«Салават Юлаев» и «Адмирал» разделяет всего одно очко, поэтому предстоящая встреча имеет важное турнирное значение для обоих клубов. Уфимцы постараются реабилитироваться за два последних поражения, а владивостокцы — прервать свою неудачную серию

До матча 20 сек. 20 секунд

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16:35 «Адмирал»: Никита Бояркин, Джелал-ад-Дин Амирбеков, Илья Морозов, Григорий Ващенко, Артём Кудашов, Константин Лучевников, Либор Шулак, Никита Ефремов, Владислав Цицюра, Егор Чезганов, Михаил Грасс, Дмитрий Завгородний, Артём Пименов, Борна Рендулич, Энтони Камара, Дмитрий Мухтаров, Даниэль Усманов, Иван Янченко, Иван Муранов, Оскар Булавчук, Александр Волков.

Стартовый состав «Адмирала» https://t.me/hcadmiralru

16:30 «Салават Юлаев»: Семён Вязовой, Иван Бочаров, Александр Комаров, Евгений Кулик, Ефим Гуркин, Никита Зоркин, Руслан Педан, Ярослав Цулыгин, Артём Земчёнок, Джек Родуолд, Максим Загребин, Шелдон Ремпал, Девин Броссо, Данил Алалыкин, Владислав Ефремов, Максим Кузнецов, Артур Фаизов, Денис Орлович-Грудков, Артём Набиев, Мэттью Маджио, Вадим Шипачёв, Александр Жаровский.

Стартовый состав «Салавата Юлаева» https://t.me/Yulaev_salavat

16:25 Матч пройдёт на льду «Уфа-Арены» (Уфа, Россия), вместимостью 8 522 зрителей.

16:15 В пяти последних очных противостояниях преимущество было на стороне «Салавата Юлаева», который одержал три победы. В октябре 2025 года уфимцы дважды уверенно обыграли дальневосточников на домашнем льду — 5:0 и 6:1. В марте 2026-го соперники обменялись победами во Владивостоке: сначала сильнее оказался «Адмирал» (4:2), затем гости взяли реванш в серии буллитов (2:1 Б). Последняя встреча состоялась 19 октября 2026 года и завершилась победой владивостокцев со счётом 2:0.

16:05 Уфимский клуб занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 26 очков в 26 матчах. На счету команды Виктора Козлова 12 побед и 14 поражений при разнице заброшенных и пропущенных шайб 73:77. В пяти предыдущих встречах «Салават Юлаев» дважды победил: обыграл «Ладу» (5:0) и «Автомобилист» (3:2 ОТ), а также уступил «Шанхайским Драконам» (2:3), «Нефтехимику» (3:4 Б) и «Ак Барсу» (1:4). Таким образом, уфимцы проиграли два последних матча, пропустив в них восемь шайб. В среднем команда забрасывает 2,81 шайбы за игру, но и оборона остаётся уязвимой — 77 пропущенных голов за 26 встреч.

15:55 Владивостокская команда располагается на десятой позиции Восточной конференции, имея в активе 25 очков после 25 матчей. Подопечные Олега Браташа одержали 11 побед и потерпели 14 поражений, разница шайб составляет 66:74. В пяти последних играх «Адмирал» дважды оказался сильнее соперников: обыграл СКА (4:0) и «Барыс» (5:4 Б). Однако в двух следующих встречах дальневосточники уступили астанчанам (2:4) и «Спартаку» (3:6). Ещё раньше команда проиграла «Амуру» со счётом 2:5. В среднем «моряки» забрасывают 2,64 шайбы за матч, а пропускают 2,96.