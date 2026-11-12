В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в Санкт-Петербурге 13 ноября, начало — в 19:30 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

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СКА

Турнирное положение: Питерская команда занимает 8-е место в таблице Востока с 26-ю очками в активе после 24-х встреч. СКА опережает минское «Динамо», которое располагается на 9-й строчке, лишь на один балл.

Команде Андрея Разина стоит поднажать, ведь команды из топ-5 Запада уже потихоньку отрываются. Сейчас СКА отстает от «Северстали» (5-е место) на 4 пункта.

Последние матчи: В прошлом поединке питерская команда уступила московскому «Динамо» в овертайме со счетом 1:2. Матчем ранее СКА разгромил «Спартак» (7:1), забросив пять шайб в первом периоде.

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В последних 5-и встречах у питерцев три победы и два поражения. За этот отрезок СКА одолел «Амур» (3:2) и «Ак Барс» (4:3), а также уступил «Адмиралу» со счетом 0:4.

Не сыграют: Захар Бардаков, Линус Вайссбах, Валентин Зыков и Игорь Ларионов (у всех — травмы).

Состояние команды: Игроки СКА только привыкают к требованиям Андрея Разина. Уже видно, что команда стала играть по-другому, более структурированно и организованно на своей половине площадки, но для полной адаптации необходимо время.

Разин стал активно ставить в основной состав молодых игроков. Свой шанс уже получил 19-летний Герман Суздорф, который за 9 встреч отметился одной голевой передачей. Матвей Короткий продолжает играть стабильно в первом звене.

Предстоящий матч против минского «Динамо» — отличная возможность для СКА реабилитироваться после довольно серенькой игры в матче с московским «Динамо». Если у Разина получится привести функциональное состояние команды в порядок, то минчанам будет непросто.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Минчане выпали из зоны плей-офф, располагаясь на 9-м месте в таблице Запада с 25-ю очками в активе. Вся борьба за восьмерку еще впереди, ведь «Динамо» отстает от СКА всего на один балл.

Стоит отметить, что «зубры» не лучшим образом выступают на чужой площадке в нынешнем сезоне, занимая по этому показателю 9-е место на Западе. Минское «Динамо» набрало только 8 баллов в гостях из 20-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече подопечные Сергея Брылина нейтрализовали «Авангард», одержав победу со счетом 4:0. До этого минское «Динамо» уступило «Сочи» (2:3 ОТ).

В последних 5-и встречах «зубрам» также удалось обыграть «Трактор» со счетом 3:2, но при этом команда уступила «Спартаку» (3:5) и московскому «Динамо» (0:4).

Не сыграют: Егор Карабань, Максим Мальцев и Николас Мелош (у всех — травмы).

Состояние команды: Минское «Динамо» под руководством Брылина отличается от квартальновских «зубров» образца прошлого сезона. Причин, из-за которых это произошло, хоть отбавляй.

Первая — это отъезд белорусских лидеров в Северную Америку. Виталий Пинчук и Вадим Мороз сейчас пытаются пробиться в НХЛ, а для минского «Динамо» — это большая потеря.

Вторая причина — это невзрачная игра легионеров, которые в прошлом сезоне творили чудеса. Где сейчас тот Сэм Энас, который разрывал в сезоне 2025/2026? В нынешнем чемпионате у него лишь 14 очков за 22 встречи. А Алекс Лимож и вовсе забросил одну шайбу за 11 матчей, хотя в прошлом сезоне на его счету было 79 (25+54) очков.

На что ставят в матче СКА — Динамо Минск Букмекерские коэффициенты на матч СКА — Динамо Минск: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

У СКА три победы в последних 5 матчах

Минское «Динамо» проиграло трижды в прошедших 4-х встречах

Нападающий «Динамо» Алекс Лимож набрал 2 (1+1) очка за 11 встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА букмекерами оценивается в 2.05, ничья — в 4.30, а победа «Динамо» Минск — в 3.00.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.85.

Прогноз: В последнее время питерцы активно действуют в первых периодах. Прогнозируем победу СКА в стартовом отрезке матча.

2.50 Победа СКА в первом периоде Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч СКА — «Динамо» Минск принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Победа СКА в первом периоде за 2.50.

Прогноз: СКА попытается организовать голевую феерию в предстоящем матче. Питерцы реабилитируются за невзрачную игру в поединке против «бело-голубых».

2.05 Индивидуальный тотал СКА 3 больше Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч СКА — «Динамо» Минск принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Индивидуальный тотал СКА 3 больше за 2.05.