В понедельник, 16 ноября, Швейцария примет на своем поле Шотландию в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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10' В офсайд забежал Скотт Мактоминай (Шотландия) — свободный удар выполнит Ивон Мвого (Швейцария).

09' Алвин Саншеш (Швейцария) навесил со штрафного на линию вратарской, но там головой надежно сыграл Люк Грэхэм (Шотландия) и вынес мяч за боковую линию.

08' Самюэль Балле (Швейцария) был сбит вблизи штрафной соперника и это опасный стандарт для хозяев.

07' Дальний ввод мяча из аута от Кирана Тирни (Шотландия), череда рикошетов и мяч в руках Ивона Мвого (Швейцария).

06' Эндрю Робертсон (Шотландия) выполнил навес в штрафную со стандарта, но защитники все подчистили и вынесли мяч за боковую.

04' Ангус Ганн (Шотландия) помог своим защитникам выйти из-под прессинга через дальний заброс вперед.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 38 Владение мячом 62 1 Угловые удары 0 1 Фолы 2

03' Эрай Кёмерт (Швейцария) нарушил правила в центре поля на Киране Тирни (Шотландия).

02' Самюэль Балле (Швейцария) прострелил вдоль ворот, попал в ногу защитника и заработал угловой.

01' Раздается свисток арбитра! Матч Швейцария — Шотландия начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

22:43 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Кибун Парк». Игра вот-вот начнется!

22:40 Сегодня в Санкт-Галлене прохладная осенняя погода. Во время матча температура воздуха будет около +6℃.

22:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:30 Главным арбитром встречи назначен Данни Маккели из Нидерландов.

22:20 Стартовый состав Швейцарии: Мвого Ивон, Кёмерт Эрай, Байрами Адриан, Эльведи Нико, Яшари Ардон, Шмидт Исаак, Атекаме Закари, Фройлер Ремо, Саншеш Алвин, Уинсли Ботели Моканго, Балле Самюэль.

22:15 Стартовый состав Шотландии: Ганн Ангус, Портеус Райан, Грэхэм Люк, Тирни Киран, Хикки Аарон, Фергюсон Льюис, Гилмор Билли, Робертсон Эндрю, Макбарни Оливер, Макгинн Джон, Мактоминай Скотт.

22:05 Сегодняшний матч пройдет в Санкт-Галлене на стадионе «Кибун Парк», который вмещает 20 660 зрителей.

21:55 Шотландцы выступают менее стабильно (в среднем забивают 1 гол за игру и пропускают 1,2), но в предыдущем туре сумели добыть волевую победу над аутсайдером группы, сохранив интригу перед финальным выездом.

21:50 Подопечные Себастьяна Поконьоли занимают третью строчку и уже точно не вылетят в Лигу C, но еще претендуют на второе место, дающее право сыграть в стыковых матчах за выход в Лигу А. Для этого шотландцам необходимо обыгрывать Швейцарию в гостях и надеяться, что Словения в параллельном матче не сможет победить Северную Македонию. Кроме того, капитан гостей Энди Робертсон готовится побить рекорд сэра Кенни Далглиша (102 матча) и стать рекордсменом мужской сборной по числу проведенных игр.

21:45 Швейцарцы подходят к игре в отличной форме, демонстрируя высокую результативность и образцовую игру в защите (всего один пропущенный мяч за пять туров). Единственную потерю очков в этом цикле команда допустила в прошлом туре, прервав серию из четырех побед подряд.

21:40 Команда Мурата Якина уже гарантировала себе первое место в квартете и прямую путевку в Лигу А на следующий сезон. Главная мотивация хозяев — продлить домашнюю победную серию в официальных матчах и пройти весь групповой турнир без единого поражения.

21:35 В заключительном туре группового этапа Лиги наций немотивированная с турнирной точки зрения Швейцария примет Шотландию, которая все еще сохраняет шансы на стыковые матчи за повышение в классе. Хозяева досрочно оформили возвращение в элитный дивизион и постараются завершить цикл без поражений, тогда как гостям нужна исключительно победа и осечка Словении в параллельной игре. Разница в классе и надежность швейцарской обороны ставят перед «тартановой армией» крайне сложную задачу на выезде.

21:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.95

21:25 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Швейцария — Шотландия. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.