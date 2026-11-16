16 ноября в 6-м туре дивизиона С Лиги наций по футболу сыграют Эстония и Болгария. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.41.
Эстония
Турнирное положение: Эстония еще не потеряла шансы на повышение в классе. На текущий момент команда пребывает на 2-й строчке турнирной таблицы.
При этом Эстония в пяти матчах добыла 9 очков. Команда отличилась лишь тремя забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв Люксембург — 1:0.
До того Эстония подписала мировую с Исландией — 0:0, да и еще один поединок с Люксембургом принес в копилку три очка — 1:0. Команда не пропускала в четырех матчах кряду.
Календарь и таблица Лиги наций
Состояние команды: Эстония нынче выглядит весьма симпатично, однако должна непременно побеждать болгар и ждать поражения исландцев в параллельном матче.
При этом Эстония не проигрывает уже полгода. Команда имеет сверхнадежные тылы, а вот реализация откровенно проседает. Прибалтийцам не хватает пресловутого креатива в атаке, да и в кадровом плане они выглядят скромненько. Тем не менее, за повышение в классе эстонцы будут биться до конца.
Команда явно активно понесется в атаку. Эстонцы в четырех очных поединках ни разу не обыграли Болгарию, так что самое время переписывать историю!
Болгария
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 3-м месте турнирной таблицы дивизиона C Лиги наций.
При этом Болгария в пяти турах разжилась четырьмя очками. А вот забить удалось три мяча при десяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда по всем статьям уступила Исландии — 0:5.
До того Болгария нанесла поражение Люксембургу — 2:0, а вот несколько ранее проиграла исландцам — 0:3. Болгары в среднем забивают реже одного мяча за матч.
Состояние команды: Болгария провалила турнир и уже не поднимется выше своей нынешней третьей позиции.
При этом Болгария имеет заметные проблемы в плане надежности тылов. Состав команды по именам выглядит скромно, да и мотивация на последний тур фактически нулевая. Болгарам срочно нужны изменения, к тому же они вряд ли успеют отойти от последнего разгромного поражения.
И уж точно команда будет действовать активно. Болгары не будут особенно надрываться, но за здорово живешь эстонцам не сдадутся.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Эстония считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в 3.15.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.57, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.35.
Прогноз: Эстонцы еще пытаются запрыгнуть на вершину таблицы, тогда как болгары уже лишены турнирной мотивации.
Ставка: Победа Эстонии за 2.41.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Обе команды в среднем забивают меньше одного мяча за матч
- Эстония пропустила всего один мяч в пяти турах Лиги наций
- Эстонцы еще ни разу в истории не обыгрывали Болгарию
- Болгары в среднем пропускают два мяча за матч
- Эстонцы не пропускали в четырех последних поединках