прогноз на матч Глобальной серии НХЛ, ставка за 1.93

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» встретится с «Сиэтлом». Игра пройдет на «Вейккаус Арене» в Хельсинки 14 ноября. Начало встречи — в 21:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.93.

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«Каролина»

Турнирное положение: После 20 матчей «Каролина» возглавляет Восточную конференцию с 32 очками. На 4 зачетных балла «Харрикейнз» опережают ближайших преследователей — «Тампу-Бэй», «Монреаль» и «Нью-Джерси».

Последние матчи: Ноябрь «Каролина» начала с разгрома «Виннипега» (7:0), однако в гостях у «Нэшвилла» потерпела поражение (1:4). Далее последовали победы над «Айлендерс» (5:3) и «Чикаго» (9:2).

В последней встрече команда Рода Бриндамора продолжила успешную серию, уверенно разобравшись с «Сиэтлом» в рамках первого матча Глобальной серии (4:1).

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Не сыграют: Джордан Стаал.

Состояние команды: Чемпионский статус не стал для «Каролины» фактором давления. Команда Рода Бриндамора вновь задает тон всей лиге, подкрепляя лидерство на Востоке качественной игрой.

С 82 заброшенными шайбами в 20 матчах «Каролина» является лидером родной конференции по результативности. Ранее на домашнем льду «Харрикейнз» выдали серию из шести побед.

«Сиэтл»

Турнирное положение: В 17 матчах «Сиэтл» заработал 19 очков, с которыми занимает 11-е место на Западе. От зоны плей-офф «Кракен» отделяют 2 турнирных пункта.

Последние матчи: В конце октября «Сиэтл» зафиксировал домашнюю победу над «Торонто» (5:4) и крупное гостевое поражение от «Калгари» (2:6).

Повторная встреча с «Флэймз» завершилась успехом «Кракена» в овертайме (2:1). В дальнейшем команда Лэйна Ламберта уступила «Рейнджерс» (3:4), а затем — «Каролине» (1:4).

Не сыграют: Райан Линдгрен, Джаред МакКанн, Джейкоб Мелансон.

Состояние команды: «Сиэтл» проводит регулярку в соответствии с ожиданиями. Команда Лэйна Ламберта держится рядом с зоной плей-офф и обладает характером, который позволяет навязать борьбу.

Перед выездом в Хельсинки «Кракен» потерпел три гостевых поражения, пропустив в двух последних встречах 14 голов. Так, игра в защите остается одной из проблем «Сиэтла» на дистанции.

На что ставят в матче Каролина — Сиэтл Букмекерские коэффициенты на матч Каролина — Сиэтл: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Сиэтл» не выигрывал в четырех последних матчах за пределами домашнего льда

«Каролина» одержала семь побед в восьми последних матчах

В пяти из шести последних личных встреч было забито 5 и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.68, ничья — в 4.83, победа «Сиэтла» — в 4.40.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.56, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

Прогноз: «Сиэтлу» свойственны провалы при затяжном давлении. В подобных условиях агрессивный прессинг «Каролины» может вновь обернуться для «Кракена» серьезными неприятностями.

1.93 «Каролина» победит с форой -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч Каролина — Сиэтл принесёт прибыль 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: «Каролина» победит с форой -1.5 за 1.93.

Прогноз: «Каролина» практически не дает соперникам свободно распоряжаться шайбой, перекрывая развитие атак еще в средней зоне. Ослабленному нападению «Сиэтла» будет непросто преодолеть такой уровень сопротивления.

2.23 Индивидуальный тотал «Сиэтла» меньше 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч Каролина — Сиэтл принесёт чистый выигрыш 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Сиэтла» меньше 2 за 2.23.