прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.91

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-арене» 15 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.91.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Питтсбург»

Турнирное положение: В 19 матчах «Питтсбург» заработал 16 очков, с которыми занимает 14-е место в Восточной конференции. От зоны плей-офф «Пингвинз» отделяют 7 пунктов.

Последние матчи: После поражения от «Юты» в овертайме (3:4) «Питтсбург» проиграл еще в трех встречах подряд — «Монреалю» (4:5), «Вегасу» (2:3) и «Бостону» (2:6).

Далее команда Дэна Мьюза прибила «Лос-Анджелес» (5:2), а позднее — сгорела «Анахайму» (2:5) и одолела «Сан-Хосе» по буллитам (3:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Райан Грейвс, Брайан Раст, Элмер Сёдерблум, Тревор Ван Римсдайк.

Состояние команды: В игре «Питтсбурга» заметна разница между возможностями опытных лидеров и общекомандными результатами. Все текущие проблемы «Пингвинз» осложняют борьбу за плей-офф.

В семи предыдущих встречах команда Дэна Мьюза зафиксировала только две победы. Три поражения на этом отрезке сопровождались пятью пропущенными шайбами и более.

«Оттава»

Турнирное положение: «Оттава» после 20 сыгранных матчей обосновалась на 6-й строчке Востока с 26 очками, на 1 зачетный балл отставая от «Бостона».

Последние матчи: После крупного поражения от «Анахайма» (3:6) «Оттава» одержала две победы подряд — на выезде над «Баффало» (2:1) и дома над «Ютой» (4:2).

Продолжить успешную серию команда Трэвиса Грина не смогла, уступив «Вашингтону» в овертайме (2:3). Следующая домашняя встреча с «Колорадо» завершилась победой «Сенаторз» в дополнительное время (4:3).

Не сыграют: Андре Бураковски, Ник Казинс, Уилльям Эклунд, Уоррен Фогель, Линус Улльмарк.

Состояние команды: «Оттава» располагает ресурсом для борьбы в верхней части Востока, но качество игры не позволяет «Сенс» в полной мере реализовать свои возможности.

К текущему времени «Оттаве» лишь однажды удалось выиграть в трех матчах кряду. Между тем в десяти последних встречах коллектив Трэвиса Грина одержал пять побед при пяти неудачах.

На что ставят в матче Питтсбург — Оттава Букмекерские коэффициенты на матч Питтсбург — Оттава: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Оттава» победила «Питтсбург» в четырех из шести последних матчей

«Оттава» победила в пяти из шести последних матчей на льду «Питтсбурга»

В шести из семи последних личных встреч на льду «Питтсбурга» было забито 5 и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.55, ничья — в 4.26, победа «Оттавы» — в 2.48.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.18.

Прогноз: «Оттава» подходит к выезду с кадровыми потерями в нападении, что ограничивает вариативность ее атак. «Питтсбург» на фоне последних неудач дома получит возможность незначительно улучшить свое положение.

1.91 «Питтсбург» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.91 на матч Питтсбург — Оттава принесёт чистый выигрыш 910₽, общая выплата — 1910₽

Ставка: «Питтсбург» победит в матче за 1.91.

Прогноз: «Питтсбург» испытывает сложности с завершением атак. «Оттава» со своей стороны не всегда поддерживает высокий наступательный темп. Так, позиционный хоккей может заметно снизить результативность встречи.

1.78 Тотал меньше 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.78 на матч Питтсбург — Оттава позволит вывести на карту выигрыш 780₽, общая выплата — 1780₽

Ставка: Тотал меньше 6 за 1.78.