«Адмирал» даст бой «Спартаку» на его территории

прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.88

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 14 ноября. Начало встречи — в 16:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.

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«Спартак»

Турнирное положение: В 26 матчах «Спартак» заработал 30 очков, с которыми занимает 4-е место на Западе. От лидирующего ЦСКА красно-белые отстают на 9 баллов.

Последние матчи: Ноябрьский цикл регулярки «Спартак» начал с двух поражений — от «Торпедо» (1:3) и «Локомотива» (1:4). Затем красно-белые дома обыграли минское «Динамо» (5:3).

Успех команды Алексея Жамнова оказался недолгим. В Петербурге москвичи сгорели СКА (1:7), а 12-го числа драматично уступили на своем льду «Амуру» (3:4).

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Не сыграют: Кристиан Ярош, Уилл Райлли, Даниил Орлов.

Состояние команды: Положение «Спартака» в верхней части таблицы Запада не в полной мере соответствует качеству последних выступлений.

Красно-белые сбавили в атаке и в целом проходят через сложный период. В восьми предыдущих матчах команда Алексея Жамнова одержала только две победы. В пяти последних встречах «Спартак» непременно пропускал три и более голов.

«Адмирал»

Турнирное положение: «Адмирал» после 24 матчей находится на 10-й строчке Восточной конференции с 25 очками. От зоны плей-офф дальневосточников отделяет всего 1 зачетный балл.

Последние матчи: В конце октября «Адмирал» выдал две гостевые победы — над «Ладой» (3:1) и «Нефтехимиком» (4:3). Возвращение во Владивосток обернулось поражением от «Амура» (2:5).

Зато в следующих домашних встречах команда Олега Браташа разгромила СКА (4:0) и обыграла «Барыс» (5:4). Повторное противостояние с казахстанцами, состоявшееся в Астане, завершилось поражением (2:4).

Не сыграют: Кайл Олсон, Федор Крощинский, Кирилл Жуков, Марио Грман.

Состояние команды: «Адмирал» вышел на локальный пик после неубедительного начала регулярки. Дальневосточники прокачали игру в нападении и постепенно возвращаются в борьбу за высокие места.

Шесть из девяти последних матчей закончились победой команды Олега Браташа. Четырежды за этот период «Адмирал» забросил соперникам разного уровня четыре шайбы и более.

На что ставят в матче Спартак — Адмирал Букмекерские коэффициенты на матч Спартак — Адмирал: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Спартак» победил в трех из четырех последних личных встреч

В семи последних личных встречах было забито 6 и более голов

«Спартак» забивал 6 и более голов в шести последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.71, ничья — в 4.50, победа «Адмирала» — в 4.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.74.

Прогноз: «Спартак» в привычном для себя ритме борьбы слишком неровно играет на дистанции. «Адмирал» же набрал хороший ход и готов воспользоваться этой нестабильностью москвичей.

1.88 «Адмирал» победит с форой +1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч Спартак — Адмирал позволит вывести на карту выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: «Адмирал» победит с форой +1 за 1.88.

Прогноз: В последних матчах команда Алексея Жамнова вновь допускает ошибки в защите в большом количестве, тогда как дальневосточники заметно увереннее распоряжаются своими атакующими моментами.

2.04 Индивидуальный тотал «Адмирала» больше 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Спартак — Адмирал принесёт чистый выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Адмирала» больше 2 за 2.04.