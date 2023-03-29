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    Отец Фати: Я сказал Ансу, что ему лучше уйти из «Барселоны»

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    Бори Фати, отец нападающего «Барселоны» Ансу Фати, заявил, что его сыну следует как можно скорее покинуть каталонский клуб.

    Ансу Фати
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    Ансу Фати

    «Я сказал Ансу, что лучше уйти. Но он ответил, что не согласен со мной в этом вопросе.

    Он хочет продолжить карьеру в "Барсе". Он предан клубу, еще с того времени, когда играл за Ла Масию (академия "Барселоны" — прим) », — приводит слова Бори Фати Cadena Cope.

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    • В текущем сезоне Фати провел в чемпионате Испании 24 матча, забил три гола и сделал три результативные передачи. В большинстве случаев он выходил на замену.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать Фати этим летом.

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