо» (5:1). Самый результативный игрок команды — Прохор Полтапов, набравший 21 очко (10+11) в 25 матчах. Марат Хайруллин записал на свой счёт 19 баллов (7+12), Максим Соркин — 18 (13+5).

18:15 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.40.