Пора что-то решать. «Лестеру» и Роджерсу больше не по пути

«Лестер» снова капитулировал. На этот раз на поле «Тоттенхэма». Матч в Лондоне завершился для команды Брендана Роджерса болезненным поражением со счетом 2:6.

В первом тайме болельщики «Лестера» в какой-то момент начали скандировать «О да, ничего себе, мы выигрываем на выезде!». Это была реакция на гол Юри Тилеманса, реализовавшего пенальти в начале первого тайма.

А потом был эпизод, когда болельщики с иронией отреагировали на удачные действия обороны после опасной подачи игрока «Тоттенхэма» с углового. Это был намек на то, что «Лестер» в этом сезоне ужасно защищается при стандартах.

И, наконец, через какое-то время болельщики «Тоттенхэма» начали высмеивать Брендана Роджерса, прямо заявляя, что на следующее утро он будет уволен, пишет The Athletic.

И теперь это самый реальный сценарий — если не утром следующего дня, то в ближайшие дни или недели Роджерс действительно может остаться без работы. Руководству «Лестера» в каком-то смысле даже повезло, что впереди пауза на матчи сборных. Примечательно, что Брендан уже был в подобной ситуации. В 2015 году его уволили из «Ливерпуля» как раз во время международного перерыва. «Кто знает, возможно, сейчас самое подходящее время, чтобы все закончить», — обмолвился тренер.

2:6 — это, конечно, чересчур больно и неприятно. Хотя тут стоит отметить, что долгое время ситуация не выглядела критичной. Сон Хын Мин оформил хет-трик уже ближе к финальному свистку. К слову, первый тайм завершился со счетом 2:2, но все равно чувствовалось, что с «Лестером» что-то не так.

Первые два гола «Лестер» пропустил после стандартных положений. С этой проблемой команда Роджерса безуспешно боролась и в прошлом сезоне. «Лисы» были близки к тому, чтобы пропустить и третий мяч после штрафного, когда Уилфрид Ндиди поразил собственные ворота, но арбитр в итоге отменил взятие ворот, увидев в этом эпизоде фол со стороны соперника.

«Лестер» занимает последнее место в таблице АПЛ после семи туров globallookpress.com

К слову, Ндиди, которого пару лет назад можно было смело назвать одним из лучших опорных полузащитников АПЛ, в этом матче выглядел просто жалко. С одной стороны, здесь есть явный просчет Роджерса, который почему-то не догадался, что Ндиди будет сложно в одиночку контролировать ситуацию в середине поля. Но даже с учетом этого нигериец все равно разочаровал.

Проблема Роджерса не только в том, что «Лестер» плох, а в том, что его команда ужасно выглядит абсолютно во всех линиях. Защита — кошмар. В атаке — хаос.

В нападении все зависит от индивидуальных действий. Джеймс Мэддисон забил классный гол не только в этом матче, но и в игре против «Саутгемптона». Но при этом Мэддисон наверняка понимает, что играет в слабой команде.

В семи матчах текущего чемпионата Англии «Лестер» забил восемь мячей. Помимо двух классных голов Мэддисон, был еще эффектный результативный удар Кирнана Дьюсбери-Холла, а также автогол и пенальти. То есть «Лестер» почти не создает моменты. По показателю xG (ожидаемые голы) команда Роджерса занимает второе место с конца.

Кроме того, Роджерсу не удается эффективно использовать игроков со скамейки запасных. В первом туре «Лестер» мощно начал домашний матч с «Брентфордом», повел 2:0, но соперник в какой-то момент изменил тактику, сделал несколько изменений в составе и в итоге — ничья 2:2. Роджерсу не смог адекватно отреагировать на действия тренера соперника.

То же самое можно было наблюдать в матче с «Тоттенхэмом». Замены Антонио Конте перевернули игру. Сон, появившийся на поле после перерыва, стал автором трех забитых мячей.

Понятно, у Роджерса нет в запасе такого игрока, как Сон. Но у него есть Джейми Варди, Келечи Ихеаначо, Марк Олбрайтон, Айозе Перес и Деннис Прат, которые ранее успешно играли с первых минут, а теперь оказались на скамейке запасных. К слову, то же самое можно сказать и про Сумаре, Люка Томаса и Даниэля Амарти.

Брендан Роджерс globallookpress.com

Это состав нельзя назвать слабым. Несмотря на все разговоры об отсутствии активности со стороны «Лестера» на трансферном рынке, летом они потеряли лишь двух ключевых игроков, в том числе Каспера Шмейхеля. В случае с вратарем это действительно серьезный промах, но он как раз совсем не объясняет хаос, который творится в игре команды. А Уэсли Фофана в прошлом сезоне сыграл лишь семь матчей, поэтому его отсутствие тоже нельзя считать проблемой.

Роджерс частично объяснил неэффективность «Лестера» хитростью некоторых соперников в первых матчах. «Да, это очень сложное начало, но просто посмотрите, с кем нам пришлось играть — "Тоттенхэм" на выезде, "Челси" на выезде, "Арсенал" на выезде и "Манчестер Юнайтед" дома», — объясняет Роджерс.

Это действительно существенный нюанс. Но при этом надо не забывать, что «Лестер» не воспользовался шикарными подарками. Например, «Челси» бОльшую часть матча играл вдесятером после удаления Конора Галлахера. В игре против «Тоттенхэма» Дэвинсон Санчес неоднократно допускал серьезные ошибки, но в конечном итоге «Лестер» проиграл, пропустив шесть мячей.

Брендан Роджерс globallookpress.com

Роджерс при этом остается классным тренером, и даже если он покинет «Лестер», все равно можно сказать, что он проделал хорошую работу в четырех клубах — «Суонси», «Ливерпуле», «Селтике» и «Лестере». Далеко не все тренеры могут похвастаться таким послужным списком.

Но всегда было ощущение, что у команд Роджерса есть некоторый уровень психологической хрупкости. Достаточно вспомнить, как его «Ливерпуль» упустил шанс стать чемпионом в сезоне-2013/2014.

Точно так же «Лестер» под руководством Роджерса дважды был близок к тому, чтобы финишировать в топ-4, но в обоих случаях смазал концовку сезона. Даже Кубок Англии в 2021 году «Лестер» выиграл, по сути, слуйно. Команда Роджерса ужасно выглядела в финальном матче, но выиграла благодаря дальнему удару Тилеманса, героизму Шмейхеля и помощи VAR.

Невозможно стать плохим тренером за одну ночь, и есть вероятность, что Роджерс спасет команду от вылета из АПЛ, если руководство «Лестера» все-таки сохранит веру в тренера. Но все равно нет смысла отрицать, что ситуация близка к критической.

Роджерс — хороший тренер, у «Лестера» хороший состав, но есть подозрение, что им будет еще лучше друг без друга. Вместе у них больше ничего не получается. И Роджерс, кажется, понимает это.