14-минутный хет-трик. Засуха Сона закончилась, падение «Лестера» продолжается

«Тоттенхэм» разгромил «Лестер Сити» (6:2) в домашнем матче 8-го тура чемпионата Англии. В составе победителей хет-трик оформил Сон Хын Мин, еще по голу забили Родриго Бентанкур, Эрик Дайер и Гарри Кейн. Благодаря этой победе «Тоттенхэм» вышел на 2-е место в таблице АПЛ, догнав по очкам «Манчестер Сити».

Хет-трик Сона обнажил хрупкость «Лестера»

Автор The Guardian Сэм Даллин отдает должное корейскому нападающему «Тоттенхэма», оформившему хет-трик за 14 минут.

«Сон Хын Мин последним покинул поле, сжимая мяч под мышкой, его голевая засуха закончилась. День, который начался с того, что обладатель "Золотой бутсы" прошлого сезона был ожидаемо посажен на скамейку запасных — у Антонио Конте не было выбора после восьми безголевых игр — завершился 13-минутным хет-триком.

К тому времени, когда Сон эффектно обыграл Дэнни Уорда, забив первый гол, "Тоттенхэм" уже отыгрался и повел со счетом 3:2 в захватывающем, хотя и несостоятельном с точки зрения защиты, противостоянии.

Большая часть стадиона "Тоттенхэм Хотспур" прыгала с чистой, неподдельной радостью, присущей только футбольным стадионам; в этих краях мало более популярных бомбардиров, чем Сон.

Это было только начало. Вскоре последовал точный удар левой ногой такого же качества, а затем третий гол, который изначально был исключен из-за флажка "вне игры". Славься ВАР!

Гарри Кейн, Эрик Дайер и Родриго Бентанкур уже успели отличиться голами в победном матче, который, по крайней мере временно, позволил "Тоттенхэму" обогнать соседей из "Арсенала" и сравнялась с "Манчестер Сити" в топе таблицы АПЛ. В игре команды не хватало оборонительной твердости, которая заставляет Конте мурлыкать, зато хватало характера.

Разложение "Лестера" продолжается. До сих пор без побед, скатившиеся на дно таблицы с шестью поражениями подряд. Брендан Роджерс, возможно, держится на волоске. Неспособность "Лестера" удержать лидерство в счете, полученное благодаря дважды перебитому пенальти Юрия Тилеманса, будет особенно неприятной.

Даже когда они уступали в счете, Джеймс Мэддисон сравнял счет еще до окончания первого тайма. Но после этого они капитулировали. Только в этом сезоне они потеряли 11 очков, изначально ведя в счете.

Уорд пропустил 22 мяча всего в семи матчах, в то время как отложенный дебют Ваута Фаса, единственного летнего новичка клуба, вряд ли мог быть хуже».

«Лестер» был беспомощен при стандартах

Автор Daily Mail Роб Дрейпер отмечает серьезные проблемы у обороны «Лестера» при стандартных положениях, с которых были забиты два первых гола «Тоттенхэма».

«Но сказать, что "Лестер" плохо защищается при стандартных положениях, значит сильно преуменьшить их неумелость. Проще говоря, они кажутся совершенно неспособными защищаться при стандартных положениях.

Поведя в счете после пенальти Юрия Тилеманса на 6-й минуте, после серии катастрофических ошибок Давинсона Санчеса, кульминацией которых стало то, что он бросился на Джеймса Джастина в штрафной, они пропустили через две минуты на следующем угловом "Тоттенхэма".

Это был умный розыгрыш накоротке между Деяном Кулушевски и Иваном Перишичем, после которого швед сделал навес на дальнюю штангу, где Кирнан Дьюсбери-Холл позволил Гарри Кейну переиграть себя в воздухе и пробить головой.

Следующий угловой последовал на 22-й минуте, и на этот раз Перишич сделал результативную передачу, а Джастин и Патсон Дака оказались в замешательстве, когда Эрик Дайер выпрыгнул, чтобы пробить головой.

Перед тем, как Мэддисон сравнял счет, еще один угловой Кулушевски привел к голу, который был отменен из-за фола Санчеса на Уорде. В этот момент любой стандарт, заработанный "шпорами", был равноценен пенальти.

К тому времени болельщики "Лестера" начали праздновать угловые, от которых их команде действительно удавалось защищаться и не пропускать. Брендан Роджерс говорит, что может изменить ситуацию, но говорил как человек, который знает, что грядет».

Роджерс может быть уволен

Автор The Telegraph Сэм Уоллес считает, что после фиаско в Лондоне, на следующий матч «Лестер» может вывести уже другой тренер.

«В конце концов это обернулось еще одним крупным поражением для Брендана Роджерса, его команда все еще не одержала ни одной победы, так как начинается международная неделя и возобновляется традиционный сезон увольнений испытывающих проблемы тренеров. Возможно, он не будет отвечать за выезд "Лестера" в гости к "Ноттингем Форест" 3 октября.

После этого тренер "Лестера", казалось, смирился со своей судьбой, отвечая на вопросы о своей возможной отставке смиренно: "Я не дурак — я знаю, как принято делать дела в футболе". Он попытался заострить внимание на том, что удавалось его команде, и действительно они сумели оказать небольшое сопротивление, но что-то в поведении Роджерса подсказывало — он знает, что занавес скоро опустится. Отсутствующее трансферы в летнее окно и повышение до основного голкипера Дэнни Уорда, который явно не тянет — все это уже слишком.

Трудно поверить по итогам матча, но у "Лестера" было больше владения мячом и больше ударов по воротам. Во только в обороне постоянно появлялись бреши, особенно когда им приходилось отыгрываться.

Неплохо дебютировал бельгиец Ваут Фас на позиции центрального защитника, и все же они не могли удержаться и буквально приглашали соперника бить по воротам. Наказание от Сона было суровым.

17 очков "шпор" в семи играх равняются их лучшему началу сезона, и посадка Сона в запас, похоже, сработало. Антонио Конте утверждал, что он находит эти решения по выбору состава трудными, но, похоже, он хотел сказать, что он находит их легкими. "Я не хочу, чтобы футболисты думали, что будут играть в каждом матче", — сказал он о своих игроках. "Это означает, что вы не собираетесь бороться за то, что важно". Позже он подчеркнет этот момент: "В прошлом они играли в каждом матче, но ничего не выигрывали".

У Лестера семь игр без побед, худший старт сезона с кампании 1983/84. 22 пропущенных мяча за этот период — рекорд для клуба. Даже помощь нового тренера по стандартам, датчанина Ларса Кнудсена не помогла им заблокировать еще один удар головой Эрика Дайера с углового, который сделал счет 2:1 в пользу "шпор". С начала прошлого сезона они пропустили 25 голов со стандартных положений — больше, чем любой другой клуб. Из них 19 были с угловых».