Все как и раньше, только без трофеев. Эра стабильности «Челси» продлилась недолго

Это означает, что консорциумсделал то, чего никогда не делал предыдущий владелец «Челси»— уволил двух тренеров за один сезон. Если Абрамовича считали безжалостным, то что это говорит о них?

Многие болельщики «Челси» будут радоваться этому решению, говоря, что Поттеру пришлось уйти после серии ужасных результатов, и, безусловно, в этом есть своя правда. Для такого клуба недостаточно хороший результат — испытывать проблемы с тем, чтобы финишировать в верхней половине таблицы АПЛ.

Но уход Поттера, который произошел менее чем через год после подписания пятилетнего контракта, является публичным признанием новых владельцев в том, что они допустили ужасную ошибку.

Армия критиков, которые обвиняли правление в том, что оно не знает, что делает, теперь получила еще больше аргументов для критики в свое распоряжение, даже если всегда было ошибочным предполагать, что у новых владельцев нет плана и они просто играют в футбольный менеджер.

Можно возразить, что за короткий промежуток времени произошло слишком много изменений в составе как игровой, так и управленческой структуры. Тем не менее, есть метод, который стоит за тем, что некоторые считают безумием: покупка интересных молодых игроков с длительными контрактами, чтобы они играли вместе долгие годы, и создание надлежащей структуры для управления делами. Никто не может осудить новых владельцев за отсутствие амбиций после того, как они потратили на команду более 500 миллионов фунтов стерлингов.

Но когда вы увольняете тренера мирового класса в лице Томаса Тухеля, независимо от обоснования, вы просто обязаны правильно выбрать того, кто станет его преемником.

Грэм Поттер globallookpress.com

«Челси» потратил невероятные 21,5 миллиона фунтов стерлингов, чтобы выплатить «Брайтону» компенсацию за то, что они забрали у «чаек» Поттера и его тренерский штаб в сентябре. Они также согласились на зарплату Поттера в размере около 12 миллионов фунтов стерлингов в год, что сделало его одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире. Клуб не получил того, за что получил в плане соотношения цены и качества.

Руководство клуба хотело дать Поттеру шанс, потому что они восхищались тем, как он проложил себе путь вверх по футбольной пирамиде, начав с «Лидс Карнеги» в Восточной лиге северных графств (девятый уровень английского футбола) и зарекомендовав себя в других негламурных клубах — «Эстерсунде», «Суонси» и «Брайтоне».

Англичанина воспринимали как человека, склонного к риску, еще одно качество, которое они ценили, и его готовность находить с ними общий язык резко контрастировала с поведением Тухеля.

Ему обещали время и терпение. Имя Дэйв Робертс было предоставлено как пример того, что они готовы сделать именно это. Робертс был тренером бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс», в которой совладельцы «Челси» Марк Уолтер и Боэли также имеют долю с 2015 года. Спортивный директор Эндрю Фридман также был нанят в 2015 году. Им потребовалось пять лет, чтобы выиграть Мировую серию, и это было воспринято как награда за стабильность.

Но спорт не так прост. Поставить правильных людей у руля — непростая задача. Если бы это было так просто, то все бы это делали и добивались успеха.

У Поттера хорошая репутация тренера, но не победителя. Многим из его предшественников приходилось завоевывать намного более серьезные трофеи, чем шведский эквивалент Кубка Англии, чтобы получить одну из самых больших должностей в футболе. Маурисио Почеттино, человек с гораздо большим опытом управления топ-клубами в виде «Тоттенхэма» и «Пари Сен-Жермен», рассматривался в качестве замены Тухелю, но был проигнорирован.

Это был огромный шаг вперед для Поттера. Никто не может обвинить его в том, что он принял вызов, но он оказался к нему еще не готов. Признаком этого было то, что в январе 47-летний специалист сказал, что «Челси» — «самая тяжелая работа в футболе». Это, конечно, непросто — уровень ожиданий и давления огромен. Тем не менее, это не оправдывает самый низкий процент побед по сравнению с любым тренером «Челси» за 30 лет и количество поражений, которые «Челси» потерпел, в том числе домашний проигрыш худшему клубу лиги — «Саутгемптону».

Не помогло Поттеру и то, что его назначение почти не взволновало фанатов. Была скорее надежда, чем ожидание, что он преуспеет. Уход Тухеля постоянно оплакивался, хотя спад в форме «Челси» начался, когда немец еще был у руля команды.

Бехдад Эгбали, Поттер и Боэли globallookpress.com

Новые владельцы были ошеломлены уровнем гнева футбольных болельщиков, когда что-то пошло не так. В лучшем случае они этого не планировали, а в худшем — недооценивали силу этого чувства. Реакция трибун во время и после поражения от «Саутгемптона» со счетом 0:1 на «Стэмфорд Бридж» стала тревожным звонком. «Астон Вилла» в субботу была набатом, со скандированием с трибун «ты не знаешь, что делаешь» и «утром тебя уволят». Оказывается, они были почти правы, только на это ушло еще несколько часов.

В течение нескольких месяцев владельцы искренне поддерживали Поттера, несмотря на отсутствие признаков улучшения, и можно утверждать, что они проявляли больше терпимости, чем того заслуживали выступления команды.

Они видели через что прошел Микель Артета в «Арсенале», завоевывая сомневающихся болельщиков, и считали это поводом для надежды на то, что Поттер сможет сделать то же самое. Но то, в каком стиле «Челси» проиграл «Тоттенхэму» в феврале, стало поворотным моментом, поскольку официальные лица клуба действительно начали сомневаться, подходит ли Поттер для этой задачи. Серия из трех побед подряд, в том числе победа над дортмундской «Боруссией» и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов в марте, оказались не более чем отсрочкой исполнения приговора.

В конечном счете, какой бы критики они ни ожидали, будет лучше, если владельцы признают свою ошибку и внесут изменения сейчас. Нет смысла откладывать неизбежное, особенно когда болельщики настроены против Поттера. Уже стало ясно, что даже после того, как англичанин выиграл несколько матчей, он был всего в одном шаге от того, чтобы стать для них персоной нон грата.

Проблема в следующем: что дальше? После того, как вы дали всем понять, что тренер заплатит за плохие результаты (в случае Поттера) или плохое взаимодействие с владельцами (в случае Тухеля) — будет очень трудно убедить кого-либо, что к следующему человеку на этом посту будут относиться как-то иначе, если история вдруг повторится. Игроки в раздевалке это узнают, болельщики тоже.

Можно представить себе заголовки, если следующий тренер выдаст серию из четырех или пяти игр без побед. Разорвать этот цикл будет очень сложно, чтобы люди «доверились процессу».

При этом у «Челси» не будет проблем с привлечением кандидатов. Это по-прежнему одна из лучших профессий в футболе, с возможностью заработать состояние, а также с возможностью работать с командой, полной звездных игроков, которая должна регулярно бороться за крупные трофеи.

Грэм Поттер globallookpress.com

Прежде, чем менять главного тренера, должна была быть создана структура селекции и управления, чтобы клуб работал более эффективно, ведь они по-прежнему амбициозны в отношении подписаний в летнее трансферное окно.

Юлиан Нагельсманн, уволенный из мюнхенской «Баварии» на прошлой неделе и замененный Тухелем, уже является одной из их главных целей. Но вы можете себе представить, что Нагельсманн и другие кандидаты из их шорт-листа захотят получить серьезные гарантии, прежде чем даже подумают о том, чтобы взяться за ручку и контракт.

Политика найма и увольнения «Челси» при Абрамовиче, несмотря на то, что он в изобилии был вознагражден трофеями и титулами, была ключевым фактором, почему лондонцы так и не смогли убедить Пепа Гвардиолу или Юргена Клоппа занять место тренера на «Стэмфорд Бридж».

Новые владельцы теперь могут столкнуться с аналогичным разочарованием, пытаясь убедить следующего кандидата. Как и во всех ключевых решениях в эти дни, каждый в структуре будет иметь мнение по этому поводу, включая спортивных директоров Кристофера Вивелла и Пола Уинстенли. Тем не менее, ожидается, что совладельцы Тодд Боэли и Бехдад Эгбали будут иметь наибольшее право голоса, как и при назначении Поттера.

Так что, несмотря на все обещания изменить ситуацию, «Челси» вернулся на круги своя. Они чувствуют себя тем же клубом, что и при Абрамовиче, но пока без трофеев, которые с ним связаны.