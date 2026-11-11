В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Амур». Игра пройдет в Москве 12 ноября, начало — в 19:30 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.20.

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«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» располагаются на 4-й позиции в таблице Запада с 30-ю очками в активе после 25-и встреч. «Спартак» отстает от тройки лидеров в конференции на один балл.

Плотность турнирной таблицы Запада высока, поэтому команде Алексея Жамнова расслабляться никак нельзя. «Спартак» опережает 9-ю строчку на 5 пунктов.

Последние матчи: В прошлом поединке у «красно-белых» случился полный провал. «Спартак» крупно уступил СКА со счетом 1:7, пропустив пять голов уже в 1-м периоде.

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Матчем ранее подопечные Жамнова удачно выступили против минского «Динамо», одержав победу со счетом 5:3. В середине встречи «Спартак» вел 4:0 и спокойно довел матч до победы.

Не сыграют: Даниил Орлов, Уилл Райлли и Кристиан Ярош (у всех — травмы).

Состояние команды: «Спартак» очень сильно колбасит в нынешнем сезоне. Команда может выдать длительную победную серию, а потом проиграть 6 матчей подряд.

Может отлично выступить дома против минского «Динамо», забросив 5 шайб, а потом пропустить те же пять голов только за один период в Петербурге. «Спартак» пытается играть надежно в обороне, но в последнее время это совершенно не получается.

У «красно-белых» большинство лидеров не оправдали ожиданий. Алекс Гальченюк проигрывает конкуренцию за место в составе, а Михаил Мальцев не играет. Смотреть на Павла Порядина тяжело в этом сезоне, форвард находится не в своей тарелке.

«Амур»

Турнирное положение: Хабаровчане занимают 7-е место в таблице Востока с 25-ю баллами в копилке. Место в Восточной конференции у «Амура» довольно условное, ведь команда отстает от 3-й позиции лишь на один балл, но и упасть на 10-е место очень легко.

На Востоке плотность невероятная, ведь команды с 3-го места по шестое имеют одинаковое количество очков (по 26), а с 7-го место по десятое — по 25 баллов.

Последние матчи: В прошлой встрече «Амур» одержал победу над «Барысом» со счетом 2:0, забросив по шайбе во втором и третьем периодах. До этого хабаровчане уступили СКА (2:3) на своей площадке.

В последних 5-и встречах у «Амура» три поражения и две виктории. За этот период команда уступила «Ак Барсу» (1:3) и московскому «Динамо» (1:2), а также разгромила «Адмирал» (5:2).

Не сыграют: Данила Галенюк, Александр Дергачев, Максим Дорожко и Дмитрий Костенко (у всех — травмы).

Состояние команды: «Амур» великолепен в своем оборонительном стиле игры. Хабаровчане пропустили всего 38 голов за 23 встречи — это лучший показатель во всей КХЛ.

Этот оборонительный стиль игры имеет свои последствия. В нынешнем сезоне большие вопросы к Ярославу Лихачеву, который стал лидером «Амура» в прошлом году, а сейчас набрал 10 (5+5) очков за 22 встречи, выступая в четвертом звене.

Но игра голкипера команды Александра Трушкова впечатляет. За 7 встреч у вратаря четыре сухаря, 96.74% отраженных бросков при коэффициенте надежности 0.94. Показатели невероятные, но необходимо проверить Трушкова на прочность именно на дистанции.

На что ставят в матче Спартак — Амур Букмекерские коэффициенты на матч Спартак — Амур: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В последних двух встречах «Спартак» пропустил 10 шайб

«Амур» проиграл три раза в последних 5-и встречах

В последних 5-и очных встречах «Спартак» 4 раза обыгрывал «Амур»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» букмекерами оценивается в 1.72, ничья — в 4.20, а победа «Амура» — в 4.30.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, на тотал меньше 5.5 — за 1.57.

Прогноз: Можно предположить, что команды доведут встречу до дополнительного времени. «Спартак» будет пытаться отмазаться за провал в прошлом матче, а «Амур» будет аккуратен на своей половине площадки.

4.20 Ничья в основное время Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.20 на матч «Спартак» — «Амур» принесёт чистый выигрыш 3200₽, общая выплата — 4200₽

Ставка: Ничья в основное время за 4.20.

Прогноз: Матч получится низовым. «Амур» не допустит голевой феерии.

2.85 Тотал 4 меньше Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Спартак» — «Амур» позволит вывести на карту выигрыш 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: Тотал 4 меньше за 2.85.