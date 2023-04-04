Почему «Лестер» уволил Роджерса. Конфликты с игроками, раскол среди фанатов и угроза вылета

Даже после того, как он привел клуб к первому триумфу в Кубке Англии, победе в Суперкубке Англии и двум пятым местам в Премьер-лиге (и одному восьмому месту),не был застрахован от увольнения, хотя казалось, что это было последнее, чего хотел делать президент клуба

Возможно, на счету Роджерса и были две еврокубковые кампании — у «Лестера» было всего шесть в их истории — и дошел до полуфинала Лиги конференций в прошлом сезоне, но худшее начало сезона АПЛ, которое клуб пережил с 1983 года и еще более плохая форма команды, которая вернула «лис» обратно в зону вылета за 10 туров до конца сезона, оказались губительной для Роджерса.

Это решение хозяева приняли в субботу, 1 апреля, с тяжелым сердцем — после всех достижений Роджерса. Было честно признано, что они не смогли помочь ему обновить команду так, как он хотел, из-за ограничений финансового фэйр-плей, но они все еще ожидали большего. Они не ожидали, что их прописка в Премьер-лиге будет висеть на волоске.

Ира в матче с «Кристал Пэлас», проигранном со счетом 1:2, стала последней каплей. Они увидели команду лишенную уверенности, фанатскую базу лишенную веры, расколотую и в некоторых случаях смирившуюся с вылетом, и они стали свидетелями встряски, которую приносит смена тренера, когда Рой Ходжсон вернулся, чтобы зажечь жизнь в команде, которая еще не побеждала в 2023 году. «Лестер» будет надеяться на аналогичную реакцию на этой неделе, поскольку им предстоят два домашних матча против «Астон Виллы» и «Борнмута».

У Роджерса был кредит доверия, который удерживал его на работе дольше, чем это было позволено большинству тренеров в трудные времена. Наконец, этот кредит закончился. Многие болельщики были настроены против него, и когда это происходит, владельцы клуба обычно прислушиваются. Роджерс был на тренировочной базе в воскресенье утром, чтобы поразмышлять над поражением от «Пэлас», пока обсуждалось его будущее. Вскоре он узнал свою судьбу.

Хотя об отставке ему объявляли с печалью, было также убеждение, что это был правильный выбор. Поскольку они надеялись, он изменит ситуацию, преемника тренеру еще не выбрали, так что все варианты пока открыты. Тем временем тренер первой команды Адам Сэдлер и тренер вратарей Майк Стоуэлл были назначены исполняющими обязанности.

Брендан Роджерс globallookpress.com

Давление на Роджерса со стороны определенной части фанатов начало расти еще до начала сезона.

Несмотря на то, что были смягчающим обстоятельством были последствия травм ключевых игроков, неспособность решить постоянные проблемы клуба в обороне при стандартных положениях до прибытия тренера по стандартам Ларса Кнудсена и защитника ростом 195 см Харри Суттара, а также тревожная тенденция выдыхаться к концу матча и пропускать поздние голы распространились на этот сезон. По иронии судьбы, последним опытом Роджерса в качестве босса «Лестера» стал сокрушительный удар в виде позднего гола «Пэлас» в «Селхерст-парке». Это оказался нокаутирующий удар, но многие его предвидели.

Для этих наблюдателей моментом, когда все пошло не так, стал проигрыш в Кубке Англии сопернику из Ист-Мидлендса «Ноттингем Форест» в феврале прошлого года. Но еще до этого было домашнее поражение от «Тоттенхэма» со счетом 2:3, когда команда Роджерса вел 2:1 в компенсированное время, только чтобы проявить невероятную глупость, пропустив два гола Стивена Бергвейна на 95-й и 97-й минутах.

Это было как дежа вю, когда в следующие выходные они потеряли два очка в матче с «Брайтон энд Хоув Альбион». В добавленное время они пропустили голы от «Вест Хэма», «Ньюкасла» и «Эвертона». Оборонительная и психологическая хрупкость, характерная для этого сезона, начала укрепляться, и Роджерс не смог остановить этот процесс.

Примерно во время поражения от «Фореста» Роджерс начал говорить об обновлении своего состава и о том, что естественный цикл унаследованной им команды подошел к концу. Его разочарование из-за невозможности подписать центрального защитника в то январское окно станет характерной чертой оставшейся части его пребывания у руля «Лестера».

Это было сделано не только для того, чтобы усилить свою команду или увеличить жажду побед и конкуренцию, которая является «отличным тренером для игрока», — но и для того, чтобы привнести свежую струю. Стиль руководства Роджерса больше не оказывал положительного влияния на некоторых членов его команды. Надежные в прошлом исполнители играли на уровне намного ниже своих стандартов.

После трех лет совместной жизни все пошло наперекосяк. Девять человек из стартового состава на «Сити Граунд» после поражения от «Форест» со счетом 1:4 были в основной команде, которую Роджерс унаследовал в феврале 2019 года.

Клуб снизил свои расходы при Роджерсе, после того, как зарегистрировал рекордные чистые расходы в размере 55 миллионов фунтов стерлингов на пять игроков в течение летнего трансферного окна 2021 года — Бубакари Сумаре, Патсон Дака, Янник Вестергор, Райан Бертран (бесплатный трансфер) и Адемола Лукман (аренда) — при том, что тем летом никто из ключевых игроков не был продан. Это был главным фактором, способствующим недавнему рекордному убытку «Лестера» в размере 92,5 миллиона фунтов стерлингов.

Роджерс с игроками globallookpress.com

Тренеру оставалось лишь выжимать максимум из группы игроков, которые были расстроены его критикой после поражения от «Фореста». Было объявлено, что трое из этих новичков будут проданы всего через 12 месяцев после их прибытия — Вестергор, Сумаре и Бертран.

«Вот почему многие из этих игроков не являются топ-игроками — потому что они не могут выдержать этот уровень», — заявил Роджерс после поражения в Кубке Англии, сказав им, что ему было стыдно за их игру. «В команде есть игроки, которые, возможно, достигли своего потолка».

Вряд ли это было хорошей мотивацией, и без финансовой поддержки клуба во время следующего летнего окна Роджерс загнал себя в угол. Теперь ему нужно было извлечь мелодию из той самой скрипки, на которую он жаловался.

Этот язвительный упрек был плохо принят в раздевалке. Многие игроки теперь хотели покинуть клуб. Однако выход был закрыт для многих из-за цен, запрашиваемых «Лестером», и их контрактов.

Юри Тилеманс, отказавшийся подписывать новый контракт, был не единственным, кто считал, что добился в «Лестере» всего, что мог. Другие, такие как Чаглар Сёюнджю и Уилфред Ндиди, теперь искали варианты в другом месте, и их форма от этого пострадала.

А еще были игроки, о которых говорил Роджерс, например, Вестергор. Роджерс выбрал датчанина для подписания после травмы Уэсли Фофана, но центральный защитник к настоящему времени не рассматривается в состав, продолжая полировать лавку. В недавнем интервью датским СМИ он заявил, что не понимает, почему Роджерс игнорирует его. Роджерс был в ярости, вызвав Вестергора в свой кабинет на базе команды. Его подписание и трансфер Бертрана были катастрофой. Сумаре и Деннис Прат, похоже, тоже собирались уходить, а терпение Айозе Переса истощилось.

Когда Роджерс публично заявил, что Сёюнджю не старается на тренировках, ни у кого не осталось никаких сомнений в том, что для футболиста сборной Турции, который был одним из семи игроков с истекающими контрактами, время в клубе под руководством Роджерса истекло. Оказалось, что трудно поддерживать мотивацию и преданность делу игроков, когда многие из знали, что у них нет будущего в «Лестере».

Даже капитан клуба Каспер Шмейхель думал о своем будущем. Он подошел к Роджерсу в начале предсезонки и сказал, что у него есть заманчивое предложение из «Ниццы», трехлетний контракт, который «Лестер», похоже, не хотел ему давать. Когда «Лестер» принял предложение французов о трансфере, Шмейхель понял, что его 11 лет в клубе подошли к концу. Он тоже недавно заявил в интервью, что не хотел уходить.

Роджерс, Кирнан Дьюзбери-Холл и Шмейхель globallookpress.com

Шмейхель был лидером на поле, но мог быть сложным персонажем за его пределами, хотя требование высоких стандартов — это неплохо, и отсутствие Шмейхеля ощущалось в раздевалке, где теперь не хватает авторитетных игроков. Роджерсу пришлось искать новых лидеров, особенно когда Джонни Эванс был травмирован.

Шмейхель был одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, получая около 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Его уход помог бы облегчить финансовое положение клуба, поскольку они стремились справиться с растущим соотношением заработной платы к доходам в 85%, что угрожало их способности вписаться в правила финансового фэйр-плей УЕФА. Зарплаты и контракты неуклонно росли во время пребывания Роджерса в должности, и солидные зарплаты были основным фактором, мешавшим избавиться от лишних игроков прошлым летом.

Роджерс был убежден, что Дэнни Уорд может стать первым номером после того, как почти четыре года был резервным вратарем под Шмейхелем, и в мае он, наконец, дал валлийцу его первый старт в лиге с момента присоединения к клубу в 2018 году. Он сказал, что это было решение, принятое совместно с Шмейхелем и Уордом, но Шмейхель был недоволен, что его серия из 149 игр подряд подошла к концу.

Настроение в команде ухудшилось за последние 12 месяцев из-за формирования группировок, особенно среди игроков сборной Бельгии, которые все близки, пройдя одинаковые пути на своей родине. Прат, Тилеманс и новичок Ваут Фас прошли через программу «Пурпурный талант» в «Андерлехте». В этом сезоне Роджерс отказался от Тимоти Кастаня и Тилеманса.

Опыт Прата показывает, насколько быстро Роджерс может передумать. «Торино» хотел снова подписать Прата после его аренды в Италии в прошлом сезоне, но Роджерс передумал, когда понял, что не получит полного обновления состава, которого он жаждал. Он сказал, что Прат должен был сыграть большую роль, но его использовали очень редко. Точно так же он изменил свою позицию по отношению к Сумаре, который с начала года ни разу не провел полного матча.

Роджерс не потерял раздевалку полностью, и такие игроки, как Джеймс Мэддисон, которого он сделал капитаном, полностью поддерживали его. Роджерс оказал огромное влияние на его карьеру, но сомнения начали закрадываться в умы других, даже более опытных игроков, таких как Джейми Варди, который в последние недели оказался отодвинут в запас.

Тренер начал делать ошибки, которых раньше не было. Замены и тактические изменения, которые он делал правильно в предыдущие годы, теперь шли не так, как, например, когда он снял Кирнана Дьюзбери-Холла в матче первого тура против «Брентфорда», только для того, чтобы они упустили преимущество в два мяча, сыграв вничью 2:2.

Роджерс был непоколебим в приверженности своему стилю игры, неторопливо развивая атаку у от оборону, пытаясь сыграть через линии, прощупывая возможности для создания моментов. С этой группой игроков этот подход не сработал. Они слишком часто теряли владение мячом в опасных зонах и уступали под прессингом. Так было в каждой игре этого сезона, но Роджерс был упрям в своей вере.

Юри Тилеманс и Роджерс globallookpress.com

После игры с «Пэлас» Роджерс выглядел человеком, смирившимся со своей судьбой, истощенным и лишенным решений.

Роджерс говорил о том, что для некоторых игроков заканчивается время в команде, но сложилось впечатление, что сам Роджерс чувствовал, что он мало что может сделать в «Лестере», особенно после того, как летом бюджет сократился, если только он не сможет избавиться от некоторых ненужных игроков. Были определены трансферные цели, такие как вингер Коди Гакпо из «ПСВ Эйндховен», до того, как он перешел в «Ливерпуль», но без продаж не могло быть и покупок.

Роджерс говорил о своих амбициях и о том, что он не является тренером для «поддержания» клуба, который стоит на месте, но который может строить и добиваться прогресса, при этом постоянно указывая, что его команде «нужна помощь», которая не была оказана. Были отчетливые отголоски последних нескольких месяцев его пребывания в качестве тренера в «Ливерпуле», где он чувствовал, что ему нужна дополнительная помощь от правления, чтобы усилить свою команду.

Он пошел по тому же пути, что и во время своей работы в «Ливерпуле». После первоначального подъема, когда пришел Роджерс, был период успеха, но спад был таким же быстрым, как и подъем. В случае с «Лестером» от этого спада захватывало дух.

Один анонимный источник описывает Роджерса как «системного парня», который приходит в клуб и излагает свой план, но когда план перестает работать и нуждается в доработке, он не может его изменить, как это смог сделать Пеп Гвардиола в «Манчестер Сити».

Его четыре года в «Лестере» — его самый долгий период в любом клубе.

Возможно, именно поэтому Роджерс, похоже, готовился к своему уходу и говорил как человек, с которого достаточно, хотя после этого он и настаивал на том, что полностью посвятил себя изменению судьбы команды, а владелец Кхун Топ изначально поддерживал своего критикуемого менеджера. Даже когда фанаты начали нападки на тренера, Кхун Топ сохранял веру в него. Время покажет, не слишком ли он затянул с решением.

В заявлении клуба говорится, что они пришли к взаимному соглашению с Роджерсом. Он получит солидную компенсацию. У него оставалось более двух лет по контракту на сумму около 8 миллионов фунтов стерлингов за сезон, что является самой высокой суммой, когда-либо выплачиваемой тренеру «Лестера». Выплаты, скорее всего, будут растянуты на несколько лет. Его акции по-прежнему высоки, и воспоминания о его достижениях все еще свежи в памяти клубов, которые могут захотеть поменять тренера летом. Ему будут поступать предложения, которые позволят быстро вернуться к работе.

Брендан Роджерс globallookpress.com

Что касается следующего тренера «Лестера», то приоритетом будет собрать талантливую команду и разработать новый план игры, который подойдет им. В клубе восхищаются Томасом Франком из «Брентфорда», но вряд ли его получат. Точно так же Грэм Поттер был давним фаворитом на смену Роджерсу.

Австрийский тренер Ади Хюттер и бывший наставник «Ливерпуля» и «Ньюкасла» Рафа Бенитес будут среди кандидатов, и оба сейчас доступны. Вопрос будет заключаться в том, по нраву ли им придется битва за выживание и задача по полному перестроению команды.

Это может быть новый старт, который нужен «Лестеру» и игрокам, и даже Роджерс со временем может быть доволен тем, как все обернулось.