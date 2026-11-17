17 ноября в 6-м туре дивизиона A Лиги наций по футболу сыграют Дания и Норвегия. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.50.
Дания
Турнирное положение: Дания еще имеет шанс выиграть группу. На текущий момент команда пребывает на 2-м месте турнирной таблицы.
При этом Дания в пяти матчах добыла девять очков. Команда отличилась 11 забитыми мячами при восьми пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно, уверенно расправившись с Португалией — 4:1.
До того Дания нанесла поражение Уэльсу — 1:0, а вот еще один поединок с португальцами завершился коллизией — 2:4. Команда победила в двух матчах кряду.
Календарь и таблица Лиги наций
Состояние команды: Дания нынче находится на моральном подъёме, к тому же в матче с норвежцами ее устроит и ничья.
При этом Дания в пяти последних очных поединках с норвежцами добыла три победы при одном поражении. Плюс уже пять мячей в Лиге наций настрелял Расмус Хёйлунн, дважды поразивший ворота Португалии в минувшем туре. Да и без него у датчан есть кому забивать, к тому же настрой на скандинавское дерби будет максимальным.
Команда явно не будет действовать на удержание нужной ничьей. Датчане уже продемонстрировали свое умение результативно атаковать.
Норвегия
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 3-м месте турнирной таблицы своей группы дивизиона A Лиги наций.
При этом Норвегия в пяти турах разжилась шестью очками. А вот забить удалось 9 мячей при девяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть Уэльс — 3:1.
До того Норвегия была бита португальцами — 1:2, а вот несколько ранее уступила тем же валлийцам — 1:2. Норвежцы до последней виктории уступили трижды подряд.
Состояние команды: Норвегия ныне находится не в лучшем состоянии, к тому же чересчур зависима от формы своего лидера Эрлинга Холанна.
При этом Норвегия имеет заметные проблемы в плане надежности тылов. Состав команды по именам выглядит симпатично, вот только в заключительном туре ей нужно только побеждать. Холанн отличился четырьмя голами в текущем турнире, так что расчет тренерского штаба на его лучшие качества очевиден и логичен.
И уж точно Холанн и компания будут рисковать. Ничего другого норвежцам с турнирной точки зрения попросту не остается.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Дания считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в 2.70.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.53, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.40.
Прогноз: Норвежцам срочно нужно побеждать, тогда как датчане способны подловить соперника на контратаках.
Ставка: Ничья за 3.50.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.25.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Обе команды в среднем забивают два мяча за матч
- И те и другие в среднем пропускают фактически два гола за матч
- Датчане победили в двух последних поединках
- Норвежцы до последней виктории уступили трижды кряду
- Норвегия в двух выездных поединках текущей Лиги наций не добыла ни одного очка