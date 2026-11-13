В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Амур». Игра пройдет в Сочи 14 ноября, начало — в 17:00 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Сочи»

Турнирное положение: Южане располагаются на 10-й позиции в таблице Запада с 17-ю очками в активе. После 25-и сыгранных матчей «Сочи» отстает от зоны плей-офф на 9 пунктов.

Команда все пытается оторваться от последнего места, но «Лада» также набрала ход и активно наступает на пятки сочинцам, набрав столько же баллов.

Последние матчи: В прошлом поединке «Сочи» уступил той же тольяттинской команде со счетом 3:4 в овертайме. Матчем ранее южане обыграли минское «Динамо» (3:2 ОТ).

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В последних 5-и встречах у «Сочи» две победы и три поражения. За этот период южане смогли обыграть «Авангард» (2:1 ОТ), а также уступили «Нефтехимику» (1:2) и «Северстали» (1:4).

Состояние команды: На старте сезона было видно, что южане никак не могли найти свою игру, находясь на дне турнирной таблицы Запада, но в последнее время все изменилось. «Сочи» частенько набирает очки и даже может ворваться в гонку за плей-офф, в теории.

Большое влияние на игру южан оказывает нападающий Никита Гусев. Форвард сразу после прихода принял роль лидера, ведя команду за собой. Гусев набрал 16 (2+14) очков за 15 встреч.

В последних 5-и очных встречах «Сочи» четырежды обыгрывал «Амур». В нынешнем сезоне хабаровчане впервые за долгое время обыграли южан (3:2). Получится ли у «Сочи» взять реванш на своей площадке? Дома «Сочи» выступает уверенно в последнее время, «Амуру» просто точно не будет.

«Амур»

Турнирное положение: Хабаровчане занимают 5-е место в таблице Востока с 27-ю очками в активе после 24-х встреч. «Амур» отстает от тройки лидеров в конференции лишь на один балл.

Плотность в турнирной таблице Востока невероятно высока, поэтому вся борьба еще впереди. «Амур» опережает 9-ю строчку, которая находится вне зоны плей-офф, лишь на один балл.

Последние матчи: В прошедшей встрече хабаровчане обыграли «Спартак» со счетом 4:3, совершив камбэк с 0:2. Матчем ранее «Амур» одолел «Барыс» (2:0), забросив по шайбе во втором и третьем периодах.

В последних 4-х встречах команда трижды победила и проиграла только СКА (2:3). За этот отрезок «Амур» также одержал победу над «Адмиралом» со счетом 5:2.

Состояние команды: «Амур» играет в закрытый хоккей, правильно действуя в обороне, но с результативностью есть проблемы. Хабаровчане пропустили всего 41 шайбу за 24 встречи при 50-и заброшенных.

В «Амур» отлично вписался голкипер Александр Трушков, который оформил уже четыре «сухаря» за 8 встреч — сумасшедший показатель. Этот вратарь здорово помогает «Амуру» набирать важнейшие очки.

В нынешнем сезоне команда Александра Андриевского всерьез может рассчитывать на выход в плей-офф, но говорить об этом наверняка пока очень рано. Если «Амур» и во второй части сезона будет набирать очки — в восьмерку команда, вероятно, попадет, но реалии Дальнего Востока говорят о том, что с физической готовностью могут быть проблемы.

На что ставят в матче Сочи — Амур Букмекерские коэффициенты на матч Сочи — Амур: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Сочи» набирал очки в трех матчах из последних пяти

«Амур» выиграл 2 последних матча

В последних 5-и очных встречах «Сочи» 4 раза обыгрывал «Амур»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» букмекерами оценивается в 2.20, ничья — в 4.20, а победа «Сочи» — в 2.75.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.45, на тотал меньше 5.5 — за 1.52.

Прогноз: Можно предположить, что «Амур» одержит победу в предстоящем матче. Хабаровчане набрали хороший ход.

2.20 Победа «Амура» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Сочи» — «Амур» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Амура» за 2.20.

Прогноз: У «Амура» — одна из самых надежных оборонительных линий в КХЛ. Прогнозируем низовой матч.

2.10 Тотал 4.5 меньше Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Сочи» — «Амур» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал 4.5 меньше за 2.10.