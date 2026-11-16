прогноз на матч 6-го тура дивизиона С Лиги наций, ставка за 2.41

16 ноября в 6-м туре дивизиона С Лиги наций по футболу сыграют Эстония и Болгария. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.41.

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Эстония

Турнирное положение: Эстония еще не потеряла шансы на повышение в классе. На текущий момент команда пребывает на 2-й строчке турнирной таблицы.

При этом Эстония в пяти матчах добыла 9 очков. Команда отличилась лишь тремя забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв Люксембург — 1:0.

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До того Эстония подписала мировую с Исландией — 0:0, да и еще один поединок с Люксембургом принес в копилку три очка — 1:0. Команда не пропускала в четырех матчах кряду.

Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Эстония нынче выглядит весьма симпатично, однако должна непременно побеждать болгар и ждать поражения исландцев в параллельном матче.

При этом Эстония не проигрывает уже полгода. Команда имеет сверхнадежные тылы, а вот реализация откровенно проседает. Прибалтийцам не хватает пресловутого креатива в атаке, да и в кадровом плане они выглядят скромненько. Тем не менее, за повышение в классе эстонцы будут биться до конца.

Команда явно активно понесется в атаку. Эстонцы в четырех очных поединках ни разу не обыграли Болгарию, так что самое время переписывать историю!

Болгария

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 3-м месте турнирной таблицы дивизиона C Лиги наций.

При этом Болгария в пяти турах разжилась четырьмя очками. А вот забить удалось три мяча при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда по всем статьям уступила Исландии — 0:5.

До того Болгария нанесла поражение Люксембургу — 2:0, а вот несколько ранее проиграла исландцам — 0:3. Болгары в среднем забивают реже одного мяча за матч.

Состояние команды: Болгария провалила турнир и уже не поднимется выше своей нынешней третьей позиции.

При этом Болгария имеет заметные проблемы в плане надежности тылов. Состав команды по именам выглядит скромно, да и мотивация на последний тур фактически нулевая. Болгарам срочно нужны изменения, к тому же они вряд ли успеют отойти от последнего разгромного поражения.

И уж точно команда будет действовать активно. Болгары не будут особенно надрываться, но за здорово живешь эстонцам не сдадутся.

На что ставят в матче Эстония — Болгария Букмекерские коэффициенты на матч Эстония — Болгария: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Эстония считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в 3.15.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.57, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.35.

Прогноз: Эстонцы еще пытаются запрыгнуть на вершину таблицы, тогда как болгары уже лишены турнирной мотивации.

2.41 Победа Эстонии Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.41 на матч Эстония — Болгария принесёт чистый выигрыш 1410₽, общая выплата — 2410₽

Ставка: Победа Эстонии за 2.41.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч Эстония — Болгария принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдёт