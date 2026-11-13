«Нью-Джерси» снова разберется со столичными конкурентами?

прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.96

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-арене» 15 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

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«Вашингтон»

Турнирное положение: После 17 матчей «Вашингтон» находится на 9-й строчке Восточной конференции с 20 очками. От зоны плей-офф столичный клуб отделяют 3 зачетных балла.

Последние матчи: Ноябрьский поход «Вашингтон» начал с двух домашних поражений — от «Миннесоты» (1:5) и «Далласа» (5:6). Третья игра на своем льду завершилась победой над «Флоридой» (4:3).

На выезде команда Спенсера Карбери дожала «Оттаву» в овертайме (3:2), однако продолжить успешную серию не смогла: в Ньюарке столичные хоккеисты крупно уступили «Нью-Джерси» (2:5).

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Не сыграют: Венсан Деарне, Расмус Сандин.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Вашингтон» находится в поиске оптимальных сочетаний звеньев. Обновленная атака временами приносит результат, но по качеству игры «Кэпс» не всегда соответствуют своему классу.

В пяти последних матчах команда Спенсера Карбери потерпела три поражения, каждое из которых сопровождалось пятью пропущенными шайбами или более. В семи из девяти недавних встреч «Кэпиталз» пропускали минимум три гола.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: «Нью-Джерси» с 28 очками после 20 матчей удерживает 4-ю позицию на Востоке, уступая «Тампе-Бэй» и «Монреалю» по дополнительным показателям.

Последние матчи: После победы над «Эдмонтоном» по буллитам (4:3) «Нью-Джерси» прикончил в овертайме «Сент-Луис» (5:4) и «Айлендерс» (5:4), а затем «всухую» разгромил «Торонто» (4:0).

Победная серия команды Шелдона Кифа оборвалась в гостевой встрече с «Виннипегом» (2:4), однако уже в следующем домашнем матче «Девилз» уверенно разобрались с «Вашингтоном» (5:2).

Не сыграют: Шеймус Кэйси, Энтони Манта, Бретт Песс, Джонни Ковачевич.

Состояние команды: Неудачный старт сменился уверенным подъемом «Нью-Джерси». Команда усилила вратарскую линию, что помогло дополнительно раскрыть возможности состава и прописаться среди лидеров Востока.

В семи последних матчах «Нью-Джерси» зафиксировал шесть победных результатов. В пяти встречах команда Шелдона Кифа забивала четыре и более голов. На домашнем льду «Девилз» идут без поражений на протяжении семи матчей.

На что ставят в матче Вашингтон — Нью-Джерси Букмекерские коэффициенты на матч Вашингтон — Нью-Джерси: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Вашингтон» победил «Нью-Джерси» в двух последних домашних встречах

В трех из четырех последних личных встреч на льду «Вашингтона» было забито 5 и менее голов

В девяти последних домашних матчах «Вашингтона» было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.37, победа «Нью-Джерси» — в 2.60.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.51, на тотал меньше 5.5 — за 2.38.

Прогноз: «Вашингтон» весьма проблематичен, когда ситуация требует поддержания высокого темпа на протяжении всей встречи. Быстрые наскоки «Нью-Джерси» в атаку вновь могут стать решающим преимуществом в контексте результата.

1.96 «Нью-Джерси» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Вашингтон — Нью-Джерси принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Ставка: «Нью-Джерси» победит в матче за 1.96.

Прогноз: Вместе с тем у «Вашингтона» возникают проблемы с обороной при скоростных комбинациях соперников. «Девилз» же находятся на подъеме и хорошо используют свободные зоны, тем самым добиваясь высокой реализации.

1.87 Индивидуальный тотал «Нью-Джерси» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч Вашингтон — Нью-Джерси принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Нью-Джерси» больше 3 за 1.87.