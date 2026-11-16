16 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Андорра и Азербайджан. Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.22.

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Андорра

Турнирное положение: Андорра уже не станет первой в своей группе Лиги наций. Команда пребывает на 2-й строчке турнирной таблицы.

При этом Андорра в трех матчах добыла четыре очка. Команда отличилась тремя забитыми мячами при трех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, вчистую переиграв гибралтарцев — 2:0.

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До того Андорра уступила Мальте — 0:1, да и поединок с Литвой завершился поражением — 0:3. Команда еще ни разу в истории не обыгрывала азербайджанцев.

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Состояние команды: Андорра на данном этапе выглядит бледновато, но явно окрылена победой над скромным Гибралтаром.

При этом Андорра в двух последних очных поединках с азербайджанцами подписала мировые. Вот только проблемы с реализацией до сих пор не решены, да и вообще, в пяти очных поединках с Азербайджаном андоррцы сподобились всего на один забитый мяч в ворота соперника.

Команда явно будет действовать с оглядкой на тылы. Вот только оппонент выглядит предпочтительнее, да и собственные проблемы не решены.

Азербайджан

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы дивизиона D Лиги наций.

При этом Азербайджан в трех турах разжился восемью очками. А вот забить команде удалось трижды при одном пропущенном мяче.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть сборную Лихтенштейна — 1:0.

До того Азербайджан нанес поражение литовцам — 1:0, а вот несколько ранее подписал мировую с Лихтенштейном — 1:1. Команда не пропускала в трех последних поединках.

Состояние команды: Азербайджан продуктивно выступил в своей группе Лиги наций, и явно постарается продлить приятную победную серию.

При этом Азербайджан явно не преуспевает в плане реализации. Состав команды по именам выглядит скромно, зато выделяется Махир Эмрели. Именно его точный удар принес победу над Лихтенштейном. Да и в матче с андоррцами Азербайджан явно будет активно атаковать.

И уж точно команда будет действовать с позиции силы. Азербайджан наверняка постарается добыть свою третью победу кряду.

На что ставят в матче Андорра — Азербайджан Букмекерские коэффициенты на матч Андорра — Азербайджан: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Азербайджан считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.39, а победа оппонента — в 4.91.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.35, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.50.

Прогноз: Азербайджанцы выглядят монолитнее оппонента, к тому же победили дважды кряду.

2.22 Победа Азербайджана в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч Андорра — Азербайджан принесёт чистый выигрыш 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: Победа Азербайджана в 1-м тайме за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.35 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч Андорра — Азербайджан принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.35.

Пять причин, почему ставка зайдёт