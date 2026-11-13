Кто победит в борьбе за зону плей-офф?

В пятницу, 13 ноября, санкт-петербургский СКА примет минское «Динамо» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

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01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами СКА.

До матча

19:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, вмещающей 21 500 зрителей.

19:10 Главными судьями матча будут Алексей Белов из Ярославля и Павел Овчинников из Орска.

Стартовый состав «Динамо» В контакте ХК «Динамо» Минск

19:02 Стартовый состав «Динамо»: Прохоров, Фукале; Хенкель, Смит, Брук, Бишофф, Лайл, Уэлле, Лозовский; Энас, Липский, Лимож, Кузнецов, Гарднер, Сотишвили, Калинин, Белкин, Тирни, Алистров, Усов, Обе-Кюбель, Галиев.

Стартовый состав СКА В контакте ХК СКА

19:00 Стартовый состав СКА: Иванов, Плешков; Сапего, Зайцев, Сапего, Сёмин, Журавлёв, Мироманов, Маклюков; Глотов, Атанасов, Уилсон, Савин, гримальди, Недопёкин, Аймурзин, Дишковский, Короткий, Суздорф, Голдобин, Нугманов, Романов.

18:45 В нынешнем регулярном сезоне КХЛ, соперники провели между собой 1 матч. В Минске, 10-го октября победило «Динамо» со счетом 4:2.

18:42 «Динамо» не помогут Егор Карабань, Максим Мальцев и Николас Мелош (у всех — травмы).

18:40 В составе СКА в предстоящем матче будут отсутствовать Захар Бардаков, Линус Вайссбах, Валентин Зыков и Игорь Ларионов (у всех — травмы).

18:38 В прошедшей встрече подопечные Сергея Брылина нейтрализовали «Авангард», одержав победу со счетом 4:0. До этого минское «Динамо» уступило «Сочи» (2:3 ОТ). В последних 5-и встречах «зубрам» также удалось обыграть «Трактор» со счетом 3:2, но при этом команда уступила «Спартаку» (3:5) и московскому «Динамо» (0:4).

18:36 В прошлом поединке питерская команда уступила московскому «Динамо» в овертайме со счетом 1:2. Матчем ранее СКА разгромил «Спартак» (7:1), забросив пять шайб в первом периоде. В последних 5-и встречах у питерцев три победы и два поражения. За этот отрезок СКА одолел «Амур» (3:2) и «Ак Барс» (4:3), а также уступил «Адмиралу» со счетом 0:4.

18:34 «Динамо» выпало из зоны плей-офф, располагаясь на 9-м месте в таблице Запада с 25-ю очками в активе. Вся борьба за восьмерку еще впереди, ведь «Динамо» отстает от СКА всего на один балл. Стоит отметить, что «зубры» не лучшим образом выступают на чужой площадке в нынешнем сезоне, занимая по этому показателю 9-е место на Западе. Минское «Динамо» набрало только 8 баллов в гостях из 20-и возможных.

18:32 СКА занимает 8-е место в таблице Востока с 26-ю очками в активе после 24-х встреч. СКА опережает минское «Динамо», которое располагается на 9-й строчке, лишь на один балл. Команде Андрея Разина стоит поднажать, ведь команды из топ-5 Запада уже потихоньку отрываются. Сейчас СКА отстает от «Северстали» (5-е место) на 4 пункта.

18:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.50