17 ноября в 6-м туре дивизиона A Лиги наций по футболу сыграют Дания и Норвегия. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.50.

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Дания

Турнирное положение: Дания еще имеет шанс выиграть группу. На текущий момент команда пребывает на 2-м месте турнирной таблицы.

При этом Дания в пяти матчах добыла девять очков. Команда отличилась 11 забитыми мячами при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно, уверенно расправившись с Португалией — 4:1.

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До того Дания нанесла поражение Уэльсу — 1:0, а вот еще один поединок с португальцами завершился коллизией — 2:4. Команда победила в двух матчах кряду.

Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Дания нынче находится на моральном подъёме, к тому же в матче с норвежцами ее устроит и ничья.

При этом Дания в пяти последних очных поединках с норвежцами добыла три победы при одном поражении. Плюс уже пять мячей в Лиге наций настрелял Расмус Хёйлунн, дважды поразивший ворота Португалии в минувшем туре. Да и без него у датчан есть кому забивать, к тому же настрой на скандинавское дерби будет максимальным.

Команда явно не будет действовать на удержание нужной ничьей. Датчане уже продемонстрировали свое умение результативно атаковать.

Норвегия

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 3-м месте турнирной таблицы своей группы дивизиона A Лиги наций.

При этом Норвегия в пяти турах разжилась шестью очками. А вот забить удалось 9 мячей при девяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть Уэльс — 3:1.

До того Норвегия была бита португальцами — 1:2, а вот несколько ранее уступила тем же валлийцам — 1:2. Норвежцы до последней виктории уступили трижды подряд.

Состояние команды: Норвегия ныне находится не в лучшем состоянии, к тому же чересчур зависима от формы своего лидера Эрлинга Холанна.

При этом Норвегия имеет заметные проблемы в плане надежности тылов. Состав команды по именам выглядит симпатично, вот только в заключительном туре ей нужно только побеждать. Холанн отличился четырьмя голами в текущем турнире, так что расчет тренерского штаба на его лучшие качества очевиден и логичен.

И уж точно Холанн и компания будут рисковать. Ничего другого норвежцам с турнирной точки зрения попросту не остается.

На что ставят в матче Дания — Норвегия Букмекерские коэффициенты на матч Дания — Норвегия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Дания считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в 2.70.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.53, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.40.

Прогноз: Норвежцам срочно нужно побеждать, тогда как датчане способны подловить соперника на контратаках.

3.50 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.50 на матч Дания — Норвегия позволит вывести на карту выигрыш 2500₽, общая выплата — 3500₽

Ставка: Ничья за 3.50.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.25 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Дания — Норвегия позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.25.

Пять причин, почему ставка зайдёт