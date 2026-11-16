16 ноября в 6-м туре дивизиона B Лиги наций по футболу сыграют Северная Македония и Словения. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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Северная Македония

Турнирное положение: Северная Македония досрочно покинула дивизион B. На текущий момент команда пребывает на 4-й строчке турнирной таблицы.

При этом Северная Македония в пяти матчах не смогла разжиться очками. Команда отличилась лишь одним забитым мячом при 12 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив шотландцам — 1:2.

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До того Северная Македония была бита Швейцарией — 0:3, да и еще один поединок с Шотландией завершился коллизией — 0:2. Команда уступила в шести матчах кряду.

Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Северная Македония нынче находится в состоянии грогги, да и в атаке испытывает огромные проблемы.

При этом Северная Македония не может победить уже больше года. Команда пропускает уж чересчур часто, да и словенцев не может одолеть уже семь лет. Македонцы до последнего поединка не забивали на протяжении календарного года. Так что до преодоления кризиса далеко…

Команда явно будет действовать вторым номером. Македонцам за счастье будет добыть свои первые очки в Лиге наций. Вот только за счет чего они это собираются делать?

Словения

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 2-м месте турнирной таблицы дивизиона B Лиги наций.

При этом Словения в пяти турах разжилась 8 очками. А вот забить удалось пять мячей при трех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разошлась миром со Швейцарией — 0:0.

До того Словения нанесла поражение Шотландии — 2:1, а вот несколько ранее проиграла швейцарцам — 1:2. Словенцы в среднем пропускают меньше одного мяча за матч.

Состояние команды: Словения лишь на один зачетный пункт опережает шотландцев, к тому же в двух очных поединках с ними взяла четыре очка.

При этом Словения имеет заметные проблемы в плане реализации. Состав команды по именам выглядит довольно симпатично, вот только зачастую не хватает монолитности. Словенцы намерены рассчитывать на себя, для чего им нужно банально переиграть аутсайдера квартета. Всего-то.

И уж точно команда будет действовать максимально активно. Словенцы способны прибавить в плане реализации, да и тылы оппонента ошибаются частенько.

На что ставят в матче Северная Македония — Словения Букмекерские коэффициенты на матч Северная Македония — Словения: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Словения считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в 6.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.30, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.60.

Прогноз: Словенцы бьются за второе место, тогда как македонцы уже фактически лишены турнирной мотивации.

2.20 Победа Словении в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Северная Македония — Словения позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа Словении в 1-м тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.30 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Северная Македония — Словения позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.30.

Пять причин, почему ставка зайдёт