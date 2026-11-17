«Ак Барс» постарается реабилитироваться за крупное поражение в Екатеринбурге и улучшить турнирное положение, однако сделать это будет непросто: московское «Динамо» выиграло четыре из пяти последних матчей и надёжно действует в обороне. Казанцам предстоит найти слабые места в защите соперника, а бело-голубые рассчитывают продлить успешную серию

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05' 2:2 по броскам в створ.

04' Мартынов бросил с центра чужой зоны, однако Арефьев справился.

02' 2 в 1 убежали хозяева, Терехов не стал делиться шайбой и решил бросить сам, но Подъяпольский выручил, Семёнов пытался добить, но вновь здорово сыграл вратарь гостей.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли хозяева.

До матча

19:27 Команды появились на льду! Матч скоро начнётся!

19:15 Стартовые вратари: Максим Арефьев — Владислав Подъяпольский.

19:10 Главный судья: Виктор Бирин (Москва, Россия); Главный судья: Евгений Ромасько (Тверь, Россия); Линейный: Дмитрий Головлёв (Набережные Челны, Россия); Линейный: Александр Чернышёв (Ярославль, Россия).

19:00 «Динамо Москва»: Владислав Подъяпольский, Максим Моторыгин, Сергей Зборовский, Лука Профака, Елисей Рябыкин, Даниил Пыленков, Артём Блажиевский, Игорь Ожиганов, Артём Сергеев, Максим Летунов, Даниил Давыдов, Иван Игумнов, Павел Шэн, Булат Шафигуллин, Никита Коростелёв, Артём Бондарь, Артём Швец-Роговой, Игорь Мартынов, Дмитрий Зуган, Андрей Никонов, Егор Римашевский, Дилан Сикьюра.

Стартовый состав «Динамо Москва» https://t.me/dynamo_ru

18:58 «Ак Барс»: Максим Арефьев, Тимур Билялов, Степан Терехов, Альберт Яруллин, Никита Евсеев, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Константин Никитин, Никита Лямкин, Григорий Денисенко, Денис Зернов, Андрей Стась, Илья Сафонов, Равиль Якупов, Максим Быков, Александр Хмелевски, Семён Терехов, Алексей Пустозёров, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Кирилл Семёнов, Малик Саберзянов.

Стартовый состав «Ак Барса» https://t.me/hc_akbars

18:55 Матч пройдёт на льду «Татнефть-Арены» (Казань, Россия), вмещающей 8 900 зрителей.

18:45 В истории противостояния в КХЛ преимущество на стороне «Ак Барса»: казанцы выиграли 27 из 50 встреч, московское «Динамо» — 23. На домашнем льду татарстанский клуб одержал 14 побед в 25 матчах с бело-голубыми. Две последние очные встречи получились результативными: в ноябре 2025 года «Ак Барс» победил в Казани со счётом 5:4, а в марте 2026-го выиграл в Москве — 7:5. При этом предстоящая игра станет первой встречей соперников в сезоне-2026/2027.

18:35 Московское «Динамо» выиграло четыре из пяти последних матчей. Бело-голубые обыграли минское «Динамо» (4:0), «Шанхайских Драконов» (3:2), СКА (2:1 ОТ) и «Сибирь» (3:1), уступив только «Торпедо» (3:4). В трёх последних встречах москвичи пропустили всего две шайбы. После 28 игр команда набрала 29 очков и располагается на седьмой строчке Западной конференции. Наиболее результативный игрок «Динамо» — защитник Даниил Пыленков с 17 очками (4+13). В последних пяти матчах больше всех очков набрал Игорь Ожиганов — четыре (2+2).

18:25 «Ак Барс» подходит к домашней встрече после крупного поражения от «Автомобилиста» (1:5). В пяти последних матчах казанцы одержали две победы: обыграли «Салават Юлаев» (4:1) и «Торпедо» (5:2), но уступили «Трактору» (3:5), «Сибири» (1:3) и екатеринбуржцам. После 28 игр команда Анвара Гатиятулина занимает девятое место Восточной конференции с 28 очками. В активе «барсов» 65 заброшенных шайб при 69 пропущенных. Лучший бомбардир клуба — Григорий Денисенко, набравший 20 очков (7+13). В последних пяти встречах наиболее результативными у казанцев были Семён Терехов и Александр Хмелевски — по четыре очка (2+2).

18:15 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.88.