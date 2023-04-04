Лучше бы молчал. Фати, возможно, придется уйти из «Барсы» после громких заявлений отца

, отец и агент Ансу, вполне мог поставить крест на карьере сына в «Барселоне».

Не так давно Бори пообщался с испанским журналистами, в разговоре с которыми признался, что его расстраивает ситуация, в которой оказался Ансу в текущем сезоне.

Главная проблема — нехватка игрового времени. А еще он считает, что некоторые игроки «Барсы» незаслуженно оказались в основном составе.

И самое громкое заявление: Бори призвал сына покинуть «Барселону».

Поговаривают, что Ансу был шокирован словами отца. В ближайшее время нападающий может сделать собственное заявление, которое в очередной раз подтвердит его любовь к «Барсе». Но при этом очевидно, что неосторожные высказывания Бори все равно могут иметь последствия.

Это еще одно не самое приятное событие в карьере 20-летнего футболиста. Теперь ему каждый день придется думать о своем будущем.

Два года назад Фати называли «новым Лионелем Месси». Более того, чуть позже ему разрешили взять десятый номер. А сейчас его будущее находится в подвешенном состоянии.

Фати далеко не первый молодой футболист «Барселоны» попавший под влияние аргентинца. И до Ансу уже были игроки, которых сравнивали с Месси.

Правда заключается в том, что у Фати никогда не было цели стать вторым Месси — это нереально, такую карьеру никто не сможет повторить. Но он, по крайней мере, шел в правильном направлении.

Теперь же Фати может попасть в знакомую ловушку «Барселоны», стать тем, чья карьера рухнула из-за невероятных ожиданий.

Возможно, настал тот момент, когда Фати действительно стоит задуматься об уходе из «Барселоны».

Наследник престола Месси

Все знали, что Фати был в порядке. Ансу прошел через академию «Барселоны» и получил приглашение в первую команду еще до того, как сыграл за «молодежку».

Лионель Месси и Ансу Фати globallookpress.com

Эпизоды с участием юного вингера — финты, классные проходы — быстро разлетелись по всему интернету, став вирусными.

Фати получил возможность сыграть за главную команду «Барсы» в 2020 году. Эрнесто Вальверде решил посмотреть на 16-летнего таланта из-за большого количества травмированных.

И Ансу сполна воспользовался своим шансом. Он стал вторым самым молодым игроком в истории «Барсы», а также самым молодым автором гола и результативной передачи в Ла Лиге. В 15-ти матчах ему удалось забить восемь мячей.

К слову, то, как Фати отправлял мячи в чужие ворота, тоже обращало на себя внимание. С техникой у парня вообще не было проблем.

Разумеется, в прессе началась шумиха. Вскоре Фати получил вызов в сборную Испании. А тогдашний президент «Барсы» Жозеп Бартомеу заявил, что Ансу будет играть на «Камп Ноу» до конца карьеры.

Сравнения с Месси были неизбежны.

Однако для «Барселоны» 2020 год в целом был наполнен разочарованиями. Каталонцы завершили кампанию позорным поражением от «Баварии» (2:8) в плей-офф Лиги чемпионов.

Фати был единственным поводом для оптимизма среди всей этой обреченности и мрака, которые тогда царили в клубе.

Первая травма

К сожалению, в скором времени все пошло наперекосяк.

Первая серьезная травма Фати стала настоящим ударом и для игрока, и для клуба.

Ансу Фати globallookpress.com

Ансу получил травму колена в ноябре 2020 года во врем домашнего матча с «Бетисом» после грубого приема соперника. На следующий день стало известно, что у талантливого футболиста разрыв внутреннего мениска.

Операция прошла по плану, но, по данным The Athletic, медицинский штаб «Барсы» существенного замедлил восстановление Фати тем, что заставил его проводить каждый день два сеанса реабилитации вместо одного.

В итоге у игрока начало опухать колено и через два месяца ему потребовалась еще одна операция.

Но и это не помогло. Позже врачи удалили Фати часть мениска.

Ансу пришлось перенести четыре операции за шесть месяцев на одном и том же колене. Вместо предполагаемых трех месяцев ему пришлось пропустить почти год.

Дальнейшие проблемы с физической формой

Даже после длительного периода восстановления стало ясно, что Фати не совсем в порядке.

В ноябре Ансу провел несколько неплохих матчей, сумел поразить ворота «Сельты» и киевского «Динамо», но вскоре начались новые проблемы.

На этот его беспокоили подколенное сухожилие и боли в правом колене. Врачи рекомендовали сделать операцию, но игрок отказался.

В конце концов, Фати вернулся на поле в конце прошлого сезона, успев провести пять матчей.

При этом Хави решил перевести Ансу на позицию центрального нападающего. Игроку это явно не понравилось. И это существенно сказалось на его статистике.

Фати наконец-то здоров, но почти перестал забивать

В этом сезоне произошло нечто нехарактерное: Фати полностью здоров.

В этом сезоне он провел 40 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ансу Фати globallookpress.com

Порой можно было наблюдать проблески лучшей игры Фати. Надежды вселили в том числе голы в ворота «Кадиса», «Вильярреала» и «Бетиса». Его ноги стали медленнее, но движение, бег и интеллект остались на том же уровне.

Были, конечно, и неудачны моменты. Например, в матче плей-офф Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», когда он нанес неточный удар головой из убойной позиции. В игре с «Реалом» Ансу случайно заблокировал удар партнер по команде, после которого счет мог стать 2:0 в пользу «Барсы».

Фати сильно досталось от прессы за все эти ошибки. Тут же начались разговоры о том, что он не готов играть в основном составе.

Теперь, когда «Барса» начала регулярно побеждать, у Фати не осталось права на ошибку, учитывая уровень конкуренции, особенно в нападении.

Играть за «Барселону» — всегда непросто. Играть за успешную «Барселону» — еще сложнее. Можно сказать, что Фати стал жертвой прогресса «Барселоны» под руководством Хави.

Проблемы на клубном уровне начали сказываться и на перспективах Фати в сборной Испании. Ему не нашлось места в составе в недавних матчах отбора на Евро-2024.

Более того, испанские СМИ не так давно сообщили о том, что Луис Энрике сильно пожалел о том, что взял Фати на чемпионат мира в Катаре.

Фати повторит судьбу Бояна Кркича?

Боян Кркич globallookpress.com

Фати явно почувствовал, насколько тяжело порой носить футболку «Барселоны». А тем более с номером, под которым до этого играл сам Месси. В последнее время продажи футболок с именем Ансу резко упали, на что обратил внимание в том числе и его отец.

Однако у него есть и поддержка.

На прошлой неделе Боян Кркич объявил о завершении карьеры, несмотря на то, ему всего лишь 32 года. Один из лучших воспитанников академии «Барселоны» так и не стал звездой первой команды каталонцев, после чего доигрывал в таких клубах, как «Майнц», «Алавес», «Монреаль Импакт» и «Сток Сити».

В одном из недавних интервью он рассуждал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться Фати.

«Мне знакомо то, с чем столкнулся Фати. На вас смотрят с большим энтузиазмом, когда клубу нужен "продукт" от Ла Масии. Не люблю об этом говорить, но именно так к нам и относятся, — сказал Кркич.

И, возможно, Фати повторит путь Бояна, став еще одним недоработанным продуктом "Барселоны", чья карьера рухнет, не успев толком начаться.

Варианты продолжения карьеры могут быть довольно заманчивыми. Отец Фати неоднократно вспоминал о "Севилье". Кроме того, были разговоры о "Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жермен".

Возможно, "Барселона" продаст Фати тому, кто больше заплатит. Безусловно, они могут рассчитывать на солидную сумму. Клубу эти деньги точно не помешают.

Но также нельзя исключать, что Фати останется и будет бороться за место в составе.

Но, возможно, пора сменить обстановку. В каком-то смысле его отец был прав. Фати не обязательно должен быть следующим Месси. Прямо сейчас ему нужно снова стать Ансу Фати. Другой вопрос, что, скорее всего, он сможет сделать это только вдали от "Барселоны".