16 ноября в 6-м туре дивизиона D Лиги наций по футболу сыграют Литва и Лихтенштейн. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

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Литва

Турнирное положение: Литва уже не станет первой в своем трио. На текущий момент команда пребывает на 2-й строчке турнирной таблицы.

При этом Литва в трех матчах добыла четыре очка. Команда отличилась тремя забитыми мячами при двух пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев в спарринге одолеть Суринам — 0:0.

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До того Литва уступила Азербайджану — 0:1, зато поединок с Андоррой принес в копилку три очка — 3:0. Команда не забивала в двух матчах кряду.

Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Литва нынче выглядит бледновато, однако должна непременно побеждать аутсайдера своего трио.

При этом Литва в трех последних очных поединках переиграла Лихтенштейн. Причем в тех поединках прибалтийцы не пропустили в свои ворота ни одного мяча. В кадровом плане команда выглядит выгоднее соперника, к тому же явно постарается завершить турнир на мажорной ноте.

Команда явно активно понесется в атаку. Литовцы должны прибавить в плане реализации, да и оппонент еще не забивал в текущем турнире.

Лихтенштейн

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 3-м месте турнирной таблицы дивизиона D Лиги наций.

При этом Лихтенштейн в трех турах разжился одним баллом. А вот забить не удалось ни разу при трех пропущенных мячах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила сборной Азербайджана — 0:1.

До того Лихтенштейн был бит Гибралтаром — 0:2, а вот несколько ранее подписал мировую с азербайджанцами — 0:0. Команда не может забить уже полгода.

Состояние команды: Лихтенштейн провалил турнир, да и кто вообще ожидал от футбольного карлика какого-то прорыва?!

При этом Лихтенштейн имеет заметные проблемы в плане реализации. Состав команды по именам выглядит максимально скромно, да и мотивация на последний тур лишь формальная. Футбольному карлику важно хотя бы забить первый мяч в Лиге наций...

И уж точно команда будет действовать с оглядкой на тылы. Лихтенштейн будет всеми силами пытаться сдерживать атаки литовцев.

На что ставят в матче Литва — Лихтенштейн Букмекерские коэффициенты на матч Литва — Лихтенштейн: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Литва считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в 11.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.00, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.80.

Прогноз: Литовцы выглядят монолитнее оппонента, еще не забившего ни одного мяча в Лиге наций.

2.08 Фора Литвы -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Литва — Лихтенштейн позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Фора Литвы -1.5 за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч Литва — Лихтенштейн принесёт чистый выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдёт