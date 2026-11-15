В воскресенье, 15 ноября, астанинский «Барыс» примет магнитогорский «Металлург» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
До матча
14:50 Матч пройдет на «Барыс-Арене» в Астане, вмещающей 12 000 зрителей.
14:40 Главными судьями матча будут Дударов Александр из Москвы и Максим Сидоренко из Минска.
14:34 Стартовый состав «Металлурга»: Смолин, Заврагин; Орехов, Яковлев, Провольнев, Зеленов, Минулин, Сиряцкий, Рубин, Паливко; Силантьев, Ткачёв, Тодд, Толчинский, Вовченко, Козлов, Джонсон, Фёдоров, Фирстов, Нечаев, Коробкин, Коротков.
14:32 Стартовый состав «Барыса»: Шутов, Николаев; Масси, Маккошен, Приски, Бритиков, Дэй, Данияр; Бэйли, Томпсон, Морелли, Логвин, Кайыржан, Пилон, Омирбеков, Саркенов, Шестаков, Симонов, Шайхмедденов, Савицкий, Асетов.
14:15 В нынешнем регулярном сезоне КХЛ, соперники успели провести 1 матч между собой. В Магнитогорске 18-го сентября победил «Металлург» со счётом 3:0.
14:08 «Металлург» с 39 очками возглавляет Восточную конференцию КХЛ.
14:00 «Барыс» с 27 очками находится на 7-ом месте на Востоке КХЛ.