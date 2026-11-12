прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.19

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Трактора». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 13 ноября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.19.

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«Северсталь»

Турнирное положение: «Северсталь» в 25 матчах заработала 30 очков, с которыми занимает 5-е место в Западной конференции. Столько же набрали «Шанхайские Драконы», идущие следом.

Последние матчи: После домашней победы над «Спартаком» по буллитам (3:2) «Северсталь» крупно уступила москвичам в повторной встрече (1:5), а на выезде проиграла «Шанхайским Драконам» (1:3).

Команда Андрея Козырева исправила положение в Сочи, где обыграла аутсайдера Запада (4:1). Вернувшись в Череповец, хозяева взяли верх над «Ладой» (4:3).

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Не сыграют: Геннадий Чалый, Иван Ремезовский, Эмиль Пьянов, Тимофей Давыдов, Егор Граф, Николай Буренов.

Состояние команды: У «Северстали» наметились трудности с реализацией прежней игровой модели. Череповчане остаются рядом с лидерским трио Запада, но результаты последних недель видятся неоднозначными.

Пять из восьми последних матчей закончились поражением команды Андрея Козырева. В стольких же встречах на этом отрезке «Северсталь» неизменно пропускала три и более голов.

«Трактор»

Турнирное положение: На счету «Трактора» — 26 очков после 25 матчей. В таблице Восточной конференции челябинцы поднялись на 4-е место, уступая «Салавату Юлаеву» по дополнительным показателям.

Последние матчи: Последнюю домашнюю серию «Трактор» начал с поражения от ЦСКА в овертайме (2:3), после чего обыграл «Барыс» (2:1) и «Ак Барс» (5:3).

Накануне команда Скотта Гордона не справилась с «Автомобилистом», которому уступила по буллитам (2:3). Зато очередной матч в Челябинске завершился уверенной победой над «Шанхайскими Драконами» (5:2).

Не сыграют: Хенрик Хёукеланд, Дмитрий Николаев, Сергей Мыльников.

Состояние команды: Провальное начало сезона осложнило положение «Трактора». В ноябре же челябинцы, как кажется, идут на поправку, хотя о прежнем уровне устойчивости говорить еще не приходится.

В пяти последних матчах команда Скотта Гордона одержала три победы и набрала 8 очков из 10 возможных. Ни в одной игре упоминаемого отрезка челябинцы не пропустили больше двух шайб.

На что ставят в матче Северсталь — Трактор Букмекерские коэффициенты на матч Северсталь — Трактор: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Северсталь» победила в трех из четырех последних личных встреч на домашнем льду

«Северсталь» забивала 3 и более голов в трех из четырех последних личных встреч дома

В шести из девяти последних личных встреч было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 2.26, ничья — в 4.26, победа «Трактора» — в 2.83.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, на тотал меньше 5.5 — за 1.55.

Прогноз: «Северсталь» на домашнем катке предпочитает открытый хоккей, однако «Трактор» в последних матчах неплохо использует свободные зоны и отвечает соперникам эффективными атаками.

2.19 «Трактор» победит с форой 0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.19 на матч Северсталь — Трактор принесёт прибыль 1190₽, общая выплата — 2190₽

Ставка: «Трактор» победит с форой 0 за 2.19.

Прогноз: Череповчане не всегда успевают перестраиваться после потерь шайбы, чем челябинцы могут воспользоваться. У команды Скотта Гордона в последние недели заметно улучшилось качество завершения атак.

2.20 Индивидуальный тотал «Трактора» больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Северсталь — Трактор принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» больше 2.5 за 2.20.