С Конте все ясно. Аллегри, Тухель, Почеттино и еще пять тренеров для «Тоттенхэма»

Смена главного тренера в «Тоттенхэме» с недавних пор выглядит неизбежным развитием событием. И вполне вероятно, что лондонский клуб уже начал искать замену для Антонио Конте.

Поражение от «Милана» и вылет из Лиги чемпионов не будет главной причиной расставания с Конте. Дело в том, что итальянец, по всей видимости, решил надолго не задерживаться в Лондоне еще до всех событий.

Контракт Конте с «Тоттенхэмом» истекает в конце июня. И все указывает на то, что стороны не собираются продлевать сотрудничество.

Экс-тренер «Интера» и «Ювентуса» не так давно вернулся в Лондон после операции по удалению желчного пузыря, но его присутствие на матче с «Миланом» не вдохновило команду — игра завершилась вничью. На табло так и остались гореть унылые нули. А по сумме двух матчей «Тоттенхэм» уступил — 0:1.

Антонио Конте globallookpress.com

GOAL рассуждает о том, кто может заменить Конте на посту главного тренера «Тоттенхэма».

Вариантов более чем достаточно.

Маурисио Почеттино

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Под первым номером в этом списке оказался Маурисио Почеттино — человек, который ранее оставил большой след в истории «Тоттенхэме».

Прошлым летом он был уволен из «Пари Сен-Жермен» и с тех пор остается без работы. Но британские СМИ вовсю сообщают о возможном возвращении аргентинца в Северный Лондон.

Вместе с Почеттино «Тоттенхэм» добрался до финала Лиги чемпионов и Кубка английской лиги и однажды занял второе место в АПЛ, прежде чем в ноябре 2019 года клуб решил расстаться со своим лучшим тренером в современной истории.

С тех пор Почеттино получил бесценный опыт — ему удалось поработать с такими звездами, как Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар. И сейчас вполне логично предположить, что руководство «Тоттенхэма» даст ему второй шанс.

После ухода Почеттино у «Тоттенхэма» начался спад. «Шпоры» очень бледно выглядели под руководством Жозе Моуринью и Нуну Эшпириту Санту. То же самое можно сказать и про текущий период — при Конте команда показывает чересчур невзрачный футбол.

Стив Купер

Стив Купер globallookpress.com

Главный тренер «Ноттингем Форест» — еще один претендент на место Конте. При этом считается, что среди руководства «Тоттенхэма» есть поклонники валлийского специалиста.

Купер в прошлом году вывел «Ноттингем Форест» в АПЛ, но самое главное, что благодаря в том числе его усилиям команда не выглядит лишней в элитном дивизионе. Хотя после невероятного количества кадровых изменений произойти могло все что угодно.

Вполне вероятно, что Купер смог бы вдохновить и неудачников из «Тоттенхэма». Правда, тут стоит отметить, что в октябре он подписал новый трехлетний контракт с «Форест».

И к тому же, не очень понятно, сможет ли Купер найти общий язык с председателем правления «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви, учитывая его упрямый характер. Этот момент может стать ключевым при рассмотрении кандидатуры 43-летнего специалиста.

Томас Тухель

Томас Тухель globallookpress.com

Тухель по-прежнему без работы после неожиданного увольнения из «Челси» в сентябре прошлого года. Поговаривают, что немец может вернуться в Лондон, но не на «Стэмфорд Бридж».

Конте когда-то тоже возглавлял «Челси», но через время ответил согласием на предложение «Тоттенхэма», несмотря на то, что эти клубы являются принципиальными соперниками. И Тухелю тоже не стоит слишком акцентировать на этом внимание. Особенно с учетом того, как с ним расстались. Новые владельцы закрыли глаза на то, что Тухель привел «Челси» к победе в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Кроме того, Тухель вывел в финал Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен», а также сумел зарекомендовать себя в дортмундской «Боруссии».

В плане достижений и тренерских способностей Тухель именно тот, кто нужен амбициозному «Тоттенхэму». Правда, Леви наверняка обратит внимание на то, что у немца ранее постоянно были разногласия с руководством предыдущих клубов по поводу трансферов. С игроками у него тоже периодически возникали сложные ситуации.

Но в случае с Тухелем перспектива выхода на новый уровень может перевесить все потенциальные риски. С учетом того, что «ПСЖ» всерьез раздумывает снова обратиться к своему бывшему тренеру, «Тоттенхэму» надо поспешить.

Оливер Гласнер

Оливер Гласнер globallookpress.com

Гласнер на пути к тому, чтобы стать одним из лучших тренеров Европы.

С 2021 года австриец возглавляет «Айнтрахт», который под его руководством в прошлом сезоне сенсационно выиграл Лигу Европы.

В текущем сезоне клуб из Франкфурта имеет все шансы финишировать в четверке лучших команд Бундеслиги. По некоторым данным, в «Тоттенхэме» впечатлены работой Гласнера в «Айнтрахте».

К слову, контракт 48-летнего специалиста с «Айнтрахтом» рассчитан до лета 2024 года, а это значит, что «Тоттенхэму» не придется выплачивать за него огромную компенсацию.

Роберто Де Дзерби

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

Когда Грэм Поттер уехал в «Челси», сразу же появились резонные предположения, что «Брайтон» ждет непростое время.

В прошлом сезоне «чайки» заняли девятое место в АПЛ, добившись лучшего результата в своей истории. Чтобы оставаться на том же уровне, руководство клуба доверило команду Роберто Де Дзерби, который перед этим работал в донецком «Шахтере».

Как ни странно, итальянцу удалось поднять «Брайтон» на новую высоту — на данный момент команда занимает восьмое место в таблице АПЛ, отставая от «шпор» на семь очков, но имея при этом три игры в запасе.

Если «Брайтон» продолжит в том же духе, вполне вероятно, что уже этим летом Де Дзерби окажется в более крупном клубе. И не исключено, что это будет «Тоттенхэм».

Грэм Поттер

Грэм Поттер globallookpress.com

В этот список можно добавить и Поттера, который на собственном опыте успел убедиться, что работа в большом клубе порой действительно похожа на испытание.

Поттер — единственный тренер АПЛ, которого сейчас критикуют чаще и сильнее, чем Конте. Игра и результаты «Челси» на внутренней арене — это просто обнять и плакать.

В сентябре владельцы «Челси» подписали с Поттером пятилетний контракт, но сейчас нет уверенности даже в том, сможет ли он доработать хотя бы до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что несколько лет назад «Тоттенхэм» уже рассматривал кандидатуру Поттера, но тренер ответил отказом. А теперь против его назначения, скорее всего, будут болельщики.

Томас Франк

Томас Франк globallookpress.com

Де Дзерби — не единственный, кому удалось превзойти любые ожидания в текущем чемпионате Англии. Томас Франк из «Брентфорда» тоже успел доказать, что не случайно находится на своем месте.

В прошлом году «пчелы» заняли 13-е место в своем дебютном сезоне в АПЛ. Несмотря на ограниченные финансовые возможности, они близки к тому, чтобы улучшить этот результат.

«Брентфорд» отстает от «Брайтона» на три очка. При этом команда Франка одержала победы над такими монстрами, как «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Датчанин выжимает почти максимум благодаря атакующей схеме 4-3-3.

Как и в случае с Де Дзерби и Купером, Франк — один из менее опытных кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма», но это может компенсировать его харизма и приятный стиль игры. Болельщикам он точно понравится.

Массимилиано Аллегри

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

А этот человек не нуждается в представлении. За время своего первого пребывания у руля «Ювентуса» Аллегри выиграл 11 трофеев, в том числе пять титулов Серии А. Кроме того, он дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов.

После возвращения в туринский клуб в мае 2021 года он пока далек от подобных успехов. Но это вряд ли как-то скажется на репутации итальянца.

Возможное воссоединение Аллегри с Фабио Паратичи может стать для «Тоттенхэма» весьма полезным.

Нынешний футбольный директор лондонского клуба ранее занимал аналогичную должность в «Ювентусе», как раз в то время, когда «Старая синьора» под руководством Аллегри собирала трофеи. С тех пор между ними сохранились хорошие отношения.

А с учетом того, что болельщики «Юве» больше не верят в Аллегри, переезд в Англию, возможно, станет идеальным решением для всех сторон.