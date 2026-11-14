В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Трактор». Игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 ноября, начало — в 17:00 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.40.

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СКА

Турнирное положение: Питерцы выбыли из восьмерки на Западе. СКА занимает 9-е место в таблице с 26-ю очками в активе, но команда Андрея Разина может вернуться в зону плей-офф довольно быстро, ведь отставание от 8-й строчки всего один балл.

Питерцы довольно результативны в нынешнем сезоне, забросив 74 шайбы за 25 встреч. При этом СКА и пропустил столько же (74).

Последние матчи: В прошлом поединке питерцы крупно уступили минскому «Динамо» со счетом 1:4. Матчем ранее СКА проиграл уже московскому «Динамо» (1:2 ОТ).

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До этого у команды было 2 победы подряд. За этот отрезок СКА разгромил «Спартак» со счетом 7:1, забросив пять шайб за первый период, а также одолел «Амур» (3:2).

Не сыграют: Захар Бардаков, Линус Вайссбак, Валентин Зыков и Игорь Ларионов (у всех — травмы).

Состояние команды: СКА пока не может стабилизироваться и найти свою игру под руководством Андрея Разина. Тренерский штаб ищет сочетания звеньев, но пока не все работает как надо.

В матче против «Спартака» у СКА появилась та игра, которую многие ждали от команды Андрея Разина, но затем питерцы провели два невзрачных матча. Тем более минское «Динамо» выбило СКА из зоны плей-офф.

Питерцам тяжело даются матчи против «Трактора». В последних 5-и очных встречах СКА трижды уступил челябинцам при двух победах. Получится ли в этот раз у подопечных Разина набрать важные очки и вернуться в зону плей-офф? «Трактор» набрал хороший ход, питерцам не будет легко.

«Трактор»

Турнирное положение: Челябинцы наконец-то вернулись в зону плей-офф. «Трактор» занимает 8-е место в таблице Востока с 27-ю очками в активе после 26-и сыгранных матчей.

В турнирной таблице Востока плотность невероятная, поэтому «Трактору» необходимо стабильно набирать очки, чтобы закрепиться в восьмерке. Челябинцы опережают 9-ю строчку лишь на один балл.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Трактор» уступил «Северстали» по буллитам со счетом 3:4, упустив преимущество в три шайбы. Матчем ранее челябинцы одержали победу над «Шанхайскими Драконами» (5:2).

«Трактор» набирает очки на протяжении 6-и последних матчей. За этот период команда трижды победила и столько же раз уступила за пределами основного времени.

Не сыграет: Виталий Кравцов (травма).

Состояние команды: «Трактор» потихоньку набирает обороты. Команда стабильно набирает очки и вернулась в зону плей-офф, а до этого челябинцы не могли выбраться со дна турнирной таблицы.

На старте сезона явно не выручал голкипер команды Хенрик Хеукеланн, а сейчас стал первым номером в «Тракторе». Этот вратарь отразил 91.54% бросков при коэффициенте надежности 2.35.

«Трактор» довольно неплохо выступает в гостях в нынешнем сезоне, занимая по этому показателю 7-е место на Востоке и набрав 13 очков из 24-х возможных.

На что ставят в матче СКА — Трактор Букмекерские коэффициенты на матч СКА — Трактор: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

СКА проиграл последние два матча, забросив за этот период 2 шайбы

«Трактор» набирает очки на протяжении 6-и последних матчей

В последних 5-и очных встречах «Трактор» трижды обыгрывал СКА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА букмекерами оценивается в 1.95, ничья — в 4.30, а победа «Трактора» — в 3.25.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: «Трактор» набрал хороший ход. Можно предположить, что челябинцы одолеют СКА, который никак не может найти свою игру в последнее время.

2.40 Итоговая победа «Трактора» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч СКА — «Трактор» позволит вывести на карту выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Итоговая победа «Трактора» за 2.40.

Прогноз: СКА активно начинает матчи. Прогнозируем результативную игру в первом периоде.

1.95 Тотал 1.5 больше в первом периоде Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч СКА — «Трактор» принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Тотал 1.5 больше в первом периоде за 1.95.