В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на ЦСКА Арене 11 ноября, начало — в 19:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

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ЦСКА

Турнирное положение: в Западной конференции ЦСКА занимает первое место, набрав 37 очков. Армейцы опережают ярославский «Локомотив» на два пункта.

Последние матчи: в минувшем туре армейцы на гостевом льду потерпели поражение в матче против «Авангарда» (1:2 ОТ).

Не сыграют: в составе клуба потери отсутствуют.

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Состояние команды: прервалась четырёхматчевая победная серия ЦСКА, ранее московский клуб одержал победы над «Металлургом» (7:3), «Трактором» (3:2 ОТ, 5:1), СКА (3:1).

«Торпедо»

Турнирное положение: «Торпедо» занимает третье место в Западной конференции, набрав 31 очко.

Последние матчи: в последней игре регулярного чемпионата «Торпедо» выиграло у московского «Динамо» (4:3). В составе команды по шайбе забросили Павел Красковский, Сергей Гончарук, Матвей Поляков и Никита Шавин.

Не сыграют: в составе команды потери отсутствуют.

Состояние команды: в последних матчах клуб из Нижнего Новгорода одержал победы над «Спартаком» (3:1), СКА (4:3) и потерпел поражение в играх с «Автомобилистом» (2:3 Б), минским «Динамо» (1:2 ОТ).

На что ставят в матче ЦСКА — Торпедо Букмекерские коэффициенты на матч ЦСКА — Торпедо: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Торпедо» занимает третье место в Западной конференции

ЦСКА занимает первое место в Западной конференции

В этом сезоне ЦСКА дважды обыграл «Торпедо» (3:0, 3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА букмекерами оценивается в 1.70, ничья — в 4.30, а победа «Торпедо» — в 4.30.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.25, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: ЦСКА подходит к предстоящей встрече в статусе лидера Западной конференции. Армейцы выиграли четыре матча подряд, прежде чем уступили «Авангарду» в овертайме. «Торпедо» также демонстрирует неплохие результаты, однако в этом сезоне дважды проиграло московскому клубу. С учётом преимущества домашнего льда ЦСКА имеет хорошие шансы на очередную победу.

1.85 Фора ЦСКА (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч ЦСКА — «Торпедо» принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Фора ЦСКА (-1) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Обе команды обладают достаточно мощным атакующим потенциалом и регулярно находят возможности для взятия ворот. В последних матчах ЦСКА и «Торпедо» нередко забрасывали по три-четыре шайбы. При этом в двух очных встречах нынешнего сезона соперники на двоих забросили пять и шесть шайб. Можно рассмотреть ставку на тотал больше 5,5 шайбы.

2.25 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч ЦСКА — «Торпедо» принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.25.