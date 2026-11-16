16 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Андорра и Азербайджан. Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.22.
Андорра
Турнирное положение: Андорра уже не станет первой в своей группе Лиги наций. Команда пребывает на 2-й строчке турнирной таблицы.
При этом Андорра в трех матчах добыла четыре очка. Команда отличилась тремя забитыми мячами при трех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, вчистую переиграв гибралтарцев — 2:0.
До того Андорра уступила Мальте — 0:1, да и поединок с Литвой завершился поражением — 0:3. Команда еще ни разу в истории не обыгрывала азербайджанцев.
Состояние команды: Андорра на данном этапе выглядит бледновато, но явно окрылена победой над скромным Гибралтаром.
При этом Андорра в двух последних очных поединках с азербайджанцами подписала мировые. Вот только проблемы с реализацией до сих пор не решены, да и вообще, в пяти очных поединках с Азербайджаном андоррцы сподобились всего на один забитый мяч в ворота соперника.
Команда явно будет действовать с оглядкой на тылы. Вот только оппонент выглядит предпочтительнее, да и собственные проблемы не решены.
Азербайджан
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы дивизиона D Лиги наций.
При этом Азербайджан в трех турах разжился восемью очками. А вот забить команде удалось трижды при одном пропущенном мяче.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть сборную Лихтенштейна — 1:0.
До того Азербайджан нанес поражение литовцам — 1:0, а вот несколько ранее подписал мировую с Лихтенштейном — 1:1. Команда не пропускала в трех последних поединках.
Состояние команды: Азербайджан продуктивно выступил в своей группе Лиги наций, и явно постарается продлить приятную победную серию.
При этом Азербайджан явно не преуспевает в плане реализации. Состав команды по именам выглядит скромно, зато выделяется Махир Эмрели. Именно его точный удар принес победу над Лихтенштейном. Да и в матче с андоррцами Азербайджан явно будет активно атаковать.
И уж точно команда будет действовать с позиции силы. Азербайджан наверняка постарается добыть свою третью победу кряду.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Азербайджан считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.39, а победа оппонента — в 4.91.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.35, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.50.
Прогноз: Азербайджанцы выглядят монолитнее оппонента, к тому же победили дважды кряду.
Ставка: Победа Азербайджана в 1-м тайме за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.35.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Азербайджан победил в двух последних матчах
- Андорра до последней виктории не забивала в трех поединках кряду
- Андоррцы ни разу в истории не обыгрывали Азербайджан
- Азербайджан не пропускал в трех последних поединках
- Азербайджанцы не проигрывают уже без малого полгода