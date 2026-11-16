Греция подходит к заключительному туру в роли фаворита: хозяева набрали восемь очков и сохраняют шансы на второе место, тогда как Сербия с пятью поражениями подряд уже не поднимется с последней строчки. Грекам важно реабилитироваться за разгром от Нидерландов и завершить групповой этап победой. Сербы же постараются прервать неудачную серию и напоследок набрать очки

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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14' Дувикас в центре поля сфолил на Миленковиче.

12' Букинац с левого фланга попытался подать в штрафную греков, но срезался мяч и улетел за пределы поля.

10' Цолис решился на удар с линии штрафной, от левого её угла, но Максимович его заблокировал.

07' Заканчивается печальная данная атака потерей и фолом в центре поля Христос Зафейрис против Йовича. Это был срыв перспективной атаки и Олимер показал греку жёлтую карточку.

07' Затяжную позиционную атаку пытаются организовать греки.

04' Кульеракис в борьбе попал по лицу Митровичу, но момент был игровым и арбитр даже фола не усмотрел.

Статистика матча 73 Владение мячом 27 2 Угловые удары 0 1 Фолы 1

03' Осторожное начало матча! Команды присматриваются друг к другу.

01' Матч начался! С центра разыграли гости.

До матча

22:40 Команды появились команды! Матч скоро начнётся!

22:35 В Греции облачно, +14 градусов.

22:30 Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия); Ассистент: Стюарт Бёрт (Нортгемптоншир, Англия); Ассистент: Джеймс Мейнворинг (Англия); Резервный: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия).

22:20 Сербия: Джордже Петрович, Коста Неделькович, Никола Миленкович, Срджан Бабич, Страхиня Эракович, Стефан Букинац, Сергей Милинкович-Савич, Неманья Максимович, Саша Лукич, Лука Йович, Александр Митрович.

22:15 Греция: Христос Мандас, Лазарос Рота, Константинос Мавропанос, Константинос Цимикас, Константинос Кульеракис, Константинос Карецас, Анастасиос Андруцос, Христос Цолис, Христос Зафейрис, Вангелис Павлидис, Анастасиос Дувикас.

22:10 Матч пройдёт на стадионе «Пантессаликос» в греческом Волосе.

22:00 В сентябре 2026 года Греция победила в Белграде со счётом 2:1 в первом туре нынешней Лиги наций. Предыдущая очная встреча состоялась в ноябре 2014 года: тогда Сербия выиграла в Греции со счётом 2:0.

19:50 Сербия замыкает таблицу группы, не набрав ни одного очка в пяти матчах. Команда Велько Пауновича потерпела пять поражений подряд, забила четыре мяча и пропустила 11. В предыдущем туре сербы уступили Германии со счётом 1:3, до этого проиграли Нидерландам (1:2), Германии (0:2) и снова Нидерландам (1:2). В среднем сборная наносит восемь ударов по воротам за игру, 3,6 из них приходятся в створ. Владение мячом составляет 30,8%. В предстоящей встрече гостям не помогут дисквалифицированные полузащитники Ваня Драгоевич и Андрия Живкович.

19:40 Сборная Греции занимает второе место в группе 2 Лиги А: после пяти туров у команды Ивана Йовановича восемь очков. В активе греков две победы и две ничьи, ещё один матч завершился поражением. Разница мячей — 5:10. Команда обыграла Сербию (2:1) и Германию (1:0), сыграла вничью с Нидерландами (2:2) и Германией (0:0), однако в последнем туре потерпела крупное поражение от голландцев — 0:7. В среднем греки наносят 11,2 удара за матч, из них 3,4 — в створ, а владение мячом составляет 38,4%. Из кадровых потерь отмечены полузащитники Димитриос Курбелис и Димитриос Пелькас.

19:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.89.