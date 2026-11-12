прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.23

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 14 ноября. Начало встречи — в 05:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.23.

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«Ванкувер»

Турнирное положение: После 20 матчей «Ванкувер» замыкает таблицу Западной конференции с 7 очками. От зоны плей-офф «Кэнакс» отстают на 14 зачетных баллов, а от предпоследнего «Чикаго» — на 2 пункта.

Последние матчи: Конец октября сопровождался поражением «Ванкувера» на льду «Сан-Хосе» (2:3). Ноябрь же канадцы открыли двумя домашними неудачами — против «Торонто» (2:4) и «Анахайма» (4:5).

Выездная серия команды Мэнни Малхотры обернулась поражениями от «Виннипега» (2:6) и «Эдмонтона» (2:4). Вернувшись домой, «Кэнакс» уступили «Филадельфии» (1:3).

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Не сыграют: Тэтчер Демко, Том Вилландер.

Состояние команды: Кризис «Ванкувера» принял затяжной характер и грозит обернуться очередным провальным сезоном. Канадцы застряли на дне общей таблицы и испытывают колоссальные системные проблемы.

Шесть последних матчей закончились поражением «Кэнакс». На этом отрезке главный аутсайдер НХЛ четырежды пропускал четыре шайбы и более. На дистанции в 17 игр «Ванкувер» заработал всего 3 турнирных балла.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: В 20 матчах «Рейнджерс» заработали 23 очка, с которыми занимают 7-е место на Востоке. На 1 зачетный балл ньюйоркцы опережают 8-ю «Флориду».

Последние матчи: Неделей ранее «Рейнджерс» зафиксировали две домашние победы — над «Сент-Луисом» (3:1) и «Филадельфией» (3:2). Затем ньюйоркцы отправились на выезд, где обыграли «Сиэтл» (4:3).

В гостевой серии команда Майка Салливана не обошлась без осечки: встреча с «Эдмонтоном» завершилась поражением (1:3). Зато в Калгари гости взяли верх над «Флэймз» (3:1).

Не сыграют: Шон Дурзи, Игорь Шестеркин, Адам Сикора, Джо Велено, Альбертс Шмитс.

Состояние команды: «Рейнджерс» отчаянно пробуют выбираться из затяжного кризиса. Обновленный состав дает результат на дистанции, но последовательность ньюйоркцев оставляет желать лучшего.

В пяти последних матчах команда Майка Салливана одержала четыре победы, тем самым прервав серию из четырех поражений. Однако за пределами домашнего льда «Рейнджерс» выиграли всего в двух из восьми предыдущих встреч.

Статистика для ставок

«Ванкувер» потерпел 16 поражений в 17 последних матчах

«Рейнджерс» победили в четырех из пяти последних личных встреч

В восьми из десяти последних личных встреч было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ванкувера» оценивается букмекерами в 3.18, ничья — в 4.37, победа «Рейнджерс» — в 2.05.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 5.5 — за 2.30.

Прогноз: «Ванкувер» продолжает испытывать серьезные трудности в обороне, а затянувшаяся серия неудач явно сказывается на уверенности команды. «Рейнджерс» во всем сейчас выглядят собраннее.

2.23 «Рейнджерс» победят с форой -1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч Ванкувер — Рейнджерс принесёт чистый выигрыш 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: «Рейнджерс» победят с форой -1 за 2.23.

Прогноз: Канадцы плохо справляются с быстрыми перемещениями шайбы в своей зоне, позволяя соперникам атаковать из выгодных позиций. Ньюйоркцы при всем своем непостоянстве умеют использовать подобную свободу.

2.12 Индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч Ванкувер — Рейнджерс принесёт чистый выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 3.5 за 2.12.