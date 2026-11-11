прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.15

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Канадиен Тайер Центр» 13 ноября, начало — в 03:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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«Оттава»

Турнирное положение: в Восточной конференции «Оттава» занимает шестое место, набрав 24 очка в 19 матчах.

Последние матчи: «Оттава» на домашнем льду потерпела поражение в матче против «Вашингтона» (2:3 ОТ). Решающую шайбу в овертайме забросил игрок «Кэпиталс» Коул Хатсон.

Не сыграют: Андре Бураковски, Уилльям Эклунд, Уоррен Фогель, Линус Уллмарк.

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Состояние команды: в последних матчах «Оттава» переиграла «Баффало» (2:1), «Сан-Хосе» (5:1), «Юту» (4:2), а также проиграла «Анахайму» (3:6).

«Колорадо»

Турнирное положение: «Колорадо» входит в группу лидеров в Западной конференции, расположившись на четвёртом месте, набрав 24 очка.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «Колорадо» одержало крупную победу в матче против «Торонто» (6:3). В составе победителей по шайбе забросили Мартин Нечас, Брок Нельсон, Девон Тейвз, Арттури Лехконен. Габриэль Ландескуг оформил дубль в матче.

Не сыграют: Закари Джош Мансон.

Состояние команды: в последних матчах «Колорадо» переиграло «Детройт» (4:0), «Чикаго» (5:2), а также проиграло «Коламбусу» (2:7), «Нэшвиллу» (2:3 ОТ).

На что ставят в матче Оттава — Колорадо Букмекерские коэффициенты на матч Оттава — Колорадо: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Колорадо» занимает 4-е место в Западной конференции

«Оттава» занимает 6-е место в Восточной конференции

В этом сезоне соперники еще не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» букмекерами оценивается в 2.15, ничья — в 4.30, а победа «Оттавы» — в 2.80.

На тотал больше 6 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 6 — за 1.90.

Прогноз: «Колорадо» выглядит предпочтительнее за счёт более результативной атаки. Команда забросила 15 шайб в последних четырёх матчах, а Габриэль Ландескуг, Мартин Нечас и Арттури Лехконен находятся в хорошей игровой форме. «Оттава» способна воспользоваться преимуществом домашнего льда, но потери в составе могут осложнить ей задачу.

2.15 Победа «Колорадо» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Оттава» — «Колорадо» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа «Колорадо» с коэффициентом 2.15.

Прогноз: Обе команды регулярно забивают, но и в обороне допускают ошибки. «Колорадо» отличилось 17 раз в четырёх последних встречах, а «Оттава» пропустила шесть шайб от «Анахайма».

1.85 ТБ 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Оттава» — «Колорадо» позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.85.