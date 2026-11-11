Продолжит ли ЦСКА победную серию в очных матчах с «Торпедо»?

ЦСКА выглядит предпочтительнее благодаря более надёжной обороне и лучшим результатам в последних матчах. Однако «Торпедо» обладает достаточным атакующим потенциалом, чтобы навязать борьбу фавориту. Многое будет зависеть от того, насколько армейцам удастся сдержать быстрые выпады гостей

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

10' Возобновился матч.

10' Таймаут берут гости.

10' Гооооол!!!! 3:0. Дрозов справа вошёл в чужую зону и на линии правого круга оставил шайбу Гурьянову, который сделал прекрасную передачу на дальнюю штангу, откуда Николай Коваленко спокойно поразил свободный угол ворот!

10' Гооооол!!!! 2:0. Костин забил Костину! Журавлёв ошибся за своими воротами, Савчук шайбу перехватил, переадресовал её на Нестерова, который сделал прекрасную передачу на дальнюю левую штангу, откуда Клим Костин уверенно завершил комбинацию армейцев!

08' Замула от синей линии стрельнул в створ ворот гостей, но Костин поймал шайбу.

07' Бучельников прорвался вдоль правого борта, но обострить не получилось.

Статистика матча 4 Удары в створ 2

06' 2:1 по броскам в створ в пользу армейцев.

05' Клим Костин от правого борта бросил в створ, но Денис Костин ловушкой отразил шайбу.

04' Гооооол!!!! 1:0. Первым броском в створ открыли счёт хозяева. Николай Коваленко слева сместился в центр, продавив оборону торпедовцев, и с неудобной руки поразил ворота Костин.

03' Темп в матче довольно высокий, но пока ничего интересного на льду не происходит.

02' Две минуты позади, но пока нет бросков в створ.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли гости.

До матча

18:27 Команды появились на льду. Матч скоро начнётся!

18:15 Основные вратари: Дмитрий Гамзин и Денис Костин.

18:10 Главный судья: Сергей Беляев (Воскресенск, Россия); Главный судья: Евгений Гамалей (Москва, Россия); Линейный: Александр Садовников (Москва, Россия); Линейный: Дмитрий Сивов (Москва, Россия).

18:05 «Торпедо»: Дмитрий Шугаев, Денис Костин, Даниил Журавлёв, Богдан Конюшков, Владислав Юсупов, Скутер Брики, Никита Камалов, Антон Сизов, Ярослав Дыбленко, Сергей Скворцов, Матвей Поляков, Степан Старков, Сергей Гончарук, Виктор Фёдоров, Владимир Ткачёв, Алексей Яковлев, Павел Красковский, Руслан Газизов, Игорь Гераськин, Егор Виноградов, Андрей Белевич, Даниил Сероух.

18:00 ЦСКА: Александр Самонов, Дмитрий Гамзин, Дмитрий Саморуков, Егор Замула, Роб Хэмилтон, Иван Патрихаев, Никита Охотюк, Джереми Рой, Никита Нестеров, Клим Костин, Прохор Полтапов, Павел Карнаухов, Райли Савчук, Иван Дроздов, Дерек Барак, Максим Соркин, Денис Гурьянов, Николай Коваленко, Марат Хайруллин, Дмитрий Бучельников, Назар Привалов, Максим Мамин.

Стартовый состав ЦСКА https://t.me/cska_hockey

18:50 Матч пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» (Москва, Россия), вместимостью 12 680 зрителей.

18:45 В нынешнем сезоне ЦСКА дважды обыграл «Торпедо»: сначала москвичи победили дома со счётом 3:0, а затем взяли верх в Нижнем Новгороде — 3:2. В десяти последних матчах команд в КХЛ армейцы одержали восемь побед, нижегородцы выиграли дважды. Впрочем, четыре из этих десяти встреч завершились с разницей всего в одну шайбу, а ещё одна потребовала серии буллитов. Это говорит о том, что, несмотря на преимущество ЦСКА в очной статистике, «Торпедо» не раз навязывало сопернику упорную борьбу.

18:35 Нижегородское «Торпедо» располагается на третьей строчке Западной конференции, набрав 31 очко в 23 матчах. Команда одержала 14 побед, забросила 64 шайбы и пропустила 51. В пяти предыдущих встречах подопечные Алексея Исакова трижды праздновали успех: победили СКА (4:3), «Спартак» (3:1) и московское «Динамо» (4:3), но уступили «Автомобилисту» (2:3 Б) и «Ак Барсу» (2:5). На этом отрезке нижегородцы забросили 15 шайб и столько же пропустили. В среднем за матч «Торпедо» наносит 27,78 броска в створ ворот соперника.

18:25 Московский ЦСКА возглавляет Западную конференцию КХЛ: в активе армейцев 37 очков после 24 матчей. Команда одержала 18 побед, забросила 78 шайб и пропустила 45. В пяти последних встречах подопечные Игоря Никитина четырежды выиграли: обыграли «Трактор» (5:1 и 3:2 ОТ), «Металлург» (7:3) и «Сибирь» (4:1). Единственное поражение на этом отрезке москвичи потерпели от «Авангарда» (1:2 ОТ). Таким образом, за пять матчей ЦСКА забросил 20 шайб и пропустил девять. По количеству пропущенных голов армейцы демонстрируют один из лучших показателей в лиге.

18:15 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.85.