18 ноября в 1/4 финала плей-офф дивизиона A Лиги наций КОНКАКАФ по футболу сыграют США и Гаити. Начало игры — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.

США

Турнирное положение: Команда борется за победу в турнире. В первом четвертьфинальном поединке она фактически решила вопрос с выходом в полуфинал.

При этом США в пяти осенних матчах добыла пять побед. Команда отличилась 18 забитыми мячами при трех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела уверенно, учинив разгром Гаити — 6:0.

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До того США переиграла канадцев — 1:0, да и поединок с Мексикой завершился яркой викторией — 3:0. Команда не пропускала в трех матчах кряду.

Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: США нынче находится на психологическом подъёме, выглядя едва ли не мощнее всех в зоне КОНКАКАФ.

При этом США победила в четырех последних очных поединках с гаитянами. Состав команды буквально начинен квалифицированными исполнителями, да и амбиций у «штатников» громадьё. В первом матче с Гаити американцы уже решили все вопросы, но ведь хочется продолжить феерить!

Команда явно активно понесется к воротам соперника. Американцы даже при некоторой ротации должны еще раз разгромить столь скромного соперника.

Гаити

Турнирное положение: Команда с натугой пробилась в плей-офф дивизиона A Лиги наций КОНКАКАФ.

При этом Гаити в четырех турах группового этапа разжилась девятью очками. А вот забить удалось девять мячей при пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда была буквально сметена американцами — 0:6.

До того Гаити уступила сборной Коста-Рики — 0:2, а вот несколько ранее нанесла поражение Доминиканской Республике — 4:1. Гаитяне уступили в двух последних поединках.

Состояние команды: Гаити обескуражена поражением в первой встрече, так что вряд ли успеет отойти от столь звонкой пощёчины.

При этом Гаити в кадровом аспекте выглядит достаточно скромно, да и тылы команды нередко совершают сбои. К тому же «штатников» гаитяне не могут обыграть долгих 57 (!) лет. Вот и сейчас команде за счастье будет проиграть не слишком крупно…

И уж точно команда будет действовать максимально раскованно. Поражение в первой встрече фактически не оставляет шансов на проход в полуфинал. Но ведь дай бой столь крепкому оппоненту хочется!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: США считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.08. Ничья оценена в 10.00, а победа оппонента — в 21.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.22, а тотал меньше 2.5 можно взять за 4.20.

Прогноз: Американцы шикарно атакуют, и даже не в оптимальном кадровом сочетании не должны замечать столь скромного соперника.

2.60 Фора США -3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч США — Гаити принесёт чистый выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Фора США -3.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

2.25 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч США — Гаити принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 2.25.

Пять причин, почему ставка зайдёт