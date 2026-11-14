В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «VOLGA Арене» 15 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Торпедо»
Турнирное положение: «Торпедо» после 25 матчей занимает 3-е место в Западной конференции с 33 очками, на 2 зачетных балла отставая от «Локомотива».
Последние матчи: В первых ноябрьских встречах «Торпедо» дважды победило дома: сначала «Спартак» (3:1), а несколькими днями позже — московское «Динамо» (4:3).
Выездная серия команды Алексея Исакова началась с поражения от «Ак Барса» (2:5). Следом нижегородцы крупно уступили ЦСКА (1:5). Накануне на своей площадке торпедовцы расправились с «Ладой» (3:1).
Не сыграют: Кирилл Свищев, Михаил Воробьев.
Состояние команды: «Торпедо» прописалось в числе топов Западной конференции, хотя в игровом смысле не всегда сопровождает свои результаты устойчивым системным тактом.
Так, в десяти предыдущих встречах команда Алексея Исакова добилась пяти побед при пяти поражениях. Только в одном матче из четырех последних нижегородцам удалось не пропустить больше трех голов.
«Динамо» Минск
Турнирное положение: Минское «Динамо» в 26 матчах заработало 27 очков, с которыми находится на 7-й строчке Запада, по дополнительным показателям опережая «Динамо» Москва.
Последние матчи: На исходе октября «Динамо» Минск обыграло дома «Трактор» (3:2), а уже в следующей встрече уступило московским одноклубникам (0:4). Выезд к «Спартаку» завершился еще одним поражением (3:5).
На территории «Сочи» команда Сергея Брылина проиграла в овертайме (2:3). Вернувшись в Минск, белорусы разбили «Авангард» (4:0). В ходе последнего выезда динамовцы переехали СКА (4:1).
Не сыграют: Николас Мелош, Максим Мальцев, Егор Карабань.
Состояние команды: На фоне прошлогоднего прогресса нынешнее положение «Динамо» Минск видится разочаровывающим. Белорусы утратили боевитость и рискуют остаться за пределами кубковой восьмерки.
В активе минчан — всего четыре победы на отрезке в 11 последних матчей. В стольких же выездных встречах в нынешнем сезоне команда Сергея Брылина потерпела восемь поражений.
Статистика для ставок
- «Динамо» Минск победило в шести последних личных встречах на льду «Торпедо»
- В трех из четырех предыдущих личных встреч на льду «Торпедо» не было забито больше 3 голов
- В трех последних личных встречах была зафиксирована ничья в основное время
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.29, победа «Динамо» Минск — в 3.01.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.26, на тотал меньше 5.5 — за 1.57.
Прогноз: Минчане в этом сезоне не отличаются стабильностью в атаке, а нижегородцы дома постараются действовать дисциплинированнее. На этом фоне встреча рискует надолго увязнуть в позиционной борьбе.
Ставка: Тотал меньше 5 за 1.80.
Прогноз: «Торпедо» и минское «Динамо» уже не раз демонстрировали близкий уровень игры. Осторожность в обороне и плотная борьба за шайбу могут затянуть матч.
Ставка: Ничья за 4.29.