16 ноября в 6-м туре дивизиона D Лиги наций по футболу сыграют Литва и Лихтенштейн. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.
Литва
Турнирное положение: Литва уже не станет первой в своем трио. На текущий момент команда пребывает на 2-й строчке турнирной таблицы.
При этом Литва в трех матчах добыла четыре очка. Команда отличилась тремя забитыми мячами при двух пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев в спарринге одолеть Суринам — 0:0.
До того Литва уступила Азербайджану — 0:1, зато поединок с Андоррой принес в копилку три очка — 3:0. Команда не забивала в двух матчах кряду.
Календарь и таблица Лиги наций
Состояние команды: Литва нынче выглядит бледновато, однако должна непременно побеждать аутсайдера своего трио.
При этом Литва в трех последних очных поединках переиграла Лихтенштейн. Причем в тех поединках прибалтийцы не пропустили в свои ворота ни одного мяча. В кадровом плане команда выглядит выгоднее соперника, к тому же явно постарается завершить турнир на мажорной ноте.
Команда явно активно понесется в атаку. Литовцы должны прибавить в плане реализации, да и оппонент еще не забивал в текущем турнире.
Лихтенштейн
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 3-м месте турнирной таблицы дивизиона D Лиги наций.
При этом Лихтенштейн в трех турах разжился одним баллом. А вот забить не удалось ни разу при трех пропущенных мячах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила сборной Азербайджана — 0:1.
До того Лихтенштейн был бит Гибралтаром — 0:2, а вот несколько ранее подписал мировую с азербайджанцами — 0:0. Команда не может забить уже полгода.
Состояние команды: Лихтенштейн провалил турнир, да и кто вообще ожидал от футбольного карлика какого-то прорыва?!
При этом Лихтенштейн имеет заметные проблемы в плане реализации. Состав команды по именам выглядит максимально скромно, да и мотивация на последний тур лишь формальная. Футбольному карлику важно хотя бы забить первый мяч в Лиге наций...
И уж точно команда будет действовать с оглядкой на тылы. Лихтенштейн будет всеми силами пытаться сдерживать атаки литовцев.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Литва считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в 11.00.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.00, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.80.
Прогноз: Литовцы выглядят монолитнее оппонента, еще не забившего ни одного мяча в Лиге наций.
Ставка: Фора Литвы -1.5 за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Лихтенштейн еще не открыл счет своим голам в турнире
- Литва не забивала в двух последних поединках
- Литовцы в трех последних очных поединках одолели Лихтенштейн
- Лихтенштейн не забивает уже полгода
- Лихтенштейн уступил в двух последних матчах