Отец Фати: Я сказал Ансу, что ему лучше уйти из «Барселоны»

Ансу Фати Фото: globallookpress.com
«Я сказал Ансу, что лучше уйти. Но он ответил, что не согласен со мной в этом вопросе.
Он хочет продолжить карьеру в "Барсе". Он предан клубу, еще с того времени, когда играл за Ла Масию (академия "Барселоны" — прим) », — приводит слова Бори Фати Cadena Cope.
В текущем сезоне Фати провел в чемпионате Испании 24 матча, забил три гола и сделал три результативные передачи. В большинстве случаев он выходил на замену.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать Фати этим летом.