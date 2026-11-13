прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.17

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «ТД Гарден» 15 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.

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«Бостон»

Турнирное положение: «Бостон» в 19 матчах заработал 27 очков, с которыми занимает 5-е место на Востоке, на 1 зачетный балл отставая от тройки ближайших конкурентов.

Последние матчи: Две недели назад «Бостон» обыграл «Чикаго» в овертайме (5:4), а ноябрь открыл домашней победой над «Вегасом» по буллитам (3:2). В Пенсильвании бостонцы разгромили «Питтсбург» (6:2).

Успешную серию команда Марко Штурма продолжила домашней победой над «Флоридой» (4:1). Однако в следующей встрече «Брюинз» уступили «Монреалю» (2:5).

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Не сыграют: Джеймс Хэгенс.

Состояние команды: Вопреки сдержанным предсезонным ожиданиям «Бостон» ворвался в число лидеров Востока, демонстрируя высокий класс игровой организации — в особенности атакующей.

До матча с «Монреалем» команда Марко Штурма одержала четыре победы кряду. На этом коротком отрезке бостонцы трижды забрасывали четыре шайбы и более.

«Миннесота»

Турнирное положение: «Миннесота» возглавляет Западную конференцию с 32 очками после 21 матча. Ближайшего преследователя в лице «Эдмонтона» коллектив из Сент-Пола опережает на 1 пункт.

Последние матчи: В начале ноября «Миннесота» разгромила на выезде «Вашингтон» (5:1) и обыграла «Филадельфию» (4:2), а дома взяла верх над «Сан-Хосе» (4:1).

Домашняя встреча с «Тампой-Бэй» завершилась поражением «Уайлд» в овертайме (3:4), зато в двух следующих гостевых матчах команда Джона Хайнса одолела «Монреаль» (2:1, ОТ) и «Торонто» (5:2).

Не сыграют: Брок Фабер, Филип Густавссон.

Состояние команды: «Миннесота» ведет спор за лидерство на Западе, подкрепляя турнирные успехи топ-хоккеем. Даже в условиях кадровых потерь «Уайлд» удалось сберечь высокий уровень исполнения.

Без турнирных приобретений «Миннесота» не осталась ни в одном из десяти последних матчей. На этом отрезке команда Джона Хайнса одержала восемь побед. В гостях «Уайлд» не проигрывают на протяжении семи матчей кряду.

На что ставят в матче Бостон — Миннесота Букмекерские коэффициенты на матч Бостон — Миннесота: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Миннесота» победила «Бостон» в трех из четырех последних личных встреч

«Миннесота» забивала 3 и более голов в трех последних личных встречах

В трех из четырех последних личных встреч на льду «Бостона» было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 2.57, ничья — в 4.17, победа «Миннесоты» — в 2.49.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.87, на тотал меньше 5.5 — за 2.01.

Прогноз: «Бостон» в этом сезоне прокачался в атаке, однако в обороне у «Брюинз» по-прежнему иногда возникают проблемы. «Миннесота», находящаяся в отличной форме, умеет быстро отвечать на такие ошибки встречными выпадами.

2.17 Тотал больше 6 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч Бостон — Миннесота принесёт чистый выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Тотал больше 6 за 2.17.

Прогноз: «Миннесота» уверенно чувствует себя в атакующем хоккее, но ее оборона, как и в случае с «Бостоном», не всегда выдерживает продолжительное давление. Дома команда Марко Штурма намерена навязать «дикарям» свой темп.

1.91 «Бостон» победит в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.91 на матч Бостон — Миннесота позволит вывести на карту выигрыш 910₽, общая выплата — 1910₽

Ставка: «Бостон» победит в матче за 1.91.