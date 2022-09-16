От Холанна до Левандовского. Главные победители и неудачники 2-го тура Лиги чемпионов

Мы любим Лигу чемпионов. После уик-энда, во время которого футбол в Англии был остановлен, новый раунд матчей группового этапа элитного европейского клубного турнира пришелся как нельзя кстати.

Второй тур принес облегчение для «Ливерпуля» и рекорды для Месси. Был брошен вызов УЕФА и был Холанн. Потому что, как же без Холанна.

Это Лига чемпионов, и это ваши победители и проигравшие. Наслаждайтесь.

Победитель: «Ливерпуль» и Мо Салах

Мохамед Салах globallookpress.com

После того, как их сдержал «Эвертон» и разорвал в клочья «Наполи», для «Ливерпуля» не было другого варианта, кроме победы над «Аяксом».

Она была добыта далеко не идеально, но команда Юргена Клоппа справилась со своей задачей, и они не выпали из борьбы за победу в Лиге чемпионов сезона 2022–2023.

Дополнительный бонус — Мохамед Салах забил свой первый гол в восьми (!) матчах Лиги чемпионов.

Египтянин далеко не на высоте в этом сезоне, но его гол и добытая победа станут долгожданным облегчением, поскольку «красные» отправляются на двухнедельный перерыв без футбола.

Проигравший: Роберт Левандовский

Роберт Левандовский globallookpress.com

Боль, причиняемая вашими бывшими, ранит двойне. Второй тур казался довольно удачным для Роберта Левандовского, который получил возможность вернуться в Мюнхен к «Баварии» и заставить ее пожалеть о своем уходе, но все пошло не по плану.

Справедливости ради, Левандовский получил в основном положительный прием со стороны болельщиков, которые не забыли, чего поляк добился в «Баварии», но реакция могла быть не такой сердечной, если бы нападающий «Барселоны» сумел обыграть Мануэля Нойера.

Вероятно, он должен был забить — то, что он не реализовал шикарный момент на 18-й минуте, было нехарактерно расточительно для него — но этого не произошло ни для «Барсы», ни для Левандовского. Ну, может в следующий раз.

Победители: Мбаппе, Неймар и Месси

Килиан Мбаппе и Лионель Месси globallookpress.com

Неймар и Килиан Мбаппе сейчас не в лучших отношениях. Это очевидно. Так как же сделать их обоих счастливыми? Просто: забитые мячи.

Голы делают все лучше, и в Хайфе было по одному у Мбаппе и Неймара, в то время как величайший Месси также включился в игру — они впервые все забили в одном матче Лиги чемпионов и поехали домой довольные.

Не забудьте и о Криштиану Роналду — Месси превзошел своего вечного соперника в среду вечером, когда он забил 39-му сопернику в Лиге чемпионов.

Однако мы сомневаемся, что CR7 смотрел этот матч, ему нужно было подготовиться к Лиге Европы.

Проигравшие: слабая защита «Тоттенхэма»

Маркус Эдвардс globallookpress.com

Месси, ты ли это? Маркус Эдвардс, когда-то игравший в «Тоттенхэме», наилучшим образом подражал «величайшему» во вторник вечером, когда он прошел мимо всей защиты «шпор», прежде чем Уго Льорис не дал ему забить гол, который мог бы стать одним из лучших в истории Лиги чемпионов.

Игрокам Антонио Конте повезло, но соперник не дал им унести ноги, не пропустив. Им пришлось ждать до компенсированного времени, но «Спортинг» наконец-то получил свою награду.

Сначала Паулиньо забил в дальний угол ворот, чтобы вывести хозяев вперед, прежде чем Артур Гомеш отправил Эмерсона Ройала обратно в Лондон, добавив второй.

По правде говоря, если бы не Льорис, который в общей сложности сделал шесть сейвов, все могло быть намного хуже.

Победитель: Эрлинг Холанн

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Этот парень, он что-то с чем-то, правда? Совсем другая порода. Футбольный инопланетянин. Терминатор.

Эрлинг Холанн оставался незаметным в течение 83 минут, но затем выскочил, как гениальный чертик из коробочки, чтобы замкнуть восхитительный кросс Жоао Канселу и разбить сердца своих бывших работодателей.

Это было сделано в стиле Кройффа, и это было красиво. Он был акробатичен, от этого захватывало дух и даже немного пугало.

Если он забивает мячи ногой с высоты головы в «девятку», у нас у всех проблемы. Это уже 26 голов в Лиге чемпионов в 22 играх. В 22 года. Безумие какое-то.

Проигравшие: УЕФА

«Глазго Рейнджерс» почтили память королевы globallookpress.com

Кто-нибудь слушает УЕФА? «Глазго Рейнджерс» точно нет. Демонстрируя желание почтить память покойной королевы Елизавете II, фанаты внутри арены Ibrox громко пели «Боже, храни короля» после того, как руководящий орган Европы запретил исполнение гимна Великобритании.

Нацистские салюты и всеобщий хаос, которые были на матче между «Марселем» и «Айнтрахтом» из Франкфурта, тоже не очень хорошо выглядят для УЕФА.

Добавьте к этому отвратительное обращение с болельщиками накануне прошлогоднего финала Лиги чемпионов, и получается, что организации Александра Чеферина продолжает позориться.

О, и финансовый фэйр-плей тоже работает «фантастически хорошо»...

Победители: Мелюзга

Лига чемпионов не была создана для мелкой рыбешки. УЕФА хочет видеть «Реал Мадрид», хочет «Ливерпуль», мюнхенскую «Баварию» и «Барселону».

Он хочет, чтобы крупнейшие и лучшие игроки в мире демонстрировали свои таланты мировой аудитории. Он не хочет огорчений и определенно не хочет, чтобы экс-нападающий Чемпионшипа приковывал к себе всеобщее внимание.

Именно это и произошло в среду вечером, когда бывший нападающий «КПР» Тьяронн Чери забил первый гол «Маккаби Хайфа» в Лиге чемпионов за 20 лет, причем в ворота могучего «ПСЖ».

И давайте не будем забывать о «Брюгге»? Бельгийские чемпионы, которых считали аутсайдерами группы B, разобрали «Порту», чтобы продолжить свой 100-процентно успешный старт в групповом этапе, а юный талант Антонио Нуса стал самым молодым игроком, забившим в своем дебютном матче в Лиге чемпионов.

Что за вечер! Какая команда!

Проигравшие: болельщики «Ювентуса»

Последние два года были не самыми лучшими для болельщиков «Ювентуса». На самом деле, они были довольно мрачными.

После завоевания девятого подряд титула в Серии А в 2020 году дела пошли на спад. Роналду ушел, Дибала тоже.

Четвертое место в 2021 году и еще раз четвертое — с меньшим количеством очков — по итогам прошлого сезона. В Европе дела обстоят тоже не лучше.

На самом деле, домашнее поражение от «Бенфики» в среду вечером прекрасно подытожило затруднительное положение «Ювентуса» и то, где они находятся в данный момент. Их переиграли и превзошли в классе, причем на их собственном поле.

Пустые места на стадионе «Альянц» говорили о том, что болельщики решили — с них хватит. Платить заоблачные деньги, чтобы посмотреть на вот это вот? Спасибо, не надо.

Победитель: Гарет Саутгейт

Джуд Беллингем globallookpress.com

Тренеру сборной Англии этот тур точно понравился. Всего за два месяца до начала чемпионата мира у Гарета Саутгейта остается все меньше времени, чтобы собрать команду и выбрать стартовый состав, которыми он будет полностью доволен.

Справедливости ради, после Евро-2020 был небольшой спад: многие из основы его команды на тот турнир боролись растеряли форму, а некоторые были вынуждены покинуть свои клубы. Люк Шоу, мы смотрим на тебя.

Тем не менее, второй тур Лиги чемпионов принес Саутгейту некоторое утешение. Джуд Беллингем еще раз продемонстрировал, что он более чем способен играть в стартовом составе и выполнять важную роль в сборной, в то время как Рахим Стерлинг продолжил свой продуктивный старт сезона очередным голом.

Был даже сумасшедший гол от Джона Стоунза. Футбол может все же вернуться домой (извините).