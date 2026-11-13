В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» встретится с «Сиэтлом». Игра пройдет на «Вейккаус Арене» в Хельсинки 14 ноября. Начало встречи — в 21:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.93.
«Каролина»
Турнирное положение: После 20 матчей «Каролина» возглавляет Восточную конференцию с 32 очками. На 4 зачетных балла «Харрикейнз» опережают ближайших преследователей — «Тампу-Бэй», «Монреаль» и «Нью-Джерси».
Последние матчи: Ноябрь «Каролина» начала с разгрома «Виннипега» (7:0), однако в гостях у «Нэшвилла» потерпела поражение (1:4). Далее последовали победы над «Айлендерс» (5:3) и «Чикаго» (9:2).
В последней встрече команда Рода Бриндамора продолжила успешную серию, уверенно разобравшись с «Сиэтлом» в рамках первого матча Глобальной серии (4:1).
Не сыграют: Джордан Стаал.
Состояние команды: Чемпионский статус не стал для «Каролины» фактором давления. Команда Рода Бриндамора вновь задает тон всей лиге, подкрепляя лидерство на Востоке качественной игрой.
С 82 заброшенными шайбами в 20 матчах «Каролина» является лидером родной конференции по результативности. Ранее на домашнем льду «Харрикейнз» выдали серию из шести побед.
«Сиэтл»
Турнирное положение: В 17 матчах «Сиэтл» заработал 19 очков, с которыми занимает 11-е место на Западе. От зоны плей-офф «Кракен» отделяют 2 турнирных пункта.
Последние матчи: В конце октября «Сиэтл» зафиксировал домашнюю победу над «Торонто» (5:4) и крупное гостевое поражение от «Калгари» (2:6).
Повторная встреча с «Флэймз» завершилась успехом «Кракена» в овертайме (2:1). В дальнейшем команда Лэйна Ламберта уступила «Рейнджерс» (3:4), а затем — «Каролине» (1:4).
Не сыграют: Райан Линдгрен, Джаред МакКанн, Джейкоб Мелансон.
Состояние команды: «Сиэтл» проводит регулярку в соответствии с ожиданиями. Команда Лэйна Ламберта держится рядом с зоной плей-офф и обладает характером, который позволяет навязать борьбу.
Перед выездом в Хельсинки «Кракен» потерпел три гостевых поражения, пропустив в двух последних встречах 14 голов. Так, игра в защите остается одной из проблем «Сиэтла» на дистанции.
Статистика для ставок
- «Сиэтл» не выигрывал в четырех последних матчах за пределами домашнего льда
- «Каролина» одержала семь побед в восьми последних матчах
- В пяти из шести последних личных встреч было забито 5 и менее голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.68, ничья — в 4.83, победа «Сиэтла» — в 4.40.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.56, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.
Прогноз: «Сиэтлу» свойственны провалы при затяжном давлении. В подобных условиях агрессивный прессинг «Каролины» может вновь обернуться для «Кракена» серьезными неприятностями.
Ставка: «Каролина» победит с форой -1.5 за 1.93.
Прогноз: «Каролина» практически не дает соперникам свободно распоряжаться шайбой, перекрывая развитие атак еще в средней зоне. Ослабленному нападению «Сиэтла» будет непросто преодолеть такой уровень сопротивления.
Ставка: Индивидуальный тотал «Сиэтла» меньше 2 за 2.23.