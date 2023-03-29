Отец Фати: Я сказал Ансу, что ему лучше уйти из «Барселоны»

Бори Фати, отец нападающего «Барселоны», заявил, что его сыну следует как можно скорее покинуть каталонский клуб.

«Я сказал Ансу, что лучше уйти. Но он ответил, что не согласен со мной в этом вопросе.

Он хочет продолжить карьеру в "Барсе". Он предан клубу, еще с того времени, когда играл за Ла Масию (академия "Барселоны" — прим) », — приводит слова Бори Фати Cadena Cope.

В текущем сезоне Фати провел в чемпионате Испании 24 матча, забил три гола и сделал три результативные передачи. В большинстве случаев он выходил на замену.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать Фати этим летом.